Prisma | Nascar, buen detonador de turismo

Fuera “borrachitos” del República

TURISMO FAVORECEDOR.- El compromiso del Ayuntamiento de San Luis Potosí con el desarrollo económico y turístico de la ciudad es evidente a través de su apoyo decidido a eventos como la serie Nascar. El Alcalde Enrique Galindo Ceballos destacó la importancia de esta estrategia para fomentar el turismo en la capital, una decisión que ha demostrado su efectividad para el crecimiento económico local.

FENAPO AL TOPE.- El fin de semana el Teatro del Pueblo de la Fenapo recibió al Cartel de Santa y a Pandora y Flans con llenos masivos y superando las expectativas con un público muy entusiasta al disfrutar a sus artistas favoritos; mientras las otras áreas de la feria como los pabellones comercial, industrial, artesanal y gastronómico también han lucido muy concurridos con visitantes locales y foráneos.

APOYO POR TORMENTA.- Por instrucción del gobernador, Protección Civil y otras dependencias otorgan apoyo a las familias de Villa de Arista que se vieron afectadas por una tormenta, se registraron daños en bienes muebles y solo una vivienda con daño estructural. El agua subió 25 centímetros en la cabecera municipal y 50 centímetros en la periferia, por una barda que no permitía que el agua siguiera su cauce, en coordinación con el Ejército y la autoridad local se rompió la barda para salvaguardar a las familias.

CON LOS PUEBLOS ORIGINARIOS.- En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, se refrendó el compromiso estatal de continuar apoyando a los pueblos originarios con programas sociales y obras públicas de infraestructura para mejorar sus condiciones de vida y fortalecer la cultura y tradiciones de las comunidades indígenas.

PENAL DE RIOVERDE.- La recertificación del penal de Rioverde lograda por el gobierno estatal marca un antes y un después, ahora es visible el trabajo y la visión de la autoridad por avanzar en un tema en donde se venía arrastrando un rezago que dejó la herencia maldita, buen trabajo del general Guzmar Ángel González Castillo que ha sabido consolidar cada resultado aparejado con el ritmo que impone el gobernador Ricardo Gallardo.

CERTEZA.- En las colonias Plan Ponciano Arriaga y Arenal Plan de Ayala, el Alcalde Enrique Galindo anunció un programa de escrituración de viviendas, con el fin de brindar certeza jurídica a las propiedades de los ciudadanos. Con las escrituras en mano, los potosinos tendrán seguridad y estabilidad, sabiendo que su hogar está debidamente reconocido y protegido.

LES CUMPLIERON.- Vecinos de la colonia Arcos de San Pedro están contentos porque pidieron al ayuntamiento de Soledad que les cumplió la limpieza de la calle Juan Sarabia, la cual es un paso importante para otras colonias como La Lomita, la cual estaba llena de basura y maleza.

PIDEN APOYO.- Colonos de los barrios de San Miguelito y Tequis piden apoyo para poder recibir agua en sus casas, pues no tienen cómo llevar agua sus hogares, pues muchas de las casas afectadas son antiguas habitadas por adultos mayores y el aljibe no quedó en la entrada, entonces aunque reciban pipas, no hay manera en que les puedan surtir agua, pues las mangueras no alcanzan a llegar, generando un problema.

BORRACHOS.- Locatarios del mercado República piden se retire a varios sujetos que se instalan en la zona de carga y descarga, pero no a trabajar sino a ingerir bebidas alcohólicas, y terminan molestando a posibles compradores. Las bebidas suelen tenerlas ocultas, pero su comportamiento está a la vista.

ARRANCONES.- Se aplaude la acción de la Policía Vial de desactivar arrancones que se organizan en diferentes puntos de la ciudad, y se espera atiendan todos los reportes ciudadanos sobre el tema.

BEL CANTO..- Regresa el concurso de mayor tradición en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, UNICANTO, en donde se busca fomentar el desarrollo integral de estudiantes, personal administrativo y docentes a través del canto, tras 26 ediciones desarrolladas con gran éxito, por lo que ya se encuentra abierta la convocatoria hasta el próximo 09 de septiembre de 2023.