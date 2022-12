Prisma | Navidad ejemplar, sin tanto cohete

Ante repunte del virus, mascarillas

BIEN POR LA POBLACIÓN.- Este año, la llegada de la Navidad se celebró sin tantos explosivos de cuetes, sin lugar a dudas eso abona a que las mascotas no sufran por tanto ruido, y además baja el nivel de riesgo de sufrir accidentes entre las personas, qué bueno que haya saldo blanco en los festejos del 24 y ojalá se repita al expirar el año.

MEJOR JUSTICIA.- La diputada Cinthia Verónica Segovia Colunga dijo que desde la comisión que preside, se seguirá trabajando de la mano con la Fiscalía General del Estado, buscando siempre que las carpetas de investigación sigan su curso, que se logre completar el término de las mismas para poder generar una sentencia para las personas involucradas y que no se queden solo en un proceso. Hizo un llamado al Fiscal General, para generar estrategias efectivas que ayuden al combate contra la violencia.

CAMINO REAL A SALTILLO.- El gobernador Ricardo Gallardo Cardona se mantiene al tanto de la ejecución de las obras e indicó que la rehabilitación del Camino Real a Saltillo, en su tramo de Río Paisanos hacia Circuito Potosí Norte, muestra un gran avance y se beneficiarán a más de 150 mil habitantes de colonias como Las Flores, Jardines del Río y Los Girasoles.

SALDO BLANCO.- Por las compras masivas de última hora, la convivencia de las familias en plazas y lugares concurridos y la llegada de connacionales a la entidad por Nochebuena y Navidad se reportó un saldo blanco, debido en gran medida al plan operativo “Otoño-Invierno 2022” encabezado por la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana; se prevé que seguirá la misma tónica de resultados favorables la siguiente y última semana del 2022.

PRECAUCIONES.- En redes sociales denunciaron el robo de un vehículo con lujo de violencia, en el estacionamiento de un centro comercial ubicado en la avenida Muñoz, donde el conductor fue bajado a punta de pistola por dos sujetos, sin importar la gran cantidad de gente que había en el lugar, haciendo sus compras navideñas.

SIGAN MEDIDAS.- No cabe duda que el Covid-19 llegó para quedarse y en los últimos días repuntaron los contagios, además de que es muy triste saber que mueren seres queridos o conocidos y más como el caso del día de ayer que murió un ser inocente de apenas dos años; no dejemos las medidas preventivas, son las únicas que salvarán vidas, hay que recordar que no somos inmunes al virus y qué mejor que cuidarnos y con ello cuidamos a nuestros seres queridos.

PAISANOS PROTEGIDOS.- El gobierno estatal es aliado de los paisanos y puso en marcha diversas acciones para recibir y atender a las y los potosinos radicados en los Estados Unidos que arribaron a la entidad en esta temporada decembrina para proteger sus derechos humanos y, por segundo año, se realizaron dos caravanas de potosinos que partieron desde Brownsville y Laredo, Texas, para apoyarlos durante su traslado.

PREMIOS.- El grupo parlamentario del PAN en el Congreso del estado, impulsa la iniciativa para otorgar en el mes de octubre la Presea el Mérito Plan de San Luis y anualmente en el mes de marzo la de “Matilde Cabrera Ipiña de Corsi”, se reformará el artículo 108 en sus fracciones VIII, XIII y XV, y se derogan fracciones IX, X, XI y XIII en su segundo párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí.

OBRA EDUCATIVA.- La semana pasada se inició la última obra del 2022, con una inversión de más de 10 millones de pesos se construirán dos edificios y se rehabilitará de manera integral la Escuela Secundaria General “Jesús Romero Flores”, ubicada en el municipio de Aquismón, beneficiando a más de 400 alumnas y alumnos y 29 docentes.

PIDEN AYUDA.- Una joven originaria de Aguascalientes pide apoyo, pues su padre llegó de Estados Unidos a San Luis Potosí el 23 de diciembre, tomando un taxi en la central, para trasladarse a ese estado, cuando llegó a su destino, olvidó su mochila, donde traía documentos importantes como la visa y pasaporte, no recuerda el número de taxi, pero hay recompensa para quien los encuentre, ojalá haya suerte.