Prisma | Ruth González la número uno en el país

No llevan a vacunar a sus hijos al IMSS

DÍA DE LOS INFANTES.- El gobernador Ricardo Gallardo Cardona le dio ayer un giro a su agenda de trabajo y se dedicó a celebrar a las niñas y niños por su día, de familias de escasos recursos, a los que su administración les pone atención especial; estuvo en Soledad, Aquismón, Ciudad Valles, San Martín Chalchicuatla y Tamazunchale, les entregó juguetes, dulces y los hizo reír mucho.





MALTRATO.- Debe sancionarse el maltrato que sufren las mascotas en las azoteas, pues además del abandono, las altas temperaturas y la ausencia de sombra, les causa daños en su salud y en muchas ocasiones ni siquiera tienen agua y alimentos.





CADUCAS.- En el IMSS aseguran que hubo el mes pasado vacunas para los menores de 10 años pero nadie llevó a sus hijos a aplicárselas y mejor se caducaron; piden que también haya responsabilidad de los padres en estos casos.





DIF, EN PRIMER LUGAR.- De acuerdo con una encuesta, la presidenta del DIF, Ruth González Silva, logró la mayor aprobación a nivel nacional por su desempeño a favor de los sectores más vulnerables del estado, los programas destinados a las mujeres, a los infantes, a los adultos mayores; la equinoterapia, el albergue para niños y niñas migrantes, adopciones con apego al marco legal, son algunos de sus resultados tangibles y reconocidos.





SE ROBARON LAS TAPAS.- Donde ya se llevaron las tapas de algunos pozos de visita y de alcantarillas, es el Periférico a la altura de Cactus, donde los delincuentes dejaron literalmente trampas mortales para los automovilistas que pasan por la zona, que de día alcanzan a ver un poco, debido a que vecinos pusieron troncos para alertar.





SEÑALÉTICA.- Es lo que le hace falta a la calle Arco de la Libertad en Arcos de San Pedro, donde hay una bajada que de plano parece precipicio, que incluso puede afectar a los coches que pasan por ahí si los conductores no conocen la calle, ojalá la autoridad de perdido pinte para alertar.





YA VIENEN.- Las unidades del nuevo sistema de transporte que impulsa el gobierno estatal para dar un servicio eficiente y a bajo costo en la zona metropolitana, ya pasaron todos los controles de calidad y llegarán en dos meses a más tardar. Lo que no pudieron concretar dos gobernadores bajo los nombres de Red Metro y Metrobús, por fin será una realidad por el empeño que le ha puesto el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.





LOS MENTIROSOS.- Los que propalaron noticias falsas sobre los árboles del Parque Tangamanga I, quedaron exhibidos por la conferencia de prensa que dieron funcionarios estatales y federales, además de académicos de la Facultad de Agronomía, se han retirado árboles con plaga o muertos, hay una sobrepoblación de distintas especies y durante años no se hizo nada, y ahora se pone un remedio con el trabajo de especialistas.





NO HAY TAL(A).- Mantener en pie árboles muertos es un peligro para la gente, si la ciudadanía ve que hay tala de alguno de estos es porque hay un motivo, argumentó el titular de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental, Jesús Emmanuel Ramos Hernández, ante las críticas que se generaron en las redes sociales por una presunta tala indiscriminada dentro del parque Tangamanga I.





VERBENA EN MERCADO.- Locatarios del mercado República, en el Centro Histórico, afinan detalles de una verbena que están organizando con motivo del Día del Niño y la Niña el próximo domingo a partir del mediodía; se está invitando a todos los pequeños hijos de personas que acudan a desayunar o a realizar sus compras en ese centro de abasto, así como a los hijos de locatarios.





SELECTIVOS.- Siguen los reclamos por la supuesta selectividad para la entrega de agua en pipas, por parte del Interapas. Piden que los y las responsables de las Juntas de Participación Ciudadana no se involucren y no señalen a quién sí y a quién no se les abastezca del vital líquido. Esta semana sucedió en la colonia Himno Nacional, concretamente en la calle Geólogos, donde una señora ya identificada, ordenaba al pipero los domicilios que debía atender… y los que no.





EN PRO DE LA SALUD.- Investigadores del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, IPICYT, presentaron los proyectos WeNet, Centinela y la especialidad en Inteligencia Artificial para Informática de la Salud, con los que pretenden ayudar a mejorar la salud de los potosinos.