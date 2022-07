Prisma | Prisma

COMPROMISO CUMPLIDO.- Con una inversión de 87.5 millones de pesos, el gobernador Ricardo Gallardo cumplió su palabra y la Casa de Gobierno que fue un símbolo de los privilegios y excesos de gobiernos pasados, inició su transformación en un albergue para niñas, niños y adultos mayores, tendrá una extensión de mil 873 metros cuadrados y contará con aulas, enfermería, cocina, comedor, salón de juegos, dos dormitorios, entre otras áreas.





INFORMACIÓN.- Padres de familia están preocupados porque la Secretaría de Salud no abunda en la información sobre las condiciones de salud que debe tener un menor de entre 9 y 11 años de edad para recibir la vacuna contra Covid-19, es decir, si tiene gripa, si está en tratamiento médico, si tiene alergias, etcétera, a fin de tener certeza de que no habrá una reacción que le genere daños en su salud, pues no todos los papás y mamás saben o son especialistas en el tema.





NUEVO MANDO MILITAR.- El gobernador Ricardo Gallardo Cardona le dio la bienvenida al general Arturo Fuentes Guevara como nuevo comandante de la XII Zona Militar, y le expresó toda la disposición de su gobierno para coordinarse y coadyuvar en el fortalecimiento de las tareas de seguridad; mientras que el comandate Fuentes Guevara asumió el compromiso de respaldar la estrategia y acciones para que San Luis Potosí se mantenga en paz y con tranquilidad.





PUENTE.- Cada que llueve, y desde hace muchos años, el puente Manuel José Othón se inunda, dificultando uno de los pasos desde el Oriente hacia el centro de la ciudad. Hasta el momento ninguna autoridad ha resuelto el problema, que al parecer solamente depende de una bomba.





DORMIDOS.- Bien por algunas tiendas departamentales que hacen ofertas de diferentes productos que atraen a muchos compradores; sin embargo, los que están dormidos son los inspectores de la Coepris que al principio de la pandemia sí trabajaban. Ya no se les ve para controlar la distancia y el aforo.





NO RESPETAN VELOCIDAD.- Donde no respetan el límite de velocidad, a pesar de que es una zona que está en obras, son los automovilistas que transitan por el Periférico, en el tramo que se ubica entre la avenida Juárez y Coronel Romero, hay quien pasa desesperado, a toda prisa y hasta pitándole al de enfrente, a pesar de que hay cambios en la circulación, precisamente debido a las obras.





ORDENAMIENTO.- Los comerciantes semifijos en Soledad de Graciano Sánchez, deberán entrar en cintura y cuidar no obstruir rampas y accesos que son utilizados por las personas con discapacidad, principalmente en el centro del municipio, ya que muchas veces estorban y han generado algunos accidentes, como caídas.





LENTES GRATUITOS.- La presidenta del DIF, Ruth González Silva informó que en alianza con el Laboratorio “Salud Digna” se han beneficiado con lentes gratuitos a 400 menores de la capital y de Soledad de Graciano Sánchez, como parte de la política social de atención y apoyo a las familias de escasos recursos, este programa continuará para ayudar a más menores que tengan problemas visuales y con sus padres deben acudir primero a la sede del DIF, ubicado en la calle Fernando Torre 500, en la colonia Jardín.





ATOLE CON EL DEDO.- Y luego dicen que no. Ya están regresando al PAN los militantes que trabajaron con Xavier Nava, como un tal Dante Alan que se la pasó maltratando a los medios de comunicación por andar de crecidito por el apoyo que tenía del exalcalde y luego dicen que el navista no mete mano en el albiazul, que les crean los que saben nada.





LAMENTOS.- Dice el presidente municipal de la capital Enrique Galindo que siente “dolor e indignación” por el ataque a una adulta mayor en el interior de su domicilio a manos de un delincuente que la lesionó, pero la autoridad responsable de la seguridad de los ciudadanos no está para dar consuelo sino para poner orden, evitar el delito.





TRANSPORTE GRATUITO.- La respuesta de las y los estudiantes universitarios al programa de becas para el transporte gratuito que anunció el gobernador Ricardo Gallardo desde su campaña electoral y está cumpliendo, ha sido muy favorable, porque de acuerdo a datos de la SCT se han pre-inscrito más de 2 mil 600 alumnos en la plataforma electrónica para obtener la tarjeta “MI PASE”.