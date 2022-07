Prisma | Puro Potosino Industrial, acierto

Julión cumplió el sueño de Hugo

BIEN RECIBIDO.- El proyecto Puro Potosino Industrial, presentado hace unos días por el alcalde Enrique Galindo Ceballos, logró un amplio consenso en el sector empresarial, pues los dirigentes de todas las cámaras coinciden en que la iniciativa reúne las condiciones para impulsar el desarrollo económico, no sólo de la Capital, sino de todo el Estado.

SE SUMAN.- Los líderes empresariales dijeron estar totalmente dispuestos a sumarse a la propuesta del Gobierno Municipal que permitirá a las empresas de San Luis Potosí participar en negocios y cadenas de proveedores de gran valor, que propiciarán la generación de empleos, así como el desarrollo de capitales locales.

INCLUSIÓN EN EL CREE.- Cientos de personas, tantos adultos como niñas y niños, con capacidades diferentes recibieron ayer diversos apoyos como sillas de ruedas y otros aparatos para mejorar sus condiciones de vida, el evento fue en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) y lo encabezaron el gobernador Ricardo Gallardo Cardona y su esposa Ruth González Silva, presidenta del DIF, y con la presencia del cantante Julión Álvarez que cumplió el sueño del niño Hugo, que ansiaba conocerlo y cantar con él; también se obsequiaron juguetes a los niños y niñas.

RESPUESTA.- Apenas vecinos del barrio de El Montecillo reportaron a través de este espacio la existencia de una toma clandestina de agua en la calle Otahegui, cuando personal de Interapas acudió a verificar y, una vez confirmado, procedió a su clausura.

AVANCE DE OBRAS.- En el reinicio de sus actividades, el gobernador Ricardo Gallardo recorrió las obras en el Parque Tangamanga I con sus fuentes bailarinas, en el Circuito Potosí y en la Fenapo, donde se realizan diversos cambios como en el Teatro del Pueblo, para constatar sus avances y garantizar que se van a concluir en las fechas previstas, el ritmo de trabajo es intenso porque hay hasta tres turnos en actividad.

VACUNACIÓN.- Pésima atención la que brindó el personal de salud el martes en el Hospital Regional Militar, durante la vacunación vs Covid-19 a menores de 5 a 8 años. Una madre denunció que al llevar a su hijo a vacunar, la enfermera que le atendió inyectó dos veces al pequeño, porque en la primera se le olvidó colocar la dosis, por lo que tuvo que volver a inyectar al niño ahora sí con la vacuna. Lo peor fue que ni disculpas pidieron.

REUNIÓN CON ALCALDES.– Con dos reuniones realizadas con los alcaldes y alcaldesas en Palacio de Gobierno, el mandatario Ricardo Gallardo revisó las obras y el trabajo en seguridad en los 58 municipios para lograr mejores resultados a favor de la sociedad potosina; y los exhortó a continuar trabajando con empeño y dedicación porque hay muchos rezagos por superar.

TOUR DE FRANCE EN SLP.- La competencia internacional “L´Etape by Tour de France 2022”, a realizarse como el broche de oro de la clausura de la Fenapo, va a generar una importante derrama económica con el arribo de 2 mil ciclistas, además de cientos de turistas nacionales y extranjeros, las dependencias que participan en la organización son las secretarías de Turismo y Cultura, además del Instituto Potosino de Cultura Física y Deporte, y el patronato de la Fenapo.

DAÑINO.- El exalcalde y exdiputado federal Domingo Rodríguez Martell sigue boicoteando las consultas que realiza el INE para la redistritación y el Congreso del Estado para reformar diversas leyes, manipulando a los indígenas con mentiras, grillas y buscando, como siempre, el beneficio personal.

PRIMER ENROQUE.- la salida del oficial mayor del Congreso del Estado Alejandro Garcia, es parte del primer enroque de cara al primer informe de gobierno, por lo que seguramente aparecerá en una posición importante en el Poder Ejecutivo, cuyo titular ya adelantó que las próximas semanas serán de cambios para mejorar la administración pública.

PIDEN AGUA.- Habitantes de los fraccionamientos La Sierra y Cactus, aprovecharon la presencia del Interapas en el Martes Viernes Ciudadano, para pedir agua, la cual desde hace semanas no les llega a sus casas, dicen que están cansados, porque los recibos llegan puntuales, pero el agua no,

CUENTAN.- El gobierno del estado, afirma que cuenta con un protocolo único de protección a periodistas, pero quisieron entrevistar a la encargada del ramo y dijo que no estaba autorizada a dar entrevista; les decimos que eso también es violencia, es un atentado a la libertad de expresión e información. Ya lo sabe la ciudadanía.

SALUD.- No han visto que sobresalga el trabajo del titular de Salud, no pudo hacer que el gobierno federal destinara recursos al Hospital Central como parte del INSABI. No pudo ir a negociar con la gente a la Ciudad de México y nadie le dice algo.

CONTROL.- Después que abandonaron una extremidad cefálica frente a las puertas de la Policía de Investigación (PI) en la calle Xóchitl, en el Centro Histórico, se ordenó instalar vigilancia en arteria que es muy oscura por las noches; mientras, para ingresar al edificio, se reforzaron los controles. Qué caray.