Prisma | Reconocen a SLP en feria mundial

Este año primer museo a Soledad

DÍA IMPORTANTE PARA SLP.- Este miércoles es un día muy importante para San Luis Potosí en la Feria Internacional de Turismo en Madrid, porque el alcalde Enrique Galindo participa en la presentación de Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial y recibirá la adhesión a la Organización Internacional de Turismo Social, como reconocimiento a las acciones emprendidas por el Ayuntamiento en favor de la inclusión.

AYUNTAMIENTOS PROMOTORES.- La Secretaria de Turismo de España, Rosana Morillo, aseguró que la base de la atracción turística de las ciudades está en los gobiernos locales, en los Ayuntamientos, pues son los encargados de garantizar los servicios que permitan una buena experiencia a los visitantes. El alcalde Enrique Galindo lo ha entendido bien, pues su administración promueve el embellecimiento de sitios llamativos, como el Centro Histórico, así como la oferta de un turismo para todos.

REUNIÓN DE GABINETE.- El gobernador Ricardo Gallardo Cardona convocó a su gabinete legal y ampliado a la primera reunión del año en Palacio de Gobierno, no faltó el jalón de orejas y el ambiente fue de algunas caras largas por momentos ante las exigencias del mandatario de dar más y mejores resultados, de no echarse a la hamaca habiendo tanto trabajo y cosas por hacer a favor de la población; aunado a que ahora habrá una evaluación mensual de desempeño que se hará pública y el que no rinda tendrá que ir a su casa.

PRIMER MUSEO.- Para este 2023 se tiene proyectado comenzar con la edificación del primer museo en Soledad de Graciano Sánchez, por lo que en breve se presentarán las posibles ubicaciones donde se construirá, entre las opciones se tiene previsto que pueda ser algún terreno o bien, en una finca con valor histórico que sean de fácil acceso para los visitantes.

ARENA POTOSÍ.- Contar con un amplio y moderno espacio para eventos deportivos y espectáculos de nivel nacional e internacional como lo será la Arena Potosí, acorde a la transformación del estado que impulsa el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, ha generado buenos comentarios porque en esta materia vamos a estar a la altura de otras capitales como Monterrey y Guadalajara.

LOS CANGREJOS.- Pero ante el anuncio de la construcción de la Arena Potosí que en la maqueta digital ya se ve espectacular y tendrá una capacidad de 10 mil personas sentadas con comodidad, no faltan los cangrejos que quieren regresar a ese pasado de atraso con su mentalidad aldeana y que todo les parece mal, prefieren que San Luis Potosí no prospere y sigamos aislados. A falta de ideas y propuestas, buscan politizar este proyecto con el rollo de que cuidan los recursos públicos cuando lo saquearon y son beneficiarios de la “herencia maldita”.

RÉCORD DE DETENCIONES.- Apenas vamos pasando la mitad de enero y la Guardia Civil Estatal acumula 100 detenciones de narcomenudistas, cifra sin precedentes y que viene a confirmar la preparación que tiene la corporación para combatir este grave problema que lacera sobre todo a nuestra juventud; se espera que no alcancen los beneficios de la llamada “puerta giratoria” pues se agarran de cualquier detalle para obtener su libertad.

CUMPLIÓ.- El Fiscal General del Estado, José Luis Ruiz Contreras cumplió con el compromiso que hizo en el Congreso del Estado el día que presentó su informe, donde anunció que durante el 2023, iba a crear la Fiscalía Especializada en Atención en Feminicidios, pues desde el Poder Legislativo se había emitido un exhorto promovido por el diputado Juan Francisco Aguilar, pues era un reclamo de diferentes grupos de la sociedad civil.

PENSIONES.- Casualmente ahora si quiere dar entrevistas Jorge Escudero Villa, director de Pensiones de gobierno del Estado, luego de que el gobernador del Estado, dijo a los medios que lo va a correr por pocos resultados.

HABLANDO DE.- Resulta que antes en palacio de Gobierno había, no uno, no dos, sino hasta más de 3 personas atendiendo los despachos, ahora ya hay nadie, más que los policías que están cuidando la puerta principal del recinto. La única área que se ve que sí trabaja por las tardes es Comunicación Social, siempre están pendientes Mayra Gallegos y Lucero Cervantes.