Prisma | Piden más vigilancia para La Alameda

Pese a seguridad, desaparecen cartera

FALTA VIGILANCIA.- Llamaron a nuestra redacción para denunciar que en la Alameda Juan Sarabia se percibe la inseguridad en cuanto anochece, y es que varios puntos no tienen alumbrado y pocas son las personas que se atreven a cruzar este parque en el centro histórico de la ciudad.

POR CIERTO.- Hace falta hacer más eficiente la circulación que sale del puente Manuel José Othón, puesto que se provoca un cuello de botella para enfilar rumbo a la Alameda o bien para tomar para el Eje Vial y después al jardín de San Juan de Dios.

RGC PUNTEA.- De acuerdo con una conocida encuestadora, en el inicio de este 2023 el gobernador Ricardo Gallardo Cardona se mantiene en los niveles más altos de aprobación ciudadana por su desempeño y resultados que se perciben en diversos rubros como inversiones, obras de infraestructura y programas sociales, al colocarse en el cuarto lugar nacional con el 58.6 por ciento, y entre los afines a Morena está en segundo lugar.

NUEVA J. DE GÁLVEZ.- Con una inversión de 20 millones de pesos, el gobernador Ricardo Cardona dio inicio a la rehabilitación de la José de Gálvez, una de las avenidas con más circulación y una intensa actividad económica por la Central de Abastos y muchos otros negocios, además de conectar a los municipios de la capital y Soledad, por lo que habrá una mejor movilidad en la zona metropolitana que se va a consolidar como una de las más competitivas del país.

INICIA.- El Congreso del Estado inició el segundo periodo ordinario a muy buen ritmo, en su primera sesión sacaron adelante 19 dictámenes que se estuvieron analizando en las comisiones durante el receso, además se realizó formalmente el cambio de la presidencia de la Directiva, la cual dejó la diputada Aranzazú Puente Bustindui quien entregó buenas cuentas y, entra en su lugar la diputada Cinthia Segovia quien cuenta con todo el respaldo de las diferentes fracciones parlamentarias para seguir con una buena relación y sobre todo con el firme compromiso de continuar con los acuerdos en favor de la ciudadanía.

“YA SE NOTA”.- El alcalde capitalino Enrique Galindo Ceballos mostró su beneplácito en el evento del rescate de la avenida José de Gálvez al reconocer al gobernador Ricardo Gallardo por su empeño transformador al señalar que “ya se nota el cambio”; y aseguró que la excelente relación que mantienen ambos se traduce en más desarrollo para la zona metropolitana, aunado al trabajo conjunto con la alcaldesa de Soledad, Leonor Noyola Cervantes.

CONVENIO SLP-ZACATECAS.- Se suscribió el convenio de colaboración entre el gobierno de San Luis Potosí con el de Zacatecas en materia de seguridad para dar una batalla más efectiva contra la delincuencia en las zonas limítrofes y se impida con mano firme la incursión de grupos delictivos y así se tendrá un mejor blindaje para garantizar la paz y tranquilidad a las poblaciones municipales de las dos entidades.

NO SE VALE.- En el evento de inauguración de obras, mientas los reporteros entrevistaban al gobernador, algún vivo sustrajo la cartera de una reportera a pesar de que había muchos policías en la zona que ni cuenta se dieron de la pérdida.

TRANSFERENCIA.- En la zona de transferencia del Centro Histórico capitalino no hay señalética sobre los camiones urbanos, uno no sabe quién va a pasar por la zona.

QUIEREN EVITAR ACCIDENTES.- Con la finalidad de evitar accidentes, en Soledad de Graciano Sánchez ya iniciaron con la construcción de un puente peatonal a la altura de la Constancia, ahora hay que esperar a que una vez que este terminado, la gente si lo utilice, porque muchas a veces a pesar de que ponen en peligro su integridad, no les importa y aun así, prefieren atravesar por carriles centrales.

MENSAJE.- El gobernador Ricardo Gallardo dejó en claro que él no se mete "donde no me debo de meter "; durante el inicio de obra de la avenida José de Gálvez, dejó en claro que es muy respetuoso de las decisiones de la capital y de su presidente municipal.

METROPOLITANA.- Como hacía mucho tiempo no se apreciaba en San Luis y con el impulso de una visión metropolitana, el Presidente Municipal, Enrique Galindo Ceballos destacó la rehabilitación y modernización integral de la avenida José de Gálvez, gracias a la inversión tripartita del Ayuntamiento Capitalino, del Gobierno Estatal y del Municipio de Soledad, obra que se realiza para mejorar la movilidad en la ciudad.

EN UNIÓN.- Presencia del Alcalde Galindo, del Gobernador Gallardo y de la presidenta de Soledad, Leonor Noyola confirmó esta unión no solo de esfuerzos sino de recursos en esta modernización que incluye dos tramos: el que estará a cargo del Ayuntamiento de San Luis abarca desde Ricardo B. Anaya hasta la lateral de la Carretera 57, en beneficio de locatarios de la Central de Abastos, una de las zonas comerciales más importantes del estado.