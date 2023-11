Prisma | Todo mundo en el nacional de charrería

Se avanza como ciudad de aprendizaje

CIRUGÍAS A NIÑOS Y NIÑAS.- Con el impulso de la presidenta del DIF, Ruth González Silva, se inició la segunda jornada del año de cirugías reconstructivas gratuitas de labio y paladar hendido, en colaboración con los Servicios de Salud, el Hospital del Niño y la Mujer “Dr. Alberto López Hermosa” y la Fundación Regalando una Sonrisa.

EXITOSO TORNEO CHARRO.- En sus primeros días el Congreso y Campeonato Nacional de Charrería en el Estadio 20 de Noviembre ha resultado un éxito, y al que asisten estudiantes de educación secundaria, media superior y superior, para tener un acercamiento a este deporte mexicano declarado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

INVITACIÓN AMPLIA.- Los charros y escaramuzas que participan en el torneo charro, invitan a las y los potosinos y visitantes a que acudan a divertirse y vivan esta pasión con más de 200 equipos nacionales que están demostrando sus talentos y habilidades con mucha espectacularidad.

EN CAMINO.- Gracias a las acciones del Ayuntamiento Capitalino que encabeza el Alcalde Enrique Galindo para impulsar el desarrollo continuo de la ciudadanía, San Luis Capital está en camino de obtener la distinción como Ciudad del Aprendizaje de la UNESCO. Esto es resultado de políticas públicas innovadoras del Gobierno de la Capital que tienen por objetivo transformar las condiciones de vida de los potosinos.

SLP CAPITAL, EJEMPLO.- Para otorgar este nombramiento, la Unesco revisó más de 300 programas municipales, entre los que destacan el Domingo de Pilas, los Miércoles Literarios y San Luis Siempre Limpio. Estos y otros programas proporcionan oportunidades de educación en la vida cotidiana, no solo en las aulas, ya que suman acciones de gobierno con actividades ciudadanas, para mejorar la calidad de vida de los potosinos, sobre todo niñas, niños y adolescentes.

PROMOCIÓN DE MEZCAL.- La promoción del mezcal y ron elaborados en el estado es un compromiso asumido por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, al sostener una reunión con los productores que expusieron las condiciones en las que trabajan y confían en que pronto se mejoren para elevar la producción y ampliar los mercados nacional y extranjeros de sus bebidas.

BUEN CAMINO.- En dos meses al frente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, el diputado Rubén Guajardo Barrera ha demostrado que tiene tanto capacidad administrativa como política, mantiene una estrecha coordinación con las diferentes representaciones parlamentarias y con los demás Poderes realiza un trabajo fino para poder contribuir a la estabilidad política y social que goza el estado.

MIGRANTES.- El diputado José Ramón Torres García, presidente de la Comisión de Asuntos Migratorios del Congreso del Estado, consideró lamentable que las personas migrantes sean víctimas del coyotaje, abandonados, sufriendo abusos, y privaciones de su libertad, entre otras situaciones. Hizo un llamado al Instituto Nacional de Migración para que regule esta situación que lastima, denigra y muchas veces pone en peligro la vida de las personas migrantes que buscan llegar a Estados Unidos, y al cruzar por México, se encuentran con personas que hacen negocio de sus necesidades.

NI EN CUENTA.- Lleva dos días en huelga de hambre el senador morenista potosino Primo Dothé Mata para exigir que le pague la SEP lo que le debe a los maestros de telesecundaria pero nadie le hace caso, esta solo en su toldo y la titular de la SEP lo visitó para dialogar pero no quiso. Lo bueno que no se ve muy desnutrido.

INDIGNADOS.- Una familia fue al panteón de El Saucito a visitar la sepultura de su padre y encontraron los vidrios rotos y se percataron que ya no estaba una virgen grande de bulto tallada en madera, el delegado dijo que iban a investigar, pero como no cuentan con vigilantes no había nada que hacer, lo que causó molestia porque no saben quién se llevó la imagen que es grande, la cuál mandó labrar el hijo del señor quién también ya falleció, además un joven se cortó por querer quitar las astillas que quedaron.

FALTA ORDEN.- En donde falta orden es en la ciclovía de Himno Nacional, la cual es utilizada por motociclistas para ahorrarse el tráfico, algunas hasta en contra, lo que resulta peligroso para los transeúntes.

CASI LISTO.- El Plan de Ordenamiento Territorial de Soledad de Graciano Sánchez está prácticamente listo, ya fue sometido a consulta pública, un proceso al que únicamente le hace falta dar respuesta a algunas inquietudes de la ciudadanía para ser llevado a votación ante el Cabildo.