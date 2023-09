Prisma | Más infraestructura para la ciudad

Desde el jueves, nuevo teatro a SGS

PUENTE DE CACTUS.- Anoche el gobernador Ricardo Gallardo Cardona inauguró el puente superior vehicular ubicado frente a Quintas de la Hacienda, una de las obras de alto impacto en la Zona Metropolitana que se traducirá en una mejor movilidad y reducirá tiempos de traslado; estos últimos días hubo mucha expectación por la entrega de la obra que por sus características, de acuerdo con la CMIC, se ejecuta por lo menos en doce meses y el puente se construyó en 11.

YA TIENE NOMBRE.- Parece que el nuevo teatro de Soledad ubicado en la avenida San Pedro y será Doroteo Arango, su primer evento será el segundo informe de actividades de la alcaldesa Leonor Noyola, el próximo jueves a las 6 de la tarde.

EL NUEVO MARQUÉS.- Con una inversión de 9 millones de pesos, la Unidad Habitacional El Marqués fue entregada por el gobernador renovada en su totalidad, con nuevo pavimento, área deportiva, se pintaron los muros, fachadas y áreas comunes, iluminación, y la limpieza en andadores, pasillos, calles y áreas verdes; de estas obras también se beneficiaron los habitantes de Los Laureles.

CULMINA.- La presentación del Paso Inferior Vehicular en la intersección de la Avenida Cordillera Himalaya con la Avenida Salvador Nava es una noticia fenomenal del Alcalde Enrique Galindo para la ciudad y sus habitantes. Esta obra representa el último trayecto de puente que faltaba en Salvador Nava, pero que por años las autoridades habían abandonado, hasta ahora.

CONECTIVIDAD.- El Alcalde Enrique Galindo, destacó la importancia de esta obra en términos de infraestructura y movilidad para la población del municipio, pero que, al localizarse en uno de los extremos de la mancha urbana, favorece también a las zonas rurales del poniente de la Capital, en el ejido de Escalerillas y favorece la conexión con el occidente del país, hacia Aguascalientes y Jalisco.

TODO LISTO.- El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) se declaró listo para el Plebiscito de mañana domingo, donde las y los habitantes de la Capital, opinarán “si” o “no” ante la pregunta de que Villa de Pozos sea municipio. Es la primera vez que se realizará un ejercicio democrático de esta magnitud, por lo que todo será nuevo y no hay expectativas de participación, aunque seguramente se aprenderá mucho de esta experiencia.

VALLES AL TOPE.- Por el II Informe de Gobierno de este próximo lunes en Ciudad Valles, con un calor de hasta 36 grados ya es casi imposible conseguir alojamiento en hoteles y en la plataforma “Airbnb”, se reporta un flujo intenso de visitantes y mucha clientela en restaurantes, centros comerciales y en parajes turísticos en este y otros municipios cercanos.

RÉCORD DE TRÁMITES.- Con el apoyo recibido por el gobierno estatal en dos años, el Instituto Registral y Catastral realizó más de 382 mil trámites mediante la nueva plataforma web, lo que facilitó el trabajo del notariado, se simplificaron los procedimientos en favor de la ciudadanía que durante décadas padeció el burocratismo y corrupción; ahora, en menos tiempo se otorga certeza jurídica y patrimonial a las familias potosinas.

VIVIDORES.- Al cerrarse el registro de aspirantes a ocupar la titularidad del nuevo Instituto de Fiscalización Superior del Estado, aparecieron los vividores de siempre, los que se registran a pesar de que saben que no reúnen los requisitos ni la capacidad para ser elegidos, pero lo hacen porque ello les da “interés jurídico”, así pueden inconformarse, judicializar el proceso y negociar prebendas. Ah bárbaros.

SIN RAVES.- En Soledad no quieren los llamados raves, donde llega a circular mucho alcohol y hasta drogas, por lo que trabajan para impedirlos con el apoyo de la Dirección de Seguridad Publica, aseguró la alcaldesa Leonor Noyola, quien dijo que de paso, también están evitando bailes callejeros.

SOLEDAD.- No hay agua en Soledad y tampoco pasa el camión de la basura. Los vecinos andan muy enojados, ya no saben qué hacer para solucionar lo que sucede.

POR CIERTO.- En la unidad Habitacional Rancho Pavón, para ser específicos en la Plaza del Ciclón hay montones de basura que no se lleva el camión recolector, porque ellos no recogen, esperan a que se los lleven y si no, pues ahí los dejan, ah ¡bárbaros!