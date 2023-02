Prisma | Productos del mar a bajo costo

Alameda, invadida de puestos

COPA POTOSÍ.- Con muchas expectativas, El gobernador Ricardo Gallardo Cardona presentó la Copa Potosí 2023, ahora también llamada la “Copa del Millón” al ampliarse el monto a repartir entre los equipos ganadores como una manera de estimular a los equipos participantes y tengan el mejor rendimiento; con este evento a realizarse del 3 al 9 de abril, el gobierno estatal impulsa el deporte, la integración familiar y conducir a la juventud hacia metas de realización personal y alejarlos de los malos caminos.

“EL GALLO DE ORO”.- San Luis Potosí fue escogido para la producción de una serie en la que los protagonistas serán Lucero y José Ron, se trata de “El Gallo de Oro”, obra de Juan Rulfo, y son varios los municipios los que servirán de locaciones, lo que va a generar una derrama económica y una promoción turística del estado cuando se proyecte esta serie en una plataforma digital.

SEXENIO DEL EMPLEO.- Las acciones del gobierno estatal siguen dando resultados, como es la reducción de indicadores como el desempleo que se encuentra abajo del tres por ciento, también hay menos informalidad, de acuerdo con cifras oficiales del INEGI. Se nota que las políticas de desarrollo económico, la apertura de empresas y atracción de inversiones foráneas están propiciando una mejora notable en el mercado laboral.

INVITAN A PAGAR.- En Soledad hacen un llamado para que la gente se acerque a pagar su predial lo que resta el mes de febrero y en marzo, para aprovechar los descuentos que se tienen programados, pero sobre todo evitar pagar recargos si lo hacen fuera de tiempo.

A BAJO COSTO.- Por segundo año consecutivo en Soledad, el Sistema Municipal DIF, a cargo de María del Pilar Cardona Reyna, pondrá en marcha durante la temporada de cuaresma, el programa de venta de pescados y mariscos a bajo costo, ya que su prioridad es cuidar la economía familiar de los habitantes soledenses.

AMBULANTES.- Invaden la calle de la Alameda Central y nadie les dice nada, hay más puestos que nunca y no dejan pasar a la gente.

PRENSA.- Ahora resulta que si mandan boletines las fuentes gubernamentales. Desde que les dijo el gobernador que su aparición en los medios de comunicación es importante para la evaluación anual, ahora si mandan el mismo boletín mil veces.

SIN INTERNET.- Donde están trabajando sin internet, debido a que no lo están pagando desde hace meses, es en Seduvop, en donde los empleados tienen que usar sus datos para poder sacar su chamba.

ROCK.- Invitan al público en general y a la comunidad universitaria para que asistan el concierto “Rockeando a la Trova” con el Grupo Axtla, y que tendrá lugar el próximo jueves 23 de febrero de 2023, en punto de las 19:00 horas en el Patio del Edificio Central de la Universidad.

ROBOS EN TIENDAS.- Nuevamente se están registrando robos al interior de tiendas de autoservicio, ahora tocó en Walmart Muñoz, en donde en una hora, no solo sacaron la cartera a una mujer, sino que se gastaron todo el dinero que tenía en sus tarjetas, que por lo menos no fueron de crédito, en un lapso de media hora, la afectada que no sabe cómo le sacaron sus pertenencias, pide a quienes van a realizar sus compras a este lugar, que estén muy atentos para evitar ser víctimas de un delito.

DEFENSA.- Los regidores panistas capitalinos se presentaron este martes como el “Cabildo Azul", y juraron y perjuraron que al interior de ese órgano edilicio ronda la unidad entre sus integrantes. Casualmente, la víspera, en sesión de Cabildo, la regidora Ángeles Hermosillo, expuso falta de comunicación y hasta se atrevió a asegurar que “hay una crisis” que no se había visto antes entre los ediles.

PUERTAS ABIERTAS.- La Universidad Autónoma de San Luis Potosí a través de la Facultad de Ciencias de la Información, hace una atenta invitación a las y los estudiantes de nivel medio superior para que conozcan la oferta educativa que se imparte en la entidad académica. El evento tendrá lugar el próximo viernes 24 de febrero del presente año, en las instalaciones de la Facultad.