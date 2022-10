Prisma | Una buena, se recupera Aldo Partida

¡FUERZA ALDO!.- Aldo Partida Breceda, quien fungió como director de Relaciones Públicas de la alcaldesa de Villa de Reyes, Érika Briones, fue el único sobreviviente al accidente automovilístico; a pesar de las lesiones graves que sufrió, se encuentra estable de salud y recuperándose en un hospital privado. Fue el mismo secretario de Salud, Daniel Acosta, quien informó que lo está atendiendo personalmente y que en general el pronóstico es bueno, por lo que, hay grandes posibilidades de que salga adelante.

COMPROMISO CUMPLIDO.- Con la entrega de 20 tractores, herramientas agrícolas y equipamiento agropecuario con una inversión de 14.1 millones de pesos en beneficio de más de 300 productores del campo de Villa de Ramos, el Gobernador cumple un compromiso más y reafirma el trabajo de impulsar como nunca la actividad agropecuaria de la región Altiplano, a través de la modernización y tecnificación de las actividades primarias, y el fortalecimiento de su política de atención social a favor de las familias que más lo necesitan.

¿DESABASTO?.- Habitantes de la región huasteca denuncian que la campaña de vacunación contra la influenza está limitada porque no quieren atender a la población abierta, únicamente se centra en niñas, niños y adultos mayores, a pesar de que se había asegurado que hay suficientes dosis en San Luis Potosí. Llaman a garantizar el acceso a la inmunización.

IMPRUDENCIA.- No existe otra forma de llamar a quien o quienes difundieron versiones falsas del estado de salud del colaborador de la alcaldesa Erika Briones que sobrevivió al accidente, Aldo Partida. En Facebook, el perfil de una persona desconocida divulgó que al joven le habían sido amputadas las dos piernas y que estaba muy grave. ¿Quién lo designó vocero de la familia? ¿Quién le autorizó dar un parte médico? Es imprudente y poco considerado el haberlo hecho.

USAN A ALUMNOS.- Al parecer habría un trasfondo político en el tema de la presunta “desaparición” de la joven estudiante Yezenia de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí queriendo utilizar a los alumnos, ya que a las movilizaciones no se han presentado los padres de la joven quienes además piden que ya no se hagan manifestaciones, ni paros. Entonces ¿quién o quiénes están detrás del movimiento? Y ¿con qué intención lo hacen?

¿SIN CHAMBA?.- Con el nuevo sistema de justicia laboral en México, los ciudadanos ya no tendrán que contratar a un abogado para dirimir su caso, ya que en los Centros de Conciliación, el trámite y el proceso lo debe realizar directamente el trabajador por lo que es motivo de controversia el que los litigantes pretendan cobrar por trámites que ya no deben realizar ellos. Fue la propia secretaria del Trabajo, Luis María Alcalde la que advirtió sobre las trinquetes de algunos abogados.

¿Y EL INPODE?.- A lo largo del año se han conocido varios casos de deportistas que se ven orillados a lavar autos, hacer rifas, o vender algún producto para costear su participación en competencias nacionales o internacionales, tal es el caso de Aylin que practica deportes de combate y vende hamburguesas para asistir a un campeonato en Turquía, y "Pepis" que es gimnasta y vende elotes también para acudir a un campeonato mundial. ¿A qué se dedica entonces el Instituto del Deporte?.

DESATINO.- Al Secretario General de Gobierno, se le está haciendo costumbre revictimizar mujeres; le pareció buena idea decir que la estudiante de Derecho no localizada, se encuentra en EUA con su novio, pese a que el dato no está confirmado y a que minutos antes, el director de la Comisión de Búsqueda dijo que la familia pidió reservar la información del caso para no revictimizar a la joven.

OBRAS MAL HECHAS.- Por andar a las carreras, la SEDUVOP dejó obras mal hechas en la avenida Martínez De la Vega, exactamente enfrente de la Feria Nacional Potosina, en donde a dos meses de que fueran concluidas, ya se agrietó el pavimento y hasta baches hay.

MEJORAN LA IMAGEN.- Con la finalidad de mejorar la imagen de Soledad de Graciano Sánchez, se implementó una nueva ruta de recolección de basura, la cual recorrerá las principales calles y avenidas del municipio, con la finalidad de que la gente evite dejar su basura en la calle, ya que representa un problema, sobre todo con la lluvia.