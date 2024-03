Prisma | Viene el embajador de Canadá en México

Chufas siguen quedándose con las ferias

AGENDA DEL GOBERNADOR.- Este miércoles tiene previsto el gobernador Ricardo Gallardo Cardona entregar escrituras a familias de las colonias Bosques de las Flores y Rincón de las Maravillas; además recibirá al embajador de Canadá en México, Graeme C. Clark; y posteriormente asistirá a la presentación del altar de Dolores en el patio de Palacio de Gobierno.

NUEVA GENOVEVO.- La colonia Genovevo Rivas Guillén en el Quinto Plano muestra un nuevo rostro con la avenida y calles que entregó rehabilitadas el gobernador Ricardo Gallardo Cardona con una inversión de 60.8 millones de pesos; la modernización abarcó la Ponciano Arriaga, de Naranjos hasta Circuito Potosí, Los Gómez, desde Constitución de 1857 a Ladislao García, y las calles Palmas, Julián Loredo, Benigno Arriaga y Clemente Hernández.

FEMINICIDA DETENIDO.- El condenable feminicidio de la “tiktoker” potosina, Dulce Vaca, en una colonia del sur de la ciudad, ha llamado mucha la atención de los medios de comunicación, pero debe señalarse que está detenido el presunto responsable y era su pareja sentimental, por lo que no habrá impunidad; se dice que el motivo del ataque fatal fue por celos.

SIN CAMBIO.- Y hablando del transporte urbano, siguen los problemas porque muchos choferes no cuentan con monedas suficientes para dar el cambio, y evidentemente se lo quedan “a deber” a los usuarios. Uno de ellos, dice que los usuarios no deben dejarse, y que opten entonces por quedar a deber ellos el cambio a los choferes. Se pregunta cuánto dinero reúnen al final de la jornada por las “ferias” que no dieron.

DISMINUYEN DELITOS.- La estrategia de seguridad del gobierno estatal sigue dando resultados al registrarse una disminución de hasta un 75% en los índices delictivos de robo y 27% en hechos de alto impacto, como homicidios dolosos, durante los primeros meses de este 2024 en comparación con el mismo período del año anterior, de acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

CAPACITACIÓN.- Sin contar los múltiples reclamos contra los jefes responsables del operativo que terminó en un motín al interior del reclusorio estatal y con la muerte de dos elementos de la Guardia Civil Estatal, agentes de la corporación están solicitando mayor capacitación para hacer frente a incidencias como las citadas; dicen que el curso de formación policial que reciben para ser policías debe contar con mayor capacitación en el tema de la operatividad.

ASUETO A BURÓCRATAS.- Los próximos 28 y 29 de marzo las y los trabajadores del estado gozarán, por logro sindical, de un descanso obligatorio durante esos dos días, que se prolongarán a cuatro con el sábado y el domingo. Así lo confirmó el titular de la Oficialía Mayor del Estado, Noé Lara Enríquez, quien señaló que “como una prestación laboral, los burócratas tienen derecho a descansar los días Jueves y Viernes Santo. Con lo anterior en marzo se vivieron dos puentes y la burocracia estatal se alista para la próxima semana con otro acumulado de varios días de descanso, esta vez debido a la Semana Santa.

ARTESANOS.- En el marco del “Día de las Artesanas y los Artesanos Potosinos”, que se festeja este 19 de marzo, las diputadas y los diputados que integran la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso del Estado, hicieron un llamado a los diferentes niveles de gobierno, para fortalecer las políticas públicas que permitan mejorar las condiciones de vida e impulsar la actividad económica en los mercados nacionales e internacionales. El 2024 es el primer año en que se festeja y reconoce la actividad de artesanía del estado, después de que en mayo del año 2023, la LXIII Legislatura aprobó declarar el 19 de marzo de cada año como, “Día de las Artesanas y los Artesanos Potosinos”.

FALTA OFICIO.- Ayer por la mañana una unidad recolectora de basura de Red Vigue estorbó al tráfico frente a conocido hotel en la calle Morelos esquina con Manuel José Othón, nada más utiliza media de la angosta calle para cumplir con su trabajo, y de pilón delante de ella se le averió una pieza a otra camioneta que la dejó sin poder moverse y ya sabrá usted amigo lector, el retraso para todos los conductores fue de alrededor de 50 minutos. Llegó un oficial pero nada hizo, y tantas cosas que se pueden hacer para evitar estos contratiempos, en fin.

EXHORTO.- La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado, aprobó un Punto de Acuerdo para exhortar a los 58 municipios del estado y a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado a implementar campañas de cultura vial para zonas escolares urbanas. Se indica que estas campañas deben procurar generar una sensibilización y educación vial dirigida a padres, madres y tutores, informándoles sobre la importancia de respetar las normas de tránsito y las consecuencias negativas de estacionarse en lugares indebidos, como sobre banquetas, en cruces peatonales, esquinas y en doble fila.