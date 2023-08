Prisma | Respaldo a la municipalización

Estrenan hoy avenida Seminario

RESPALDO SUSTENTADO.- El respaldo institucional unánime del Cabildo de la Capital para la municipalización de Villa de Pozos es un paso importante en el cumplimiento del compromiso que adquirió el Alcalde Enrique Galindo desde incluso antes de ser Presidente Municipal. La opinión técnica del Ayuntamiento, resulta del trabajo de cuatro comisiones en conjunto, que demuestran un análisis bien sustentado para apoyar en el proceso.

LOTERÍA Y GARNACHAS.- En la Fenapo el gobernador presidirá hoy la develación del billete conmemorativo de la Lotería Nacional alusivo al festejo del Día Nacional de la Enchilada Potosina, símbolo de la gastronomía potosina, justo cuando el ayuntamiento de Soledad va a celebrar el Día de la Garnacha sin ningún costo para los comensales.

AVENIDA SEMINARIO.- Este miércoles el gobernador Ricardo Gallardo Cardona va a inaugurar la ampliación del puente de la avenida Seminario, una obra que debió hacerse hace muchos años para mejorar la movilidad de esta parte de la ciudad que se incorpora a la transformación que impulsa el gobierno estatal, llevando obras prácticamente a toda la entidad.

RESCATE DEL CENTRO.- El rescate y ordenamiento del Centro Histórico que emprende el Alcalde Enrique Galindo y su equipo demuestra el compromiso con la preservación de la identidad potosina y el legado cultural. La rica historia de la ciudad se une con la modernidad y la prosperidad, para proteger la joya de la Capital.

VACACIONES SEGURAS.- El periodo vacacional acumula un saldo favorable de acuerdo con lo reportado por la Secretaría de Seguridad Estatal en las cuatro regiones del estado, aunado al fortalecimiento de las tareas preventivas y de auxilio vial dispuesto por la División Caminos de la Guardia Civil Estatal.

NUEVO SAN MIGUELITO.- Con una inversión de más de 75 millones de pesos, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona dio inicio a la rehabilitación del Barrio de San Miguelito, se renovarán calles, banquetas y el alumbrado, estas acciones se traducirán en más seguridad y se dará un impulso a las actividades comerciales y el turismo en toda esta zona que forma parte del centro histórico.

AVANZAN PUENTES.- La construcción de los puentes en la calle 71 y Circuito Potosí y el de la carretera a Rioverde, están en su última etapa y son obras que ayudarán a una mejor movilidad en la zona metropolitana; las molestias que puedan causar los trabajos son irrelevantes ante los múltiples beneficios que traerán consigo para miles de personas.

MÁS POLICÍAS.- En Soledad continúa abierta la convocatoria para hombres y mujeres que quieran sumarse a las filas de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, para fortalecer la seguridad y protección de la población soledense, incrementando labores preventivas y de proximidad social.

CONSULTA PÚBLICA.- El Cabildo de Soledad aprobó por unanimidad dar inicio a la convocatoria para la consulta pública ciudadana, que es la etapa final para concluir con la actualización del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, lo que permitirá que el municipio tenga una mejor proyección a futuro.

LACTANCIA MATERNA.- El Programa Unilactancia de la Facultad de Enfermería y Nutrición (FEN- UASLP) tiene como finalidad ofrecer información sobre la relevancia de la lactancia materna y las actividades que impulsan dentro de este proyecto universitario, coincidieron las nutriólogas Arely Anahí Álvarez Sánchez y Mariela Nohemí Rodríguez Rodríguez responsables del programa. En la actualidad una gran población de mujeres sale a trabajar y esto no las exime de ser mamás, por ello, la Organización Mundial de la Salud (OMS) manifiesta se deben proteger, ayudar, para que puedan presentarse a laborar, sin dejar su lactancia.

CONVOCAN.- Abren convocatoria para la edición 40 del Medio Maratón Atlético de la UASLP. Las actividades se llevarán a cabo el domingo 24 de septiembre de 2023, con un inicio matutino que promete llenar de energía la Plaza de Fundadores, frente al Edificio Central de la UASLP. La jornada deportiva comenzará a las 6:45 am con la salida del Medio Maratón, seguida por la Carrera Atlética Universitaria de 10 km a las 6:55 am y la Carrera de Convivencia de 4 km a las 7:10 am.