Prisma | Rindió protesta coordinador de GN

Más vigilancia a la Saucito-Morales

RELEVO EN LA GN.- El general Guzmar Ángel González Castillo, secretario de Seguridad Pública Estatal, acudió en representación del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, a la toma de protesta del nuevo coordinador estatal de la Guardia Nacional, el general Roberto Eduardo Molina García; del que se esperan mejores resultados de seguridad en carreteras y en el combate a la delincuencia, porque su antecesor no se vio muy activo.

EL DIF CON MAMÁS.- En el convivio que se les ofreció en el Centro de Convenciones por el Día de la Madre, la presidenta del DIF, Ruth González Silva, expresó que las mujeres potosinas ocupan un lugar especial en la nueva etapa de progreso que se vive en San Luis Potosí con el gobierno de Ricardo Gallardo Cardona, se les reconocen sus derechos, son beneficiarias de programas sociales, y de diversas obras para elevar sus condiciones de vida y de sus familias.

TRAMPA MORTAL.- Donde parece que hay trampas mortales para los automovilistas es en la lateral del periférico, a la altura de la clínica 50, donde debido al tráfico pesado, se han roto las tapas de los pozos de visita, lo que se ha convertido en algo muy peligroso para los automovilistas que pasan por la zona, pues por la caída, terminan con llantas ponchadas o rines y suspensiones dañadas.

PRESA EL PEAJE.- Con la rehabilitación de la presa El Peaje, que se encontraba en el abandono desde hace décadas, el gobierno estatal demuestra que se está trabajando para aumentar el abasto de agua en la zona metropolitana y en los próximos meses será reinaugurada; y también por instrucciones del gobernador Ricardo Gallardo Cardona se realizan otras obras y acciones en el interior del estado, a través de la CEA, con el mismo fin de garantizar el derecho al agua.

FESTEJO EN RIOVERDE.- El festejo de las madres de Rioverde fue encabezado por el secretario de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, quien llevó un mensaje alentador de prosperidad a las mujeres de la Zona Media, al señalar que su capacidad, entrega y trabajo contribuyen al fortalecimiento de la sociedad y a lograr el cambio que impulsa este gobierno a favor de toda la población.

TITULAR.- El alcalde Enrique Galindo Ceballos, finalmente tomó la protesta como nuevo director de Protección Civil Municipal a Daniel Hernández Rojas, área en la que estuvo como encargado tras la renuncia de Óscar Mendoza, hace unas semanas.

BASURA.- La basura que se arroja en las calles fue primordial para el taponamiento del drenaje que generó inundaciones en algunos sectores de la ciudad; las autoridades insisten en no abandonar basura en vía pública ni utilizar el drenaje para deshacerse de ella, y tampoco desechar grasa.

PIDEN MAS SEGURIDAD.- Vecinos de la avenida Morales-Saucito piden mas seguridad en la zona, pues cada vez es más frecuente la presencia de delincuentes, para muestra el robo de una camioneta en donde a punta de pistola bajaron al dueño de la unidad.

NI FU, NI FA.- El ex dirigente panista en el estado y diputado Juan Francisco Aguilar Hernández dijo que no existe conflicto o pleito con la presidenta del PAN Verónica Rodríguez pues “simplemente no existe una relación por eso no es buena, ni mala; no hay”. O sea, que le vale lo que haga el partido por lo que no tarda en renunciar, seguramente, pues nadie puede ni debe estar donde no lo quieren.

EL UNICO.- Según la organización Ciudadanos Observando, de todos los diputados federales que representan a San Luis por los diversos partidos, el morenista plurinominal Juan Ramiro Robledo Ruiz es el único aprobado y el peor calificado es el diputado del Distrito II del PVEM, Juan Manuel Navarro con cero, pues literal, ha hecho nada, ni sube a tribuna ni presenta iniciativas, ni opina, ni habla pero si cobra y mucho, puntualmente.

ARREGLAN NADA.- En la carretera Rioverde una cuadra antes de llegar a la Avenida de Los Pinos, hay una obra que lleva más de un mes y aún no han podido construir algo. Se genera un fuerte conflicto vial debido a que la gente tiene que tomar vías alternas. El llamado es para que terminen la obra lo más pronto posible.

CERRADO.- Por tanta agua, cerraron el puente Manuel José Othón, los camiones tuvieron que ser desviados para subir por el puente de Avenida Universidad, debido a que las lluvias se anegaron y no se podía transitar. Ni peatones ni camiones, porque representaba un fuerte riesgo para todos.