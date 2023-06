Prisma | Se reúnen Secretarios del Trabajo

Plaza Milenio, refugio de indigentes

FENAPO 2023.- El gobernador Ricardo Gallardo Cardona encabezó la presentación de la Fenapo 2023 en el Centro de las Artes y quedó claro por qué es, ya una de las mejores del país, se mantiene la gratuidad en el ingreso y uso de juegos mecánicos; el cartel del Teatro del Pueblo garantiza una mayor asistencia que la del año pasado, también el programa artístico del palenque, entre otros atractivos.

RECONOCIMIENTO.- La diputada Liliana Guadalupe Flores Almazán, como presidenta de la Comisión de Fomento al Turismo del Congreso del Estado, se llevó el reconocimiento de alcaldes, prestadores de servicios y hoteleros, debido al gran esfuerzo que realizó para organizar cinco foros en todas las regiones del estado, con el fin de escuchar las propuestas de todos para integrar una nueva Ley de Turismo del Estado, la cual, contribuya al desarrollo del sector y ubicar a San Luis Potosí entre los principales destinos turísticos del país.

CONGRESO NACIONAL.- Este día en el Museo Laberinto será la ceremonia inaugural de la Conferencia Nacional de los secretarios del Trabajo de todo el país, con la presencia del nuevo titular federal, Marath Bolaños López, y el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, la capital potosina fue elegida la sede por los avances logrados en conciliaciones, generación de empleos, la paz laboral y aplicación de la normatividad a favor de las y los trabajadores.

VENADITA.- Aunque no es parte del mobiliario urbano, al responsable de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana capitalina se le olvidó que hay antecedente del robo de una escultura a finales de 2021, siendo “La Venadita” del jardín de niños del mismo nombre. Y es que al ser cuestionado del robo de “La Sirena”, en la plaza del Milenio, aseguró que no había antecedente de un robo similar. Por cierto, “La Venadita” nunca apareció.

PRIMERO LOS ESCOLARES.- En su gira por San Vicente Tancuayalab y San Antonio, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona reafirmó su sentido humanista y empatía con los que menos tienen, no solo inició obras sino que también repartió ventiladores y anticipó el periodo de vacaciones de las escuelas para no seguir exponiendo a los estudiantes a la ola de calor; también anunció que se atenderá a los centros educativos que no tengan agua ni condiciones adecuadas.

CANTANTE AL ESTRELLATO.- El joven cantante Luis Daniel Velázquez, con discapacidad visual, que se ha ganado el reconocimiento de la gente que lo escucha en las calles del Centro Histórico cantando como Luis Miguel y José José, fue invitado por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona a presentarse en el Teatro del Pueblo de la Fenapo y es posible que haga un dueto con Julión Álvarez.

REFUGIO.- Desde hace mucho tiempo, el corredor Reforma, donde se ubica la plaza del Milenio, ha sido refugio de indigentes y de jóvenes que acuden a embriagarse o drogarse, como se ha demostrado en muchas ocasiones. Se había proyectado el retiro de las jardineras que la circundan y terminar con “puntos ciegos”, pero no se ha llevado a cabo.

QUE NO SE HAGAN PATOS.- Los ganadores del premio de periodismo están esperando para que la UASLP los llame para hacer su sesión fotográfica y semblanza, tal cual la hicieron el año pasado y que difundieron en sus redes sociales. Está claro que ya no participarán el año entrante, pero este año sí estuvieron organizando y mandando en los premios. Entonces dónde está ese proyecto de difundir a cada uno de los ganadores como lo hicieron el año pasado.

ENTRE PODERES.- Lo que a todas luces era una olla de presión, ya no aguantó más y tronó y el diputado José Luis Fernández acusó a la jueza federal Norma Angélica Ávila Veyna, titular del Juzgado Octavo de Distrito, de tener conflicto de interés, vulnerar la autonomía del Poder Legislativo y tratar a los diputados “como inspectores clausurando un negocio”, para que la magistrada numeraria María del Refugio González Reyes sea ratificada, aunque no cumpla los requisitos; el tema va para largo.

ACCIONES, NO PALABRAS.- La crisis del agua potable en la zona metropolitana de San Luis se dejó llegar al nivel de emergencia, desperdiciando mucho tiempo para proponer acciones que combatieran este problema que no es nuevo, ni se generó ayer; por ello, diputados del PVEM pidieron a las autoridades municipales que se dejen de palabras bonitas, discursos y solicitudes al gobierno federal que seguramente se van a ir a un cajón, y mejor informe qué acciones implementa aparte de gastar millones en las pipas.