Prisma | Vienen altos mandos de Sedena y Marina

CAPITAL DE LA SEGURIDAD.- Como un reconocimiento a sus esfuerzos por restaurar la tranquilidad y la paz entre las familias potosinas, este miércoles el gobernador Ricardo Gallardo Cardona será el anfitrión de la Conferencia Nacional de Secretarias y Secretarios de Seguridad Pública, asistirán los altos mandos de la Sedena y Marina, las titulares de Gobernación y Seguridad; se analizarán los resultados de las estrategias para contener y disminuir la delincuencia, temas en los que el gobierno potosino ha demostrado su compromiso, visión y firmeza.

CLÍNICAS EN TODO SLP.- El gobernador Ricardo Gallardo Cardona puso en funcionamiento la segunda Clínica Rosa de la capital, en el Barrio de Tlaxcala, en beneficio de 20 mil madres de familia y sus hijos menores, y anunció que impulsará una reforma legal para que este modelo de salud comunitaria sea un derecho constitucional y ningún gobierno posterior elimine esta prerrogativa de las mujeres de escasos recursos y sin seguridad social; la meta a cumplir antes de que concluya este sexenio es contar con 25 Clínicas Rosa en todo el estado.

NUEVA GRABACIÓN.- Este miércoles comienza la grabación de una nueva serie para una plataforma de streaming en la plaza principal de Soledad, lo cual le dará un nuevo impulso al turismo en el municipio, que con esta y otras acciones, se esta dando a conocer.

3 MIL EMPLEOS.- Con la asistencia del gobernador Ricardo Gallardo Cardona y empresarios, fue presentada la plaza “The Park”, un modelo innovador de comercios y servicios en la zona sur de la ciudad y que refleja el nuevo espíritu de promoción económica que impulsa este gobierno de la mano con el sector privado local y foráneo para generar más riqueza y bienestar social, se estima que dará empleo a 3 mil personas.

CONFUNDEN.- El área de Comunicación Social y Prensa de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, (UASLP ) se equivoca al "informar" sobre los eventos a realizarse. Tal es el caso del concierto que será hoy miércoles 19 de Julio a las 20:00 horas en el Edificio Central universitario, con el grupo "Tempus Cuali" y en el comunicado que enviaron lo fecharon con el día martes 18 de Julio.

No se vale confundir a la gente. Ojalá pongan más cuidado en esto, pues el lector va el día y fecha que indican y salen "con que siempre no". Y esto no es la primera vez que sucede.

RECURSOS A LOS MUNICIPIOS.- Sin distingos de colores, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona anunció el reparto de 708.8 millones de pesos de fondos de compensación a los 58 municipios, los recursos serán entregados de manera equitativa para que se atiendan las necesidades más apremiantes la población de las cuatro regiones, de manera especial a los ramos de salud, seguridad, desarrollo social y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

LLEGA SHEINBAUM.- La tercera es la vencida y si algo extraordinario no ocurre, la aspirante a ser candidata de Morena a la Presidencia de la República Claudia Sheinbaum estará hoy en San Luis Potosí, para reunirse con sus simpatizantes en las instalaciones de la Fenapo, bajo la supervisión estricta del INE, de notarios públicos contratados por el PAN y obviamente de “orejas” de sus contrincantes que tratarán de documentar el acarreo, la entrega de dádivas y todo lo que tenga cara de irregular.

PLAZA FANTASMA.- Ayer se cortó el listón de una plaza de super lujo en el poniente de la ciudad pero con el detalle de que parecía un lugar fantasma, pues los negocios estaban cerrados y sin señas de que estuvieran listos para abrir y sin gente, en una escena muy triste ya que se esperaba toda la parafernalia para un evento de esta naturaleza. Quién sabe cual sería la prisa, porque abren hasta el viernes.

ROBOS EN PUERTA DE PIEDRA.- Vecinos de Puerta de Piedra denunciaron ser víctimas de robos, gracias a delincuentes que logran entrar brincándose por las mismas casas, por lo que piden la actuación de la autoridad, pues más allá del valor de los objetos, lo que se llevaron fue su seguridad.