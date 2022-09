Prisma | Un gran sueño retirar vías en SLP

INTRANSITABLE.- La vía que integra la carretera a Matehuala y la avenida Salvador Nava es prácticamente intransitable por las mañanas de norte a sur, los vehículos van a vuelta de rueda por arriba y por abajo y no se diga cuando hay un accidente por alcance, y las autoridades viales de plano no pueden con esta situación; y así cómo está la zona, la mayor parte de la ciudad se ha visto superada por el número de vehículos y todavía súmele los autos nuevos que se incorporan, más los nuevos taxis y vehículos de plataforma. Ya es la locura.

PROPUESTA.- Algunos empresarios preocupados por el desarrollo de la ciudad, tienen confianza en que el gobernador Ricardo Gallardo atienda su petición de que resuelva la problemática que representan las vías del ferrocarril que estrangulan la ciudad, ya que es el único que puede lograr un acuerdo con la empresa ferroviaria dueña; la ciudad necesita espacios para crecer y ninguna autoridad ha logrado una solución en este caso por lo que, dice Jacobo Payán, le apuestan a que “El Pollo” de más buenas noticias a la ciudad.

RESPALDO A RGC.– Luego de que rindió cuentas a la ciudadanía potosina en su primer informe, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona recibió el reconocimiento de líderes políticos de diverso signo, por su amplia obra pública realizada en apenas un año de gestión, consideraron que los avances son notables en la entidad a pesar de las condiciones adversas en que recibió el poder; además de destacar el impacto positivo de los programas sociales a favor de la mayoría de la población.

LA CÚPULA DEL PVEM.- De los respaldos que recibió destacan los de las principales figuras del PVEM, como del senador Manuel Velasco Coello, quien refrendó el apoyo del partido y su bancada al gobernador potosino, al que consideró uno de sus principales activos; otro fue el de Arturo Escobar y Vega, ex coordinador de los diputados federales, y de Carlos Alberto Puente Salas, actual coordinador parlamentario del partido.

LISTO.- El informe de actividades del primer año de gestión de la alcaldesa de Soledad Leonor Noyola, se encuentra prácticamente listo, se llevará a cabo mañana en la plaza principal del municipio y se abordarán temas como la seguridad pública, los apoyos sociales y la infraestructura.

REPRESENTANTE DE AMLO.- La titular del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde Luján, estuvo presente en el primer informe en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador, y reconoció los resultados de Ricardo Gallardo; y seguirá la excelente relación entre el gobierno estatal y federal en beneficio del estado. El dirigente de Morena, Mario Delgado, también felicitó al gobernador por su éxito al cumplir un año en el cargo.

EN AQUISMÓN.- Sin pausas, el gobernador Ricardo Gallardo retomó sus giras y estuvo presente en el informe del alcalde de Aquismón, Cuauhtémoc Balderas Yáñez, a quien reconoció por su labor y empeño para sacar adelante a este pueblo mágico; y dio buenas noticias para los 58 municipios al anticipar que el próximo año se les destinará la mitad de la partida de 6 mmdp destinada a infraestructura.

ATRACTIVO PARA INVERSIONES.- Soledad de Graciano Sánchez se está convirtiendo en un municipio atractivo para inversionista nacionales y extranjeros, que han puesto sus ojos en este municipio, prueba de ello, es el proyecto de la plaza comercial que se ubicará sobre la carretera Matehuala, la cual representará un motor importante en la generación de empleos de calidad para las y los habitantes del municipio.

ABUCHEADO.- Sea como sea, el ex gobernador Marcelo de los Santos, merece respeto, y no se lo dieron, todos los que lo abuchearon en el Informe de Gobierno. Hay que mostrar tantita educación, aunque a algunos no les agrade su figura o personalidad. De seguro, ahora piensa ¿para qué fui?

AGUZADILLOS.- Por ningún lado y de ninguna manera, dejaban que la gente se acercara a los políticos que vinieron al informe de gobierno. Ya que dividieron a la población en general y a los políticos. La prensa estuvo con el pueblo.