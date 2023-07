Prisma | Soledad ya tiene lugar para albergue animal

Alcalde anunció más salario y jubilaciones

ÓSCAR CON LOS TIGRES.- El gobernador Ricardo Gallardo Cardona hará realidad el sueño del joven potosino Óscar Torres de cantar y tocar su acordeón con Los Tigres del Norte en su presentación en el Teatro del Pueblo de la Fenapo, el viernes cuatro de agosto, justo el día en que se inaugura. Óscar recurrió a las redes sociales para pedirle a su “padrino” Gallardo con una pancarta, su mediación para cumplir su sueño de compartir el escenario con esta banda emblemática de la música regional mexicana.

NO ENTIENDEN.- Como parte de las acciones que realiza el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, en el programa "Soledad limpio", se refuerza la vigilancia para que recolectores particulares de basura no obstruyan banquetas y espacios públicos con su pepena, por ello, se aplicaron ya sanciones en las colonias San Francisco y Genovevo Rivas Guillén, este viernes, pues no entienden a pesar de tantos convenios firmados.

YA HAY TERRENO.- El albergue para rescate animal en Soledad de Graciano Sánchez ya tiene lugar es el fraccionamiento Valencia el elegido para la realización de este proyecto, que sin duda beneficiará a los animales en situación de calle, pues tendrán un lugar digno para vivir, además de la oportunidad de encontrar un hogar.

AUMENTO SALARIAL.- Durante el aniversario del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de San Luis Potosí, el Alcalde Enrique Galindo Ceballos anunció incrementos salariales y jubilaciones para mujeres que han entregado su trabajo durante años al municipio, en un claro reconocimiento al esfuerzo y dedicación de los empleados sindicalizados.

JUSTICIA LABORAL.- Estas acciones demuestran que la gestión del Alcalde Galindo se destaca por sus esfuerzos notables en promover la justicia laboral, como compromiso con el bienestar de los empleados municipales y sientan las bases para un San Luis Potosí más igualitario.

ANP EN TAMAZUNCHALE.- Por la política del gobernador Ricardo Gallardo Cardona de ampliar la protección de los ecosistemas de la entidad, la Segam alista el proyecto para declarar Área Natural Protegida a los bosques de Tierra Nueva y Buena Vista y la diversidad de su fauna, ubicados en el municipio de Tamazunchale; en esta zona de selva de alta perennifolia, hay encino, hoja santa, palo de víbora, amapolilla, frijolillo; y de animales tigrillos, especie en peligro de extinción, puerco espín, víboras, patos y culebras.

CALIDAD.- Aunque mucho se ha hablado del costo en la realización de la Feria Nacional Potosina, lo cierto es que la ciudadanía puede disfrutar de la que ahora es su fiesta sin desembolsar un peso para la entrada, los juegos mecánicos y los espectáculos de primerísimo nivel en el Teatro del Pueblo. Esto ha convertido a la Fenapo en la mejor Feria de México.

APOYOS A EMPRENDEDORES.- La presidenta del DIF estatal, Ruth González Silva, en coordinación con la STyPS, encabezó la entrega en Ciudad Valles de los certificados del programa “Fomento al Autoempleo” a 30 familias emprendedoras que recibieron estufas, refrigeradores, máquinas de coser, hornos, entre otros apoyos, para iniciar sus propias empresas que representarán su fuente de ingresos y contribuirán a mejorar sus condiciones de vida.

GOLPE DE LA GUARDIA CIVIL.- Elementos de la Guardia Civil Estatal dieron otro golpe a la delincuencia en el municipio de Charcas con el aseguramiento de un vehículo en cuyo interior encontraron dos armas largas con cuatro cargadores y 52 municiones calibre .223, como parte del operativo “Altiplano Seguro” para brindar seguridad a la población, y lo confiscado se puso a disposición de la FGR.

LIDERAZGO.- Como nunca antes, las dependencias estatales participarán activamente en la realización de la Feria Nacional Potosina; esto se debe en gran medida a los buenos oficios y liderazgo que ha demostrado el presidente del Patronato, Luis Antonio Zamudio Martínez, quien para esta edición enfocó sus esfuerzos al trabajo previo de coordinación, con lo que se espera una fiesta sin precedentes.

LA ÚLTIMA CORCHOLATA.- Eugenio Govea Arcos que fue panista, luego de Movimiento Ciudadano y ahora anda en Morena, informó que el ex canciller Marcelo Ebrard viene a San Luis el próximo martes 1 de Agosto al medio día, para tener dos reuniones sobre salud y agua; será la última de las seis corcholatas que buscan la nominación de Morena a la candidatura presidencial, a través de una encuesta cuyos resultados se conocerán el 6 de Septiembre.