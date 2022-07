Prisma | Sin carritos...

SIN CARRITOS.- La gran mayoría de los supermercados ya no tienen carritos para que los clientes trasladen los productos que compran y así, ahora hay que cargar el mandado en bolsas propias o en los brazos, por toda la tienda, lo que muchas personas no pueden hacer; la autoridad debe obligar a estos establecimientos a que restituyan el servicio de los carritos y si lo quitaron porque se los roban, pues que aumenten la vigilancia pero que no afecten a quienes realizan sus compras.





APRUEBAN A GALLARDO.- Una prestigiada empresa encuestadora a nivel nacional ubicó al gobernador Ricardo Gallardo Cardona en el noveno lugar de aprobación con un 55.6%, sitio logrado en apenas nueve meses de gobierno en los que ha impulsado mucha obra pública y programas sociales, la tendencia es seguir aumentando este porcentaje porque al principio de su mandato se encontraba en el lugar 32; ahora supera a los gobernadores de Aguascalientes, Querétaro, Veracruz, Nuevo León y Ciudad de México, entre muchos otros.





COMISIÓN.- La Procuraduría Federal del Consumidor aclaró que no está permitido el cobro de comisión a los usuarios al momento de realizar una compra y realizar el pago con tarjeta de crédito o débito, sin embargo, en algunos negocios o establecimientos esta práctica es usual. Este cobro que va de 3.0 al 5.0 % sobre el valor total de la compra o el servicio contratado, se efectúa con la finalidad de cubrir los gastos de comisión por el uso de la terminal bancaria.





ADOPCIONES.- La presidenta del DIF, Ruth González Silva dio a conocer que después de un arduo trabajo y el cumplimiento estricto de todos los requisitos, se formalizó la adopción de siete niñas y niños por matrimonios que acreditaron su solvencia moral; los menores estaban bajo resguardo de la casa de asistencia social “Margarita Maza de Juárez” y ahora formarán parte de una familia que les brindará todo el amor, apoyo y cuidados que requieren para su formación.





IMPULSO DECIDIDO.- Con una alianza estratégica entre empresarios, el gobierno de la capital y el Gobierno del Estado se consolida la instalación de más empresas y, como lo instruyó el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, podrá darse paso a las inversiones y la creación de nuevos empleos; en ese objetivo ha sido fundamental el buen trabajo de la Secretaría General de Gobierno y su titular J. Guadalupe Torres Sánchez para mantener la gobernabilidad y un escenario que de confianza a todos los nuevos inversionistas.





AMBULANTES.- Aunque el alcalde Enrique Galindo diga que está disminuyendo el ambulantaje, la realidad es que se deja crecer a los informales, está llena la Alameda Central y nadie les dice algo.





VISITA.- El que anda muy trabajador es el arzobispo Jorge Cavazos, ya visita los siete tradicionales barrios de la capital. Anda muy activo.





VACUNACIÓN.- En el primer día de la segunda etapa de vacunación para menores de edad se registró una buena respuesta de los padres y madres que han llevado a sus hijos a los distintos módulos de vacunación ubicados en módulos de hospitales públicos en la zona metropolitana; y la próxima semana continuará la vacunación y el miércoles 13 de julio se aplicarán dosis a quienes no pudieron acudir los días que les correspondían por la inicial de su apellido.





ALTO AL MALTRATO ANIMAL.- En el ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez piden un alto al maltrato animal al gobierno municipal de la capital, porque dicen, es el responsable de que los vehículos de tracción animal, también conocidos como carretoneros, anden en la calle pues es la instancia que otorga los permisos, ojalá se tomen las responsabilidades y se termine con esta mala práctica.





PREPARAN INFORME.- A poco menos de tres meses de que se cumpla el primer año de la administración de Leonor Noyola como alcaldesa de Soledad, ya se está preparando el informe de gobierno, que aseguran, será un evento sencillo.





INVERSIÓN DE 40 MDD.- Ante el clima de confianza y condiciones favorables para el desarrollo del sector industrial que se han generado en el gobierno de Ricardo Gallardo Cardona, la empresa alemana Continental invertirá 40 millones de dólares para instalar una fábrica de mangueras para el clúster automotriz local y extranjero, por lo que seguirá a la alza la generación de empleos y beneficios directos e indirectos a la economía potosina.