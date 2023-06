Prisma | Rumoran suplencia en la Policía Vial

Urge revisar negocios para bajar riesgos

INVERSIÓN CHINA.- El gobernador Ricardo Gallardo Cardona encabezó ayer el inicio de operaciones de la empresa Asiaway en el Parque Industrial WTC, es de origen chino, produce partes para la industria automotriz y la inversión inicial es de 41 millones de dólares y en total será de más de 400 millones de dólares, con 2 mil empleos generados en su última etapa. Con esta inversión y otras por llegar, el mandatario espera que el monto de los capitales extranjeros supere los 3 mil 500 millones de dólares.

INVERSIÓN DIVERSIFICADA.- La inversión extranjera directa en San Luis Potosí se diversifica en el gobierno de Gallardo, si bien los principales capitales provienen de Alemania, Japón, Reino Unido, EUA, Países Bajos y otros, China irrumpe con inversiones fuertes como la de Asiaway. Ante este escenario positivo que marcará todo el sexenio con más empresas, empleos y bienestar social, el sector privado será de los más beneficiados, y la oposición y críticos que desean que le vaya mal al estado, se quedan sin argumentos ante la contundencia de los resultados en el rubro económico.

ARMANDO RELAJOS.- Todo parece indicar que Armando Puente, el titular de la Policía Vial capitalina, terminó por armar relajos viales por toda la ciudad cuando perdió el control de la corporación. Se ignora si ya recibió al menos un jalón de orejas, pero en los corrillos ya se habla de un suplente.

GALLARDO EN MÉXICO ELIGE.- En la encuesta más reciente de México Elige sobre el desempeño de los gobernadores, Ricardo Gallardo Cardona pasó del octavo lugar al quinto con el 70.4 por ciento de aprobación ciudadana, y se mantiene en los primeros lugares de la tabla nacional en la mayoría de los sondeos, lo que nunca había ocurrido con un mandatario potosino y se confirma que su trabajo es reconocido por la población.

DÍA DEL PADRE.- El titular de la SSPEC, Guzmar Ángel Castillo, instruyó que los padres recluidos en los penales del estado festejaran su día junto con sus familias este fin de semana, además hubo diversos eventos deportivos y convivios con el respaldo del gobierno estatal.

AGRESIÓN.- Gracias a redes sociales no pasó desapercibida la supuesta agresión que sufrió una pareja en un establecimiento ubicado en el cruce de Independencia y Alvaro Obregón; el caso ya es investigado pero también habrá que pedir cuentas a quienes son responsables de esa cuadra o manzana dentro del Consejo de Seguridad del Centro Histórico. Todos parejos. ¿O no?

REVISIÓN.- Familiares del joven que murió tras caer del techo de la tienda Vertiche, denuncia que se llegó a un acuerdo para la indemnización, pero más que el dinero que no les devolverá al joven, lo que quieren es que estos hechos no se repitan y por ello, se deben inspeccionar no solo a estas tiendas sino a todas, que Protección Civil informe en qué condiciones están, qué riesgos corren los trabajadores, si tienen seguro los trabajadores, etcétera.

IMPUNIDAD.- Con total impunidad realizan campaña política las “corcholatas” de Morena, al menos Claudia Sheimbaun con sus mantas en puentes y bardas pintadas; Marcelo Ebrard con publicidad en camiones urbanos lo mismo que Adán Augusto que rentó casi todos los espectaculares en la entidad y aun así, dice el INE que pasa nada, que eso no es pre campaña “porque no son tiempos electorales”. Por eso!!! Porque no son tiempos electorales no deberían hacer esto.

TRAMPA.- Es lo que parece una alcantarilla ubicada en la avenida Francisco Martínez de la Vega y avenida Juárez, la cual a pesar de que tiene poco de que se construyó prácticamente ya colapsó, por lo que es un riesgo para las decenas de automóviles, camionetas y autobuses que continuamente pasan por la zona.

DESCUIDADOS.- Los camellones de toda la ciudad se ven descuidados, con basura, tanto la que genera la propia ciudadanía, como la que generan cuando van a podar árboles, los dejan a un lado y no los retiran, esto pasa en la avenida Observatorio, pero también en otras zonas como la avenida Simón Díaz.

ROTO.- Cristalazos en las mamparas de las paradas, de los camiones urbanos y nadie los repara, ni limpia los cristales que están en la calle.

SUCIO.- Toda la zona de Carranza está llena de grafiti y los locatarios ya no hacen la limpieza correspondiente debido a que es constante que estén vandalizando los inmuebles.