¡Y AQUÍ!.- En la capital del país los restauranteros tendrán permiso para vender alcohol los días 5 y 6 de junio, el merito día de la elección, pero con la condición de que los comensales, lo hagan sólo con alimentos, de lo contrario no. La medida es buena, pues permite que se reactive ese sector de la economía, lastimado por la crisis, además de que como ya se anunció habrá descuentos. Lo que no se vale es que le carguen a los clientes la propina en la cuenta, lo que ha reiterado la Profeco de que está fuera de la Ley y ojalá la Canirac lo advierta a sus socios, porque no es legal.

CARO.- El precio de los estacionamientos que se hacen en los centros comerciales están totalmente fuera de lógica, en Sendero por ejemplo el precio ya subió a 12 pesos, lo que resulta un gasto que deberían absorber los propietarios, ya que el parqueo forma parte del servicio que se debe ofrecer a los clientes. Ya sólo falta que hasta el servicio de sanitarios también se quiera cobrar.

OTRA VEZ.- Las fuertes lluvias de los últimos días sólo han demostrado que el Interapas no realiza trabajos de conservación del drenaje citadino, pese a que le cobra a los potosinos una cuota por ese concepto. Los años pasan y reiteradamente el problema de bloqueos de alcantarillas, inundación de vialidades, etcétera se presentan año con año, lo que demuestra que falta planeación y un trabajo de conservación, antes de que llueva... ¡tan difícil será!.

DENUNCIA.- Algo grave está ocurriendo en la Delegación del ISSSTE que los trabajadores aseguran que la titular de Recursos Humanos Claudia Liliana García Islas, se siente la dueña del changarro y trata de una forma déspota y con malas palabras al personal, dicen que urge que intervenga el delegado estatal, pues la situación se ha vuelto insostenible y amenazan con tomar las oficinas de la delegación y cerrar la avenida Venustiano Carranza, si esta persona continúa en su cargo. Aseguran que el trato es inhumano, lo que no está permitido por la Ley, ya se están organizando para denunciar los hechos penalmente.

MUY SEGURO.- El delegado del INE Sergio Aispuro Cárdenas señaló que acudir a votar el 6 de junio será más seguro que ir al súper, a una plaza o a un restaurante, ya que las medidas sanitarias que se van a aplicar cumplirán todos los protocolos para que cada ciudadano tenga cubre bocas, gel, y podrán llevar su propio marcador, además de la sana distancia. Podrían tardarse un poco más de lo habitual en el procedimiento pero será preferible, porque la salud es primero.

FGE.- Es inconcebible, la Fiscalía General del Estado, ni siquiera informó a los potosinos sobre los hechos ocurridos en el municipio de Villa de Reyes. Como si no hubiera habido un atentado a balazos contra una candidata.

ALERTA.- Mucho ojo, ahora manifiestan que fue un pleito entre vecinos, el atentado contra la candidata de Villa de Reyes, sin embargo hay que tener en cuenta que se usaron armas de grueso calibre, así que no deben confundir un delito con cuestiones de vecindades.

DEPORTISTAS.- El alcalde de Soledad, Gerardo Zapata Rosales, refrendó su compromiso por apoyar a los talentos deportivos, al recibir a un grupo de atletas que tuvieron una destacada participación en un certamen nacional en el estado de Nuevo León; se trata de atletas soledenses a los que con anterioridad se les había brindado el apoyo en uniformes y viáticos.

LLUVIAS.- La autoridad municipal de Soledad, adopta las previsiones necesarias en cuanto al tema de las lluvias atípicas que se pudieran estar presentando, por lo que en este sentido, la coordinación entre varias dependencias sigue adelante con la implementación de diversas acciones preventivas.

ABANDONO.- Por las lluvias afloraron los baches en la capital potosina, lo que demuestra el abandono en que la tiene la administración, lo que es una lástima para los potosinos.