Prisma | SOS, pistoleros en la Rioverde

Urgen tránsitos en La Alameda

MANO DURA.- La Auditoría Superior del Estado advirtió que, aquellas autoridades obligadas que no entreguen su respectiva cuenta pública 2022 este 15 de marzo -o sea mañana-, podrían incluso terminar en la cárcel porque así lo establece la ley, ya que se les observaría todo el ejercicio fiscal, así que no les queda de otra más que cumplir o ya saben lo que sigue.

CARRETERA INSEGURA.- Con total impunidad y a plena luz del día, operan en la carretera a Rioverde desde el distribuidor Juarez hasta Jassos, civiles armados que amedrentan a los automovilistas, por decir lo menos, sin que absolutamente ninguna autoridad intervenga.

UN NUEVO GOGORRÓN.- En el próximo periodo vacacional los visitantes del balneario de Gogorrón notarán el cambio en sus instalaciones y operación con el apoyo que ha brindado el gobernador Ricardo Gallardo Cardona desde el inicio de su gestión; y ayer entregó al personal, equipo diverso, vehículos y uniformes, su funcionamiento y servicios será mucho mejor, se rehabilitaron las cabañas, se reforzó el cercado y habrá más acciones para lograr su rescate integral.

TRÁNSITO.- No hay ni un solo tránsito por las tardes en la Alameda y se hace tremendo cuello de botella porque nadie auxilia a nadie y además los automovilistas hacen lo que quieren con los transeúntes. Puede haber serios accidentes.

RGC EN LA ZONA MEDIA.- El gobernador Ricardo Gallardo Cardona estará en Cárdenas, Rioverde y Cerritos, va a entregar calles pavimentadas, una Unidad Básica de Rehabilitación, iniciará un bulevar y se reunirá con productores agropecuarios para dotarlos de herramientas y equipo. La presencia recurrente del gobernador en el interior del estado, reafirma su impulso al desarrollo en las cuatro regiones.

A EXCESO DE VELOCIDAD.- Una patrulla de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital, fue vista conduciendo a exceso de velocidad y poniendo en riesgo a otras unidades que circulaban por la carretera a Matehuala, en el municipio de Soledad, iba hasta pitando a los vehículos para que se quitaran de su camino, aunque no iba a servicio, lo malo es que iba tan rápido, que no se le alcanzó a ver el número.

MESA EN CÁRDENAS.- La Mesa para la Construcción de la Paz se realizará esta mañana en Cárdenas, la encabeza el gobernador Ricardo Gallardo Cardona con la presencia de los otros niveles de gobierno; y lo más probable es que revise los avances en la profesionalización de las policías municipales de esta región, son el eslabón más débil de la seguridad pública, hay apoyo estatal para que logren su certificación y ya no hay pretexto que valga.

A TRABAJAR.- Acicateado por la evaluación del desempeño del gabinete, el titular de la SEGAM, Emmanuel Ramos, se ha visto muy activo; este domingo coordinó a varias organizaciones civiles para retirar la basura en el camino a la presa San José, como parte de la campaña "Limpiemos nuestro planeta"; mientras que el titular de la Sedarh, José Alfredo Pérez, puso en marcha el proyecto de un vivero de árboles frutales, maderables y forrajeros, con la participación de los ganaderos de Ciudad Valles.

ACCESO A LA INFORMACIÓN.- El Congreso del Estado a través de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información que preside la diputada Nadia Esmeralda Ochoa hace un gran esfuerzo en coordinación con la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) que preside David Enrique Menchaca Zúñiga, para capacitar a funcionarios públicos municipales en materia del acceso a la información pública, pues son estos entes los que más observaciones tienen en la materia. Van a estar realizando cursos de capacitación en las cuatro zonas del estado, ya comenzaron por la zona media y huasteca.

BERRINCHUDA.- Parece que la regidora capitalina Ángeles Hermosillo –hoy solamente María Hermosillo, como quieren que la conozcan- se ha vuelto muy berrinchuda últimamente. Dicen que se molestó porque no la tomaron en cuenta para la firma del Pacto por las Mujeres de la Capital.

DICEN.- Aseveran que no habrá agua por El Realito, pero en realidad ya no hay desde hace mucho tiempo. Y eso nadie lo ha dicho. No presentan ideas para resolver la crisis en la que estanos envueltos, qué tanto hacen los investigadores del Colsan, Ipicyt, Uaslp, Magisterial que no ayudan a desentramar los problemas que hay en materia de desabasto del vital líquido.