Prisma | Tras cancelaciones llega Claudia a San Luis

Abre hoy Clinica Rosa en Tlaxcala

VISITA.- Luego de cancelar dos veces su visita a tierras potosinas, se confirmó la llegada mañana de Claudia Sheinbaum. Tendrá un encuentro con empresarios y sus organizadores SUMA, Construyendo Sociedad le aseguraron 5 mil simpatizantes en instalaciones de la Fenapo. La tercera es la vencida, cifras veremos.

EXCEDIDO.- El tráfico vehicular como en todas las grandes urbes, en San Luis Potosí ya rebasó las condiciones y el número de vialidades, urge una campaña de concientización de conductores para que le bajen velocidad a sus unidades, porque hay correlones en todo tipo de vehículos, ni se diga los que circulan en motocicletas que se aventuran a ocasionar algún accidente de consecuencias fatales. Elementos de vialidad, tienen difícil tarea.

SANCIÓN A RAUDOS.- Urge que se hagan valer los límites de velocidad, porque antes solo había casos en las vialidades grandes, pero ahora hasta en el Centro Histórico se ven conductores que circulan a grandes velocidades y ¿quién les dice algo, nadie?, ¡habrá qué meterlos en cintura!

CLÍNICA ROSA EN TLAXCALA.- La red de Clínicas Rosa sigue creciendo y este martes el gobernador Ricardo Gallardo Cardona va a inaugurar una en el barrio de Tlaxcala, para atender con servicios médicos a las mujeres de bajos ingresos; este modelo comunitario de salud es de gran ayuda para este sector de la población y ha probado su eficacia al prevenir varias enfermedades, el servicio incluye los medicamentos que se requieran.

BECAS EDUCATIVAS.- Por segundo año consecutivo, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona puso en marcha el programa de becas educativas para el nivel básico y que consiste en útiles escolares, mochilas, uniformes y zapatos, en beneficio de miles de estudiantes de escasos recursos de las cuatro zonas del estado; en el evento, Gallardo enfatizó que este programa contribuye a fortalecer la educación, evita el abandono de los estudios y sobre todo representa un ahorro sustancial para la economía familiar.

TRABAJO PERMANENTE.- Muy activo se le ve al secretario General de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez dialogando con todos los sectores y resolviendo conflictos que surgen en los municipios, ya que gracias a su buen oficio y cercanía con el gobernador Ricardo Gallardo Cardona ha logrado ser una pieza clave en la actual administración pública. Un ejemplo es la liberación del Eje Xolol-Tamuín.

EN SLP Y SOLEDAD.- El programa de apoyo escolar inició en los municipios de la capital y Soledad de Graciano Sánchez con cientos de estudiantes de primaria, acompañados de sus padres y maestros que hicieron patente su reconocimiento al gobernador Ricardo Gallardo Cardona, quien recordó que este tipo de becas educativas no existían porque los anteriores gobiernos desviaban el presupuesto a fines personales y no se preocupaban por las necesidades básicas de la infancia potosina.

NUEVA PLAZA.- La plaza comercial “The Park” será inaugurada este día por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, su apertura después de varios meses de espera se inserta en el nuevo contexto de dinamismo económico que ha generado el gobierno estatal en menos de dos años, se alienta la inversión foránea, se atraen nuevas empresas de todos los ramos, se generan empleos y se diversifica la competencia comercial.

SIN INVITACION.- El fin de semana hubo reunión de la Comisión Política Permanente del PRI y hubo muchos y muchas que no fueron invitados, deliberadamente. Una de ellas fue Rosa María Huerta, ex diputada local, aspirante a dirigir la CNC, regidora en Rioverde, ex dirigente del partido, consejera politica, etcetera, quien sin invitación, acudió a la reunión. Y así quieren un partido “unido”.

NO LES CREEN.- Los inconformes con el túnel que pretende construir el municipio en El Saucito, piden que primero haya acuerdos y después dejan libre el paso; lo cuerto es que mientras algo de esto ocurre, miles de personas se ven afectadas en su vida diaria.

CORRIERON POR SUS APOYOS.- Madres de familia de Soledad hicieron filas para recoger el apoyo para útiles escolares, pero como no les decía exactamente donde era la fila, se les vio correr por varios puntos de la plaza principal y sus calles aledañas, para poder ser de las primeras en recibirlos.

NO LES GUSTA LUIS MIGUEL.- Los habitantes de Soledad hicieron evidente que la mayoría no son fans de Luis Miguel cuando el gobernador les preguntó porque no fueron muchos a la entrega de los boletos gratuitos para su concierto el viernes pasado, pidiendo mejor ver a Julión Álvarez.