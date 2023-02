Prisma | Tolerancia cero, a exoficiales de GCE

Invitan a concurso de cuento ilustrado

TOLERANCIA CERO.- La captura de siete exoficiales de la Guardia Civil Estatal por el presunto robo a un negocio, es una prueba de que el gobierno estatal aplica la tolerancia cero a este tipo de actos de servidores públicos desleales como ocurría en sexenios anteriores que los solapaban y había complicidad entre los jefes policíacos; la instrucción ahora es que “quien la hace, la paga”.

AVENIDA INDUSTRIAS.- La Seduvop reportó que se ha concluido la rehabilitación de la avenida Industrias en su tramo del Circuito Potosí Oriente al Eje 124, solo faltan algunos detalles; se trabajó en más de nueve mil 800 metros cúbicos de carpeta asfáltica en carriles centrales de circulación, y en algunas áreas se aplicó el bacheo profundo porque el daño no era solo superficial tras décadas de desatención.

FRENTE CONTRA DELITO.- El gobernador Ricardo Gallardo Cardona y su homólogo de Zacatecas, David Monreal Ávila, suscribieron el “Convenio Marco de Coordinación y Colaboración Interestatal para la Construcción de la Paz y Seguridad”, para hacer un frente común contra la delincuencia y dar un combate más efectivo y coordinado más allá de los límites estatales y que éstos no frenen las persecuciones en ninguno de los estados de las bandas criminales.

“VISIÓN PROGRESISTA”.- El gobernador de Zacatecas, Ricardo Monreal Ávila, hizo patente su reconocimiento al gobernador Ricardo Gallardo por su visión progresista al impulsar el acuerdo interestatal de seguridad que se concretará en operativos conjuntos en los límites territoriales y que van a contribuir a la pacificación de ambos estados y del país, en sintonía con el propósito del presidente Andrés Manuel López Obrador que no solo pretende combatir el crimen sino atender las causas que generan la violencia con desarrollo económico y programas sociales.

ACTIVO.- uno de los sectores con quienes existe la mayor deuda de parte de las autoridades de todos los niveles, es el campo, y eso lo tiene muy en claro el diputado Salvador Isais Rodríguez, quien se ha preocupado por mantener un contacto permanente de este sector y lo más importante, ser un gestor para llevar apoyos de parte de los gobiernos federal y estatal.

CUENTOS.- Como parte de las actividades a realizarse con motivo de la edición 47 de la Feria Nacional del Libro de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, se invita a la comunidad universitaria y a la sociedad en general para el “Concurso de Cuento Ilustrado”. La fecha límite para la recepción de trabajos es el próximo jueves 23 de febrero. Las propuestas se deben enviar al correo electrónico concursosfnl@uaslp.mx, poniendo como asunto Concurso de cuento ilustrado.

LES VALE.- A la gente poco le interesa cuidar su ciudad, sus calles, que se rehabilitan con dinero de todos y una muestra de ello, es el conductor de una camioneta, que tranquilamente la subió a la banqueta de avenida Carranza, enfrente de un hospital, porque el señor no encontró donde estacionarse.

UNA LIMPIADITA.- Es lo que le hace falta a los puentes en Acceso Norte, donde se puede ver no solo hierba crecida en los costados de la vialidad, sino bolsas de basura, que se ve están ahí desde hace varios días, ojala se apliquen y le den una pasadita a la vialidad.

NO SE DICE LER. - Alguien debería capacitar a los diputados porque no saben leer. En la pasada sesión del Congreso del Estado subieron a Tribuna y no sabían ni pronunciar las palabras, qué decir si entendían las leyes que estaban promoviendo.

TRUENAN.- Se notó la ineficacia de Juan Branca dentro de los comicios electorales de la Canaco, ya que ni siquiera pudo lograr el debate y qué decir de su trato hacia la candidata quejosa que lo calificó de misógino. Tremenda balconeada le dieron por su mal desempeño.

MÁS INVESTIGADORAS.- La doctora Elisa Leyva Ramos quien forma parte de las seis mujeres investigadoras de la UASLP que se encuentran inscritas en el padrón del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) nivel III del CONACYT, se congratuló porque en la actualidad hay más mujeres en las aulas, sobre todo en la ciencia, y consideró que las y los jóvenes tienen que confiar un poco más en sí mismos y tratar de aplicarse para poder ser especialistas de cualquier tema que deseen.