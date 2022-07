Prisma | Simulacros sin aviso, ¡angustian!

Viene la Secretaria de Educación

SIMULACRO.- Como parte de la educación de Protección Civil, suelen realizarse algunos simulacros. Generalmente se da aviso previo, pero hay personas no enteradas que se angustian cuando se percatan de alguna práctica de ese tipo, como ocurrió en Plaza Citadella, donde se evacuaron a 600 personas. Tras las maniobras, las actividades de reanudaron.

QUEJA.- Usuarios del Museo del Virreinato y del MAC, se quejan porque cobran para entrar al lugar y no hay mucho que ver. Cuentan que cuando lo exponen en las redes sociales, inmediatamente borran sus mensajes.

TAXIS.- Ahora en la SCT quieren poner en plataforma, en una APP especial a los taxistas, pero no los pueden poner en cintura, son sucios, groseros, careros, andan tomados, ponen diablitos a las unidades y los carros están todos destartalados y echando humo.

BULEVAR A PALMA DE LA CRUZ.- El gobernador Ricardo Gallardo Cardona dio el banderazo de la construcción del bulevar a Palma de la Cruz, comunidad ubicada en Soledad, y en esta obra, que ejecutará la Junta Estatal de Caminos, se invertirán 18.6 millones de pesos que se traducirán en una vialidad moderna, más ancha, iluminada, rápida y segura que comunicará a cientos de familias y estudiantes de la Facultad de Agronomía y Veterinaria; y se estima que estará concluida en tres meses.

BECAS DE TRANSPORTE.- El programa “Mi Pase”, que beneficiará de manera gradual a los estudiantes de todo el estado con transporte gratuito, contará además con una aplicación con múltiples funciones y sobre todo brindará el servicio de Internet de manera gratuita, y permitirá a los estudiantes ubicar en tiempo real a las unidades de transporte antes de abordarlo, lo que reducirá los riesgos a los que se exponen estudiantes en zonas inseguras.

VIENE TITULAR DE LA SEP.- La secretaria de Educación, Delfina Gómez, estará en esta ciudad este miércoles para atestiguar la entrega del programa de útiles escolares y calzado gratuitos a estudiantes de nivel básico, que ya se considera un modelo a nivel nacional a seguir porque contribuye al fortalecimiento de la educación y contrarresta los efectos negativos de la precaria economía familiar como es la deserción y el ausentismo.

DELITOS A LA BAJA.- El índice de robos en la vía pública disminuyó en lo que va de la administración, así lo confirma un reciente análisis estadístico difundido a nivel nacional. San Luis Potosí aparece en el lugar 13, por debajo de la media nacional; además se debe destacar que la Guardia Civil logró la detención de una célula criminal en el municipio de Tamuín.

A CUIDARSE.- Tras los acontecimientos en donde se ven envueltos elementos de la policía municipal de la capital, no hay más que cuidarse todos y sacarles la vuelta, pues los abusos en el uso de la fuerza son famosos y si no, pregúntele a Tere Carrizales, activistas, periodistas, etcétera…ah y al patineto de tequis, la más reciente víctima.

NO AGUANTARON NI AL ESTRENO.- Los que no alcanzaron a llegar al estreno de la rehabilitación del Periférico Sur, fueron dos postes de las nuevas luminarias que están siendo colocadas, no tenían ni una semana instaladas, cuando ya al menos una de ellas fue derribada por algún conductor y otra más, está dañada por el golpe.

OTRA DEL IMSS.- Algunos empleados locales del Instituto Mexicano del Seguro Social incurren en prácticas irregulares con los pequeños cuerpos de los bebés que no tuvieron la fortuna de ser abrazados con vida por sus madres. El fin de semana, por alguna inexplicable razón, en una de la clínicas se rehusaban a devolver los restos de un pequeño que aparentemente nació sin vida, a los ocho meses de gestación. La directora de la clínica ya tiene conocimiento.

¡NO ENTIENDEN!- Muchos de los conductores que suelen visitar el parque Tangamanga I siguen sin entender el límite de velocidad que es de 20 kilómetros por hora; hay algunos tramos en los que le imprimen velocidades muy superiores, como por ejemplo a un costado de la avenida Chapultepec y a un costado del Lago Menor, habrá qué meterlos en cintura.