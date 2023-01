Prisma | Nobel de física en festejos UASLP

Aprehenden a presunto feminicida

PREMIO NOBEL.- En el marco de los festejos por el Centenario de la Autonomía, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) a través del Instituto de Física (IF) presentará la conferencia magistral “Time, Einstein and the coolest stuff in the universe” del Dr. William Daniel Phillips, quien fue galardonado con el Premio Nobel de Física en 1997 y como Doctor Honoris Causa de la UASLP en 2009, todo ello es vital para acercar a los jóvenes a la ciencia.

RECONOCIMIENTO.- Durante el año 2023, toda la correspondencia expedida por los tres Poderes de la Entidad, los organismos constitucionales autónomos, los 58 ayuntamientos del Estado, organismos paraestatales y entes paramunicipales, deberá tener inscrita la leyenda “2023, Año del Centenario del Voto de las Mujeres en San Luis Potosí, Precursor Nacional”. El Pleno del Congreso del Estado aprobó esta propuesta, debido a que hoy los derechos políticos de las mujeres potosinas y mexicanas en general son una realidad que se ha construido con mucho esfuerzo.

REABREN CALLE.- Aunque ya al final de la temporada de mayores ventas, finalmente se reabrió la calle Julián de los Reyes, tramo entre Damián Carmona e Independencia, donde personal de Interapas intervino tras detectar varias fugas. La arteria fue reabierta a la circulación este lunes.

ACIERTO DE LA FGE.- A través de una sólida investigación, la Fiscalía General del Estado detuvo a Erik “N” como el presunto feminicida de una joven de Escalerillas, con la que había tenido una relación sentimental pero ella decidió separarse por la violencia que él le infligía. Los agentes investigadores actuaron con eficiencia y rapidez, de nada sirvió la ficha de búsqueda que promovió la familia del ahora detenido al considerarlo desaparecido para tratar de que se le deslindara del feminicidio.

SIN SEMÁFOROS.- Fallas en el sistema de semáforos en el cruce de la carretera a Matehuala con Valentín Amador estuvieron a punto de provocar durante el fin de semana varios accidentes; sin embargo, y a pesar de ellos la deficiente policía soledense no envió a algún elemento y menos se procuró en mandar a alguien a reparar el desperfecto.

RECONOCIMIENTO A RGC.- Al darse a conocer que San Luis Potosí encabeza a nivel nacional el cumplimiento de los objetivos de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz al lograr una coordinación con resultados entre los tres órdenes de gobierno para brindar seguridad a la población, el comandante de la XII Zona Militar, Mario Arturo Fuentes Guevara, reconoció el liderazgo y trabajo del gobernador Ricardo Gallardo Cardona en las sesiones de la mesa a las que asiste y participa siempre, además de insistir en la profesionalización de las policías municipales.

SALDO BLANCO.- En más de seguridad, el operativo implementado por la SSPC en el cierre de año 2022, arrojó un saldo blanco, no hubo hechos fatales que lamentar, lo que demuestra que la Guardia Civil se aplicó a fondo y el secretario Guzmar Ángel Castillo ha logrado imprimir a esta corporación una mística de servicio y entrega, todos los días reporta detenciones de presuntos delincuentes y aseguramiento de armas, drogas y vehículos, no hay tregua ni tolerancia contra los que violan las leyes.

EL NUEVO SLP.- Las diversas obras que realiza el gobierno estatal en la zona metropolitana de la capital siguen avanzando en tiempo y forma, al igual en varios municipios, la transformación que impulsa el gobernador Ricardo Gallardo Cardona para alcanzar mejores niveles de competitividad con moderna infraestructura, puede causar molestias entre la ciudadanía pero resultan menores ante los beneficios que se recibirán.

CABAÑUELAS.- “Debemos entender que las cabañuelas representan una cuestión más cultural que científica, es un método extendido en México e Hispanoamérica, en el que es común relacionar el pronóstico del clima de los primeros doce días con los doce meses del año; son bases culturales que están arraigadas y no tienen un sustento científico y por lo mismo son poco de fiar”, aseguró en entrevista el Dr. Carlos Contreras Servín.