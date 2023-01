Prisma | Más empleos por inversión extranjera

El 2023, año histórico para la capital

MUCHOS EMPLEOS.- El gobernador Ricardo Gallardo Cardona anunció que con las recientes inversiones extranjeras, además de las empresas proveedoras que llegarán, habrá miles de empleos para ofrecer a las y los potosinos a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; por lo que la oferta laboral será muy alta a partir de este año y los siguientes, cumpliendo así el compromiso del mandatario de generación de empleos que se traducirá en más bienestar social. Por lo pronto, habrá más de 20 mil empleos disponibles.

NI SE ASOMA.- El que sigue haciéndose pato ante los delitos de su jurisdicción, es el delegado de la FGR, Rodolfo Hernández Limón, ya lleva más de seis años en el cargo sin dar resultados, por lo que resulta preocupante que el mando central lo mantenga y no lo reemplace por un funcionario que sí venga a trabajar en el combate a la delincuencia de alto impacto. San Luis Potosí no merece a este delegado que cobra y muy bien por gozar de unas largas vacaciones.

MÁS OBRAS VIALES.- Tal como lo anunció el alcalde Enrique Galindo desde finales del año pasado, 2023 será histórico en materia de obras viales y para confirmarlo puso en marcha, junto con el gobernador Ricardo Gallardo, la rehabilitación de la Avenida Dalias, que será sometida a un reacondicionamiento integral, con pavimento de concreto y asfalto en 18 mil 400 metros cuadrados.

PUEBLO MÁGICO.- Además de mantenerse como bujía económica de SLP, debido a su crecimiento industrial, Villa de Reyes ahora buscará dar el siguiente paso en materia turística, pues pretende obtener la declaratoria como Pueblo Mágico. En la reciente visita que tuvo Miguel Torruco a SLP, el alcalde Daniel Lagunas López tuvo un acercamiento con el secretario federal para invitarlo a visitar Villa de Reyes y plantearle la propuesta de obtener este reconocimiento. Sin duda alguna esto potenciará aún más al municipio y lo volverá a un lugar mucho más atractivo.

NUEVO FILME.- San Luis Potosí volverá a ser escenario cinematográfico de una nueva producción que estará ambientada en los años 20's. Ayer en el Museo Nacional de la Máscara se estuvo llevando a cabo una audición, para todos los interesados en participar, y hoy sábado continúan las audiciones en Av. Benito Juárez #1158, col. Industrias, de 11:00 a 16:00 horas. Los requisitos son: no tener cortes de cabello modernos, no tintes, no tatuajes visibles, no uñas y pestañas postizas.

OBRA EN XILITLA.- El respaldo del gobierno estatal a Xilitla no se limita a la cabecera municipal, el desarrollo también se lleva a las comunidades y la Junta Estatal de Caminos inició la rehabilitación del camino La Conchita-El Túnel-Las Crucitas-El Jobo, es una obra de bacheo de 11 kilómetros, y muy necesaria porque es una ruta alterna de acceso al municipio.

EN LA TABLITA.- El llamado Plan B de la reforma electoral podría generar, de entrar en vigor, hasta 350 despidos de personal del INE en San Luis Potosí, por lo que están en proceso varias impugnaciones, amparos y demás métodos de defensa legal, en esta lucha de las instituciones democráticas contra los intentos de descuartizarlas; los trabajadores defenderán sus derechos y han dicho que llegarán hasta las últimas consecuencias.

ES AHORA.- Ante la sospechosa pasividad de la delegación de la Fiscalía General de la República ante hechos delictivos graves, es el momento de que haya cambios y lleguen personas con tamaños para esa gran responsabilidad y una de ellas es el ex diputado Edgardo Hernández que conoce el funcionamiento de la institución porque ya estuvo ahí y además demostró capacidad. Pero si no se quieren tomar medidas a favor de la seguridad de los potosinos, entonces simplemente las cosas van a seguir igual.

Y LA POLICÍA?.- Es la duda que quienes vecinos de la Ricardo B. Anaya, pues los delincuentes hacen de las suyas cuando les da su gana, ahora fue una chica la víctima de unos asaltantes, que hasta la amenazaron con pistola, justo cuando iba saliendo de la casa de su abuela, en la mencionada colonia.

NO CUMPLEN LAS RUTAS.- A los camiones urbanos les aprobaron el incremento a sus tarifas bajo la condición de ofrecer un buen servicio, sin embargo no lo cumplen, una muestra son los ruta Perimetral, que o no suben al pasaje o condicionan a los usuarios, porque ya no recorren toda la ruta, una muestra la unidad con número económico 4379.

ES OTRO.- Como ocurre con las obras que ha puesto en marcha el Ayuntamiento, también se realizará la sustitución de una línea de drenaje que ya presentaba socavones y se reformará el alumbrado público en la zona, lo que provoca que la imagen en el sur oriente de la Capital cambie por completo, gracias a los trabajos del gobierno del alcalde Galindo.

VISIÓN SOCIAL.- Con la firma de escrituras para habitantes de la zona norte de la ciudad, el gobierno del presidente municipal Enrique Galindo resuelve un problema añejo y la da certeza jurídica al patrimonio de miles de potosinos, que no contaban con estos documentos ni con servicios municipales, pero ahora acceden a ellos, como tienen derecho.