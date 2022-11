Prisma | Morenistas altaneros en rueda de prensa

Se quejan de Capilla a la Santa Muerte

OSCURIDAD.- El fin de semana, precisamente cuando parte de la población acudió a verificar ofertas del Buen Fin en negocios del Centro Histórico, gran parte de Eje Vial –desde la avenida Reforma y hasta la calle Juan Sarabia- lució a oscuras porque su alumbrado no estaba en funcionamiento. Seguramente se trató de algún robo de cableado, pero no fue atendido con prontitud como suele presumirse.

UN ALTO.- Debido a que no les ponen un alto, a los taxistas –en bola, porque en solitario son “tímidos”- siguen haciendo lo que les pega en gana, como ayer que por enésima ocasión cerraron carriles de la avenida Muñoz, e interceptando cualquier vehículo que les pareciera pertenecer a alguna aplicación de transporte. Lo malo es que, por lo general, se confunden porque todo vehículo que parezca nuevo, limpio y con un conductor selecto y aseado creen que es competencia, y automovilistas particulares han sufrido el susto de su vida, al ser condundidos.

EMPATE.- Un lleno total hubo en la Plaza de Los Fundadores con la transmisión del partido de México contra Polonia que terminó en un empate a cero goles; el gobernador Ricardo Gallardo Cardona acudió en compañía de varios funcionarios; imperó un ambiente familiar, hubo juegos y concursos, reparto de balones y un grupo de aficionados hasta instaló un asador de carne.

JUGUETES POR BALVIN.- La campaña de acopio de juguetes para ser regalados en diciembre a niños y niñas de escasos recursos de toda la entidad, ha tenido una excelente respuesta de la ciudadanía y se espera superar las expectativas, ya que también para el ingreso al concierto de J Balvin en la apertura del Festival Navideño se solicita a los asistentes que lleven un regalo para la infancia potosina.

LA MAÑANERA.- El delegado de la FGR, Rodolfo Hernández Limón, salió a relucir en la mañanera del presidente AMLO en muy malos términos, lleva ocho años en el cargo sin resultados y se le cuestiona por la puerta giratoria que aplicó un juez federal en fechas recientes a 10 detenidos de alta peligrosidad por la deficiente integración del informe policial homologado. Por lo que AMLO ya lo tiene en la mira y podría ser denunciado y removido junto con el juez.

OBRA MAGNA.- En medio de un ambiente festivo, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona entregó anoche la avenida Fray Diego de la Magdalena totalmente renovada, se intervinieron cuatro kilómetros desde el Periférico hasta avenida Hernán Cortés, y con una inversión de más de 120 millones de pesos; los beneficiados serán más de 100 mil personas.

GROSEROS.- Los integrantes del Comité Estatal de Morena de plano sienten que la Virgen les habla y ayer en su dichosa rueda de prensa no dejaron entrar a los reporteros que llegaron después de iniciada y al final, cuando por fin accedieron, no les gustaron las preguntas y se portaron -más- groseros, altaneros y mal educados, por decir lo menos. Esas actitudes no les quedan y menos cuando hace poco todavía andaban en la indigencia política.

SE QUEJAN DE CAPILLA.- Vecinos de la calle Antiguo Camino a Guanajuato se quejan de una capilla que construyeron en un camellón de la avenida en honor a la Santa Muerte, el cual incluso acaba de ser reforestado, y es que estorba la visión de quienes circulan por la zona, por lo que incluso la obra fue suspendida por la autoridad municipal, sin embargo, siguieron construyendo y ahora piden a la autoridad que pongan orden.

PIDEN ESTAR ALERTAS.- A través de redes sociales, una cliente de una tienda de autoservicio, ubicada en Salvador Nava, alertó sobre delincuentes que acuden a estos espacios, chocan sus carros de supermercado con otros, se acercan a quienes los llevan, aprovechando el momento para sustraer las carteras, llevándose todo en el momento.

ADAPTACIÓN.- El cambio climático era un tema que se creía un “cuento” y que no tenía evidencias, sin embargo ahora está más que probado y ante ello las comunidades deben adaptarse a las amenazas pues los problemas lejos de disminuir van a incrementarse, así lo advirtió el doctor Humberto Reyes Hernández, catedrático e investigador de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la UASLP.