Prisma | Viene el embajador del reino unido

Impulsa Interapas el abasto de agua

MÁS OBRAS EN SOLEDAD.- Este miércoles el gobernador Ricardo Gallardo Cardona estará en Soledad para iniciar la reconstrucción de las primarias Francisco González Bocanegra y Héroes de Nacozari, ubicadas en la colonia Hogares Ferrocarrileros primera sección; después recibirá en Palacio de Gobierno al embajador del Reino Unido en México, Jon Benjamin.

SINDICATOS OPACOS.- Se acabó la opacidad de los sindicatos de burócratas al ser incluidos por la Auditoría Superior del Estado como entes que tendrán que rendir cuentas de los recursos públicos. Otro cambio que se notó en las marchas del 1º de mayo, fue que los burócratas del SUTSGE repitieron el “outfit” que les financió el pasado gobierno, este año ya no se hizo ese gasto público oneroso e innecesario.

LOS PROBLEMAS DE FRENTE.- El trabajo monumental que realiza el Ayuntamiento a través del Interapas y la Secretaría del Bienestar municipal para llevar agua a las familias afectadas por las múltiples fallas de El Realito, es un ejemplo de interés genuino por resolver, que no se nos olvide que para solucionar problemas de fondo se requiere voluntad, pero repartir culpas y deslindarse, como quiera es fácil, lo difícil es agarrar el toro por los cuernos y entrarle a los fregadazos.

CRISIS DE CONCIENCIA.- A este esfuerzo titánico también le hace falta un cambio de conciencia en la ciudadanía, la crisis de agua no es un tema que le afecte únicamente a San Luis Potosí, ni siquiera a México, el mundo entero lleva años en cuenta regresiva, y si no nos ponemos las pilas aprendiendo a ahorrar y reutilizar, no hay inversión o poder humano que logre evitar que nos lleve el diablo.

BARRIOS RENOVADOS.- Anoche entregó el gobernador Ricardo Gallardo Cardona los barrios de Tlaxcala y Santiago rehabilitados de manera integral, son los más antiguos y requerían ya de una transformación y conservar su esencia; y con una inversión de 70 millones de pesos, más de 10 calles tienen ahora concreto estampado, se alinearon banquetas, se instalaron 500 luminarias led y señalética, además de otras obras accesorias.

MURAT RECONOCE A RGC.- El exgobernador priista de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, vino en plan de aspirante presidencial a reunirse con sus compañeros potosinos; y se dio tiempo para expresar su respeto hacia el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, reconoció sus resultados a favor de toda la población sin hacer distinciones, además brinda paz y seguridad en el estado.

JUSTICIA PARA ADOLESCENTES.- En un recorrido que realizaron los diputados de la Comisión de Seguridad en las instalaciones de la Coordinación Especializada en Justicia Penal para Adolescentes, reconocieron los avances que se han dado luego de que en el sexenio pasado no se hizo nada, incluso el diputado Alejandro Leal que fue parte de ese gobierno, lo hizo patente y mostró su satisfacción.

ACCIONES.- El Interapas continúa en tareas para mejorar el abasto de agua durante la presente temporada de estiaje y con miras a enfrentar la crisis que se avecina; entre esas tareas su personal realizó un ajuste y mantenimiento de la línea de conducción del rebombeo Laberinto-Balcones del Valle.

IMPULSO AL ABASTO.- A la par se continúa con la principal tarea que es llevar el agua en pipas a los sectores afectados por las constantes descomposturas del acueducto de El Realito; aunque hay quejas de algunos usuarios por aparentes problemas en el servicio, el organismo mantiene su distribución en tres turnos, mañana, tarde y noche, para no dejar a sus usuarios sin el acceso a ese recurso vital.

COORDINADOS.- La Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social que preside el diputado Rubén Guajardo Barrera, realiza un interesante trabajo de acercamiento con las instituciones encargadas en materia de seguridad pública, ya han sido varias las ocasiones en que sesionan con los funcionarios de estas dependencias para escuchar sus inquietudes y poder contribuir desde el Poder Legislativo en impulsar leyes y reglamentos que abonen a mejorar sus programas y acciones.

FUGAS.- Olores terribles, que se intensifican con el calor, es lo que tienen que pasar vecinos de la avenida Salk, debido a dos fugas de aguas negras que hay en la zona, las cuales recorren varias cuadras de dicha avenida, pasando incluso por escuelas, que piden sean reparadas.