Prisma | Ponen en marcha este día el Metro Red

Taxis polarizados y ni quién diga algo

MODERNO BULEVAR.- El nuevo bulevar de Cerritos que entregó ayer el gobernador Ricardo Gallardo Cardona en beneficio de más de 23 mil personas, consta de mil 360 metros de longitud, tiene un ancho de nueve metros, andador peatonal, banquetas, guarniciones, camellón central, señalética y 800 lámparas led. La alcaldesa María Leticia Vázquez reconoció al mandatario por su apoyo a las familias cerritenses y recordó que en dos años los ha visitado en siete ocasiones.

DEFENSA DEL PATRIMONIO.- El Gobierno de la Capital, que encabeza el alcalde Galindo, tuvo un importante papel en la búsqueda de mayores recursos para la restauración de monumentos históricos, durante la solicitud que hizo la Asociación de Ciudades Patrimonio en el Congreso de la Unión, en defensa de la riqueza cultural de todo México.

JUGADA MAESTRA.- Los analistas más sesudos se hicieron bolas con la jugada de ajedrez del gobernador Ricardo Gallardo Cardona al designar a Mario García Valdez como secretario de Cultura, se quedaron con la visión simplista y no terminan de entender de que se acabó la política de cesiones de chambas y aviadurías, de oficinas de prensa para los cuates como un derecho intocable. El rector de la UASLP, Alejandro Zermeño, hizo malabares para no decir lo que realmente piensa del ascenso de Mario García, pero sí dejó traslucir un sabor agrio.

PONENCIA DE ALTURA.- Este día, el General Guzmar Ángel González al frente la Secretaría Estatal de Seguridad estará presentando una ponencia especial en la trasnacional BMW para dar cuenta del estado que guarda San Luis Potosí en seguridad pública y la estrategia que ha logrado escaldar peldaños a nivel nacional obteniendo un reconocimiento de la Federación y autoridades de Entidades vecinas.

ARRANCA METRO RED.- Después de dos sexenios de saqueo, burlas y torpezas que lo llevaron al fracaso y un exfuncionario estatal está bajo prisión domiciliaria, este viernes el gobernador Ricardo Gallardo Cardona pondrá en marcha el sistema de transporte sustentable Metro Red, que dará servicio de El Saucito a la Zona Industrial de manera gratuita en su primera etapa. San Luis Potosí se pone a la altura de otras capitales que desde hace años tienen este tipo de transporte.

TAXIS POLARIZADOS.- Siguen circulando en la ciudad varias unidades de taxi con los cristales polarizados e incluso con el parabrisas totalmente oscuro, lo que pone en riesgo grave a los pasajeros, sin que Tránsito Municipal ni la SCT haga algo al respecto; las medidas preventivas y de protección al pasajero son responsabilidad de la autoridad.

MALESTAR EN POZOS.- Los pobladores de Villa de Pozos no ocultan su inconformidad por las artimañas legaloides de algunos políticos y fraccionadores para obstaculizar desde las sombras la creación del nuevo municipio, no viven en la delegación y no les interesa que haya progreso, solo buscan su beneficio personal afectando a terceros. Los poceños del enojo pueden pasar a las protestas en defensa de su derecho a gobernarse por sí mismos.

DE FERIA.- La Feria de Villa de Pozos ofrece atractivos eventos en la delegación, para celebrar el día de San Francisco de Asís. El ayuntamiento de Enrique Galindo ha dispuesto un importante programa artístico, pero también para promover la cultura y las tradiciones de esta zona.

MÁS PREDIOS.- Hace apenas unos días se realizó la entrega de 300 escrituras de predios y viviendas en Soledad y ya están trabajando para regularizar más terrenos, por lo que a final del año se espera que más familias tengan la certeza jurídica de sus casas y terrenos.

GUANOS PIDE AGUA.- Vecinos de la colonia Guanos piden desesperados agua, pues desde hace meses no les llega ni una gota, u problema que ahora se ve agravado porque las pipas que les llevaban y que les permitían almacenar un poco del vital líquido, ya no les están llegando, a pesar de que llaman para pedir el apoyo.

MISMO EQUIPO.- Resulta que el panista David Azuara, que quiere ser candidato blanquiazul a la presidencia municipal de la capital y con ese objetivo se volvió “altruista” y “buena onda” de la noche a la mañana, trae el mismo equipo de asesores que trabajó con la tristemente célebre doctora Mónica Rangel cuando quiso ser gobernadora y terminó tras las rejas; con esas juntas, dicen sus compañeros de partido, no se le augura nada bueno.