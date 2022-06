Prisma | Velasco desapercibido, ¿Y Karol G?

CLÍNICA ROSA.- En su gira por la Huasteca, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona inauguró una Clínica Rosa en Tamazunchale, la cuarta en el estado, en la que 20 mil mujeres y sus hijos e hijas recibirán atención médica general y servicios de odontología, análisis clínicos, optometría y medicinas y lentes gratuitos; y dos veces al año estudios de mastografía y Papanicolaou.

ÚTILES ESCOLARES.- En esta misma gira, el gobernador Gallardo anunció que el próximo mes regresará a la región para poner en marcha el programa gratuito de mochilas, útiles y zapatos escolares para niñas y niños de familias de escasos recursos, para fortalecer el aprendizaje y evitar la deserción.

CÓNCLAVE MÉDICO.- Se asegura, en las mesas de café, que se está organizando un cónclave médico en San Luis Potosí para investigar cómo es que, el alcalde Enrique Galindo, superó el Covid-19 en apenas ¡tres días!. Su sistema inmunológico, único en el mundo, seguramente será analizado a fondo.

EN XILITLA.- Para fortalecer las acciones del Consejo Nacional de Fomento Educativo en Xilitla, el gobernador Gallardo encabezó la entrega a maestros de paquetes de sanidad, materiales escolares e impresos para las aulas, auxiliares didácticos, material bibliográfico y uniforme escolares para educación inicial y educación básica comunitaria.

COVID-19.- Ya ni la amuela, el señor alcalde, Enrique Galindo, sólo tres días tomó reposo por el Covid-19 y al resultar negativo regresó a trabajar, se notó su profesionalismo. Esperemos que la prueba que se practicó no le haya resultado falsa, porque de lo contrario pudo contagiar a muchos por querer ir a trabajar en el evento de Adán Augusto López.

EJEMPLO NACIONAL.- En la pasada reunión con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, el senador Manuel Velasco Coello, una de las figuras más relevantes del PVEM, expresó su respaldo al gobernador Gallardo por la obra realizada en los primeros meses de gestión y lo consideró “un ejemplo de gobernanza a nivel nacional” al conducir al estado potosino a un nivel de desarrollo en donde lo mejor está por venir.

ESPERANZA.- A Manuel Velasco, Senador de la república mexicana, nadie le prestó atención en su visita a San Luis Potosí. Los que saben, sólo querían que les trajera a Karol G famosa por la canción de la Bichota.

ABRIÓ CAMINO.- Fue el exitoso empresario potosino Jacobo Payán quien abrió brecha con el Atlético de Madrid, trajo la franquicia e internacionalizó de esta manera el futbol potosino, pero hoy, ya cualquiera se cuelga de ese esfuerzo y pretende hacerlo parecer como suyo. ¡Por favor!.

NO SE ESCAPARON DE LA REGAÑADA.- En Soledad cumplen con la respuesta a las solicitudes de información, pues de las de 160 que han recibido en lo que va de la actual administración, sólo 5 de ellas no fueron respondidas en tiempo, y aunque son resultados positivos, los funcionarios municipales no se escaparon del regalo del titular del área de Transparencia, quien les pidió entregar la información solicitada en tiempo, no solo para evitar corretearlos, sino para evitar problemas.

RESPUESTA INMEDIATA.- El llamado que hizo el Congreso del Estado para que el Gobierno Federal reforzara el apoyo a San Luis Potosí en materia de seguridad pública tuvo una respuesta inmediata por parte del Secretario de Gobernación, Adan Agusto López Hernández quien en su reciente visita al estado se comprometió a tomar cartas en el asunto de forma inmediata, eso refleja el buen oficio político del presidente de la Junta de Coordinación Política, José Luis Fernández Martínez y del compromiso que tiene el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador con el Gobernador del Estado Ricardo Gallardo Cardona,

¿VENGANZA?- En Soledad de Graciano Sánchez clausuraron un pozo bajo el argumento de que no contaba con los permisos correspondientes para su comercialización, sin embargo el dueño, que es coordinador de los piperos de AMOTAC, argumenta que es un acto de venganza, por haber llevado agua a los habitantes de Nuevo León, que están pasando por una fuerte crisis por la escasez del vital líquido.