*Diputados con sueldos de 50%

*Porras muy merecidas a Salud

PROPUESTA.- Hay quienes proponen que los diputados locales, reduzcan su salario al 50 por ciento y que esos recursos se destinen para pagar más a médicos y enfermeras de los hospitales potosinos para fortalecer el sistema de Salud y que esté mejor preparados para lo que vienen. No es mala idea, los diputados no hacen nada, están en sus casas viendo películas y los hospitales requieren además de mucho material.

PARTIDOS.- Además las prerrogativas de los partidos políticos también destinarse en esta ocasión a la adquisición de camas, ventiladores para enfermos graves, cubrebocas, gel, etcétera que ayuden a enfrentar la crisis que se asegura pegará a la entidad por el virus.

EL TIRO POR.- Al Sittge le falló la estrategia, resulta que año con año se plantan frente a Palacio de Gobierno, precisamente antes de que se realice la Procesión del Silencio, todo con la intención de “negociar” o si no impedir que se realice el evento, en plena Plaza de Armas, pero ahora. ¡oh! sorpreis, no habrá procesión, así es de que ya le pueden ir avisando a los m anifestantes que se vayan a su casa por que no habrá de piña.

NO INTERVIENEN.- Ahora que el Ayuntamiento está cerrando mercados, por el riesgo de los contagios del coronavirus, por qué no aplica el Bando de Policía y Buen Gobierno para desalojar a los manifestantes del Sitte, que están en bolita afuera de Palacio. Que alguien nos explique.

PORRAS.- Se nos pasó contarle, que el gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras, pidió porras para Mónica Rangel en lo que fue el evento de presentación del Hospital Central, y sí se las dieron a la alta funcionaria.

SE VEN MAL.- Los de Canacintra de plano se pasaron, quieren que por la contingencia el gobierno les perdone hasta las mentadas, por qué mejor no dicen que van a pagar completo a los trabajadores que están enviando a sus casas. La propuesta que hizo ayer esa cámara todo es ganar-ganar y nada de aportar a sus trabajadores que son los más afectados.

ESPECULADORES.- Ya comenzó la especulación con alimentos, por lo pronto el huevo ya alcanzó precios de hasta 50 pesos el kilo, además están apareciendo en las tienditas el gel antivirus con precios exhorbitantes, por lo que la Profeco debe ponerse a trabajar y proteger a la población en contra de los especuleros.

POR CIERTO.- Mientras en el Estado de Hidalgo, su gobernador Omar Fayad se subió a sanitizar los autobuses, aquí en la capital se pidió que cada chófer lo haga de manera personal. ¿A dónde nos quieren mandar los de la SCT, al panteón?

MEDIDAS.- El Ayuntamiento de Soledad realiza ajustes a su esquema laboral, para proteger la salud de los trabajadores y de la población en general, actuando con responsabilidad para hacer frente a la contingencia por la pandemia del coronavirus Covid-19.

TRANSPARENCIA.- Cada vez son más las voces que exigen al ayuntamiento de la capital que el director de Obras saque las manos del proceso de licitación de las luminarias, ante el evidente interés de adjudicarla a los mismos que en la pasada administración municipal intentaron el mismo negocio, pues son 350 millones de pesos los que se destinarán al bolsillo de los grupos de poder que no tienen llenadera.

FRAUDE.- INTERAPAS licitó la limpieza de la presa San José, entregó y pagó 3.5 millones de pesos a una empresa constructora que a su vez subcontrató a varios proveedores a los que no les ha pagado, por lo que no trabajan. El paro técnico del proceso de limpieza va a generar que lo avanzado e invertido no cumpla la expectativa ni la norma, obligando al organismo operador a disponer innecesariamente de recursos extraordinarios.

POLICÍAS EN CUARENTENA.- Por lo menos medio centenar de elementos de la dirección general de Seguridad Pública del Ayuntamiento de la capital, fueron enviados a cuarentena. De inmediato corrieron los rumores, pero se aclaró que se trata de agentes que por su edad pertenecen al grupo de riesgo de contraer Covid-19.

INCENDIOS.- Sin dejar de lado las acciones contra el coronavirus, las autoridades ya se preparan para combatir incendios forestales, de los que se han registrado ya varios en diferentes municipios. Por cierto, este fin de semana se pronostican temperaturas altas extremas.