Prismas | Aclaran: sí hay medicinas en el Central

Puentes en la Rioverde, elefante blanco

GIRA EN MATEHUALA.- Este miércoles el gobernador Ricardo Gallardo Cardona retoma sus giras de trabajo por el interior del estado y estará en Matehuala para entregar los techados de la escuela primaria María del Socorro Leos Hernández y del jardín de niños Yolanda Torres Coronado; también va a inaugurar la preparatoria Candelaria Sánchez y la rehabilitación integral de las calles Plan de Ayala y Plan de San Luis.

MISIONES COMERCIALES.- Para atraer más inversiones extranjeras y generar más empleos bien pagados, se alistan las misiones comerciales del gobernador por Japón a fines de febrero, se agendan reuniones con dirigentes empresariales y autoridades de ese país en las que se mostrarán las ventajas que ofrece San Luis Potosí por su ubicación geográfica, conexiones, infraestructura y disponibilidad de mano de obra; posteriormente viajará con el mismo propósito a los Estados Unidos.

MANCUERNA.- El Alcalde Enrique Galindo inició con la ambiciosa rehabilitación del Eje 140, arteria crucial que forma la columna vertebral de la Zona Industrial y conecta diversas comunidades rurales en La Pila. Esta obra, además de la mejora de la infraestructura vial, también consolida la alianza entre el gobierno municipal y las cámaras empresariales, algo muy benéfico para las y los potosinos.

MOVILIDAD.- La reingeniería vial completa de San Luis Potosí se constata con la obra en Mariano Jiménez, que inauguró el alcalde capitalino, al mismo tiempo que comenzó con la segunda etapa. Con esta vía, el Ayuntamiento completa un ágil y moderno circuito vial, desde Periférico Norte hasta Periférico Sur, una revolución para la movilidad de la Capital.

MEDICINAS A PACIENTES.- La secretaria de Salud, Ymuri Mercedes Vaca Ávila, señaló que el Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto” es un referente nacional por la calidad de los servicios que brinda a personas sin seguridad social, en el 2023 atendió a 14 mil 741 personas en el área de urgencias y en noviembre y diciembre realizó 922 operaciones; y aclaró que el Hospital Central suministra medicamentos a los pacientes y se cuenta con los insumos necesarios.

AMLO EN SLP.- Trascendió que el presidente Andrés Manuel López Obrador podría visitar San Luis Potosí el próximo domingo 21 de enero, como parte de una gira por varios estados para evaluar los programas del Bienestar; no se tiene por ahora definido si supervisará la construcción del aeropuerto de Tamuín y los trabajos de la supercarretera Ciudad Valles-Tamazunchale.

DE QUÉ SIRVEN.- Los puentes peatonales que están sobre el ahora llamado bulevar Valle de los Fantasmas, también conocidos como carretera a Rioverde, parece que no sirven, pues la gente prefiere atravesar la peligrosa vialidad por el arroyo vehicular, en lugar de utilizarlos, a pesar de que están muy cerca de la zona donde vayan a cruzar.

EMOTIVO HOMENAJE.- La alcaldesa de Soledad Leonor Noyola asistió al homenaje póstumo para el elemento de la Policía Municipal que perdió la vida tras un ataque, en donde ofreció todo el apoyo a los familiares de la víctima, en tanto el titular de la Dirección de Seguridad Pública Municipal Héctor Mar del Ángel destacó su entrega al trabajo.

PRECAUCIONES.- Ante el alboroto que andan haciendo los dirigentes de Morena porque no les van a dar nada importante en este proceso electoral, la Guardia Civil mantiene vigiladas las instalaciones del CEEPAC, pues se espera que los morenistas pretendan tomar las instalaciones para impedir el registro de la coalición con el Verde y el PT; las patadas de ahogado se van a intensificar en las próximas horas.

ASI, NO.- Todo parece indicar que no será por la vía de los tribunales como el CEEPAC obtendrá recursos adicionales para el proceso electoral, pues el el Tribunal Estatal Electoral declaró por unanimidad improcedente el juicio electoral interpuesto contra el Congreso del Estado y el Poder Ejecutivo, porque “el presupuesto no fue expedido por una autoridad electoral y no afecta los derechos políticos, por tanto, excede a este órgano jurisdiccional”. ¿Y ora?.

EXPECTATIVA.- Desde el inicio de este año el gobernador ha hablado de la presentación de diversos artistas y bandas, ya sea en los foros de la Feria Nacional Potosina 2024, o en otros espacios, incluso mencionó la posibilidad de buscar una fecha para un concierto de Metallica; Pesado, Sebastián Yatra, Chayanne, Peso Pluma, Kenia Os, Marc Anthony, son algunos artistas que podrían llegar este mismo año a nuestra entidad.

RESULTADOS.- La perseverancia en el trabajo, continuidad en los proyectos, así como un buen equipo, han sido factores esenciales para que el presidente del Patronato de Fenapo, Luis Antonio Zamudio Martínez, haya podido generar buenos resultados en los dos años que lleva a cargo de la organización del magno evento, colocándolo como uno de los mejores a nivel nacional.

METRO.- El MetroRed va bien pero la población espera que no permitan que vendedores ambulantes o cualquier pedigüeño se suba a pedir que les den limosna. Porque interrumpen a las personas usuarias.