Prisma | Martell sigue haciendo de las suyas

TRANSPORTE GRATIS.- Hay una gran posibilidad de que haya transporte gratuito de Soledad a las instalaciones de la Feria Nacional Potosina, un tema que trabajarán con la autoridad de dicho municipio, con la finalidad de que sus habitantes, puedan disfrutar de este evento, que es calificado como la fiesta de los potosinos.

FERIA DE LA SALUD.- La presidenta del DIF estatal, Ruth González Silva, puso en marcha la Feria de la Salud para el Bienestar Comunitario en Guadalcázar para otorgar servicios médicos a más de 700 beneficiarios, además de sillas de ruedas, lentes de graduación y kits menstruales. Estos apoyos se harán extensivos a los demás municipios del Altiplano.

YA SE LA SABE.- El que se autoproclama como “líder de los indígenas”, Domingo Rodríguez Martell, continúa con sus campañas de boicot contra la Consulta a Pueblos y Comunidades Indígenas, engañando, malinformando y confudiendo a quienes desean participar en este ejercicio, pero como ya se sabe cuáles son sus intereses y qué es lo que busca obtener, cada vez son menos quienes lo siguen y por ello la consulta sigue avanzando con una participación importante en las diferentes sedes.

BALAZO EN EL PIE.- El todavía dirigente de Morena, Sergio Serrano dice que la inseguridad ahuyenta a los inversionistas en San Luis Potosí, y a quien debe responsabilizar de eso, en caso de que sea verdad porque debe tener cifras, es a la política del gobierno federal de “abrazos no balazos” y de “acúsenlos con su mamá”, ya que la delincuencia organizada hace de las suyas mientras las instancias federales permanecen de brazos cruzados porque esa es la instrucción superior que tienen.

NUEVA PLAZA EN V. DE ARRIAGA.- Con el apoyo del gobernador Ricardo Gallardo, la plaza principal de Villa de Arriaga será remodelada con una inversión de más de 15 millones de pesos y que permitirá hacerla peatonal en su conjunto y contar un espacio digno y funcional para la propia población y visitantes.

JA,JA, JA, NIÑOS AL FIN.- Ni porque les iban a dar útiles escolares se animaban a contestar los niños potosinos que fueron beneficiados con el programa de zapatos y útiles escolares. Les preguntaba Ignacio Segura, titular de SEDESORE, ¿cómo están? Y no contestaban, ¿quieren útiles? y no contestaban, fue hasta que preguntó ¿quieren clases? y alcanzaron a decir que no.

PROMESA CUMPLIDA.- El gobernador Ricardo Gallardo Cardona arregló el programa de útiles escolares y calzado en el municipio de Soledad en beneficio de 35 mil estudiantes de primaria y secundaria para fortalecer la educación y evitar la deserción escolar. Este programa se llevará a cabo en todo el estado porque fue un compromiso del mandatario desde su campaña para forjar nuevas generaciones mejor preparadas y que logren estudiar carreras profesionales.

SEER RECONOCE A PERSONAL.- Con la presencia del gobernador, el Sistema Educativo Estatal Regular entregó reconocimientos a 327 trabajadores por años de servicio, también a los que fueron homenajeados con el Premio Estatal de los Oficiales de Mantenimiento y Servicios, en su mensaje el ejecutivo los consideró un pilar fundamental de la educación de la infancia potosina y los exhortó a refrendar su compromiso y redoblar esfuerzos.

PUBLICIDAD ESTORBOSA.- Soledad de Graciano Sánchez dio banderazo al operativo para detectar publicidad riesgosa, mismo que se mantendrá vigente durante toda la administración, ya que el objetivo es verificar que la actividad comercial se realice con apego a la ley. Las principales vialidades a las cuales se estará haciendo una constante revisión, debido al alto porcentaje de establecimientos localizados son en la Avenida Rivas Guillén, José de Gálvez y Avenida de los Pinos.

SEGUIMIENTO.— La diputada Yolanda Josefina Cepeda Echavarría como presidenta de la Directiva y la diputada Bernarda Reyes Hernández como presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas, llevan un seguimiento puntual de la Consulta para Pueblos y Comunidades Indígenas y Afrodescendientes que realiza el Congreso del Estado con el apoyo de los Poderes Ejecutivo y Judicial, cuidando cada detalle para cumplir con todas las normas que marca la ley, este compromiso de las legisladores se ve reflejado con la gran participación de hombres, mujeres y jóvenes que acuden a expresas sus inquietudes en las consultas.