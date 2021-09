NO ES CREÍBLE.- La Fiscalía General del Estado dio a conocer qué vinculó a proceso a un empleado municipal por el desvío de nueve millones de pesos, pero la historia no es muy creíble y menos que haya actuado como dicen que lo hizo, al puro estilo de guión de película por lo que seguramente el caso será revisado por la próxima administración municipal que ya mero arranca.

YO NO FUI.- Y el tesorero municipal, Rodrigo Portilla Díaz, no tardó en adelantarse a todos y dar a conocer la detención de uno de los supuestos involucrados en el desfalco al erario municipal -que resultó ser de 9.5 millones de pesos y no de 7.5, como solía asegurarse-, pero más para dejar en claro que él nada tuvo que ver y, “salgo con la frente en alto”. Bueno, habrá que esperar, pues según la Fiscalía el sospechoso en prisión no es el único involucrado.

Y SU TORTA?- El que ya se creía Secretario de Desarrollo Económico del próximo Gobierno del Estado, SEDECO, es Ricardo Pérez Castillo ex presidente de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial, UUZI, pero como no logró convencer a Gallardo, ahora anda de adulador con Enrique Galindo para irse al área de desarrollo económico municipal. Hay que ver si su estrategia de servilismo le cuaja, porque ya vimos que con el gobernador electo no le funcionó.

RESPUESTA.- En respuesta al llamado de Alfonso Cepeda, Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), el profesor Francisco Javier Rico Ávalos, Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Nueva Alianza en San Luis Potosí (PNASLP) se sumó a la Jornada Nacional en Apoyo al Regreso Seguro a las Escuelas y colaboró con la poda de 29 árboles, además de la fumigación y la sanitización del jardín de niños Mariano Silva y Aceves, ubicado en el fraccionamiento Los Molinos del Rey en la capital potosina.

BARANDILLA.- De 10, la barandilla del municipio de Soledad, contará con área de recepción, 14 celdas y separos, área médica, área jurídica, baños y áreas verdes, además de que se tratará de un espacio donde el ciudadano tendrá derecho a tener audiencia y exponer su defensa.

ALUMBRADO.- La dirección de Servicios Municipales de Soledad informó que en esta temporada de lluvia, los reportes de fallas en el alumbrado público se incrementan en un 10 por ciento; no se han presentado daños de consideración, lo que permite que se solventen de manera ágil los problemas en las luminarias.

YA TIRÓ EL ARPA.- El que de plano ya se bajó del barco de la SEGE (dicen que nunca estuvo del todo), es el encargado de las secundarias en el Estado, un tal Julio Hernán, pues la semana pasada la primera escuela que cerró por contagios fue precisamente una de ese nivel, además, en esos días el Gobernador electo acudió a la secundaria Dionisio Zavala y él, ni por enterado, pero peor aún, ni le importó.

OTRO POR LAS MISMAS.- De quien también hay muchísimas quejas es del secretario sindical de SEGE, Mauro Salas, dicen que sí benefició mucho durante su gestión, pero a sus amigos y familiares, repartiéndose plazas y todo lo que se pudiera y nada más poniéndose para la foto.

INFORME.- En su tercer informe de actividades legislativas, el diputado Rubén Guajardo Barrera afirmó que “en la LXII Legislatura tuvimos claro a qué nos enfrentamos los potosinos e hicimos lo que nos corresponde; trabajamos en sintonía con las áreas del Poder Ejecutivo y Judicial, no en vano le apostamos a la salud, educación, agua, seguridad y paridad de género".

MANO LEVANTADA.- Aprovechando el compromiso de que las mujeres tendrán prioridad en la renovación de la dirigencia estatal del PAN, que se efectuará en diciembre próximo, la todavía regidora Verónica Rodríguez, es la primera en levantar la mano y hacer pública su intención de tomar las riendas del panismo potosino. Ya se reúne con algunos de sus compañeros.