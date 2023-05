Prisma | Mano dura contra guardias de plaza

Feria de la Salud en Villa De Reyes

PRESA EL PEAJE.- En compañía de la prensa, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona recorrió ayer la presa El Peaje para supervisar los trabajos finales de su reconstrucción y que se encuentran en su última etapa con una inversión de 100 millones de pesos, y cuando esté de nuevo en operación, será de gran ayuda para reducir el desabasto de agua que padecen muchas familias por las fallas sistemáticas del ducto de la presa El Realito y las deficiencias del Interapas.

APOYO A ESCALERILLAS.- La comunidad de Escalerillas, donde se ubica la presa El Peaje, también se verá beneficiada con una red de agua potable y drenaje, tan cerca de la ciudad y rodeada ya de fraccionamientos residenciales, ha sido marginada del desarrollo y sus desechos van a dar a la presa San José, lo que genera la invasión del lirio acuático.

¿MODELO O POLICÍA?- Vaya exhibida que le dieron a la directora de Prevención del Delito de la SSPCE, Silvia Cebrián, por no respetar la investidura policial en las pláticas que se imparten en las escuelas para alertar a los infantes y adolescentes contra las adicciones y alejarlos de las conductas antisociales; ella se presentó con un traje muy “fashion” y tacones altos, lo que molestó a los altos mandos.

FERIA DE LA SALUD.- La presidenta del DIF, Ruth González Silva, en coordinación con otras instituciones, encabezó la Feria de la Salud en Villa de Reyes, en beneficio de más de 800 personas de escasos recursos que recibieron servicios gratuitos de atención médica, psicológica, nutricional, dental, adicciones, medicamentos, entre otros; también se entregaron sillas de ruedas.

PIDEN MANO DURA.- Es lo que piden defensores de los animales para los guardias de seguridad que golpearon a un perro que ingresó a una plaza de Soledad de Graciano Sánchez, una situación que no se debe repetir aseguran.

AVANZAN EN DESARROLLO URBANO.- El documento con el que se genera el Plan Municipal de Desarrollo Urbano para Soledad de Graciano Sánchez y que se hace con el apoyo de ONU Hábitat, presenta un avance del 90 por ciento, por lo que próximamente será sometido a consulta, lo que permite al municipio avanzar en la materia.

POLIS.- Hay que dar una revisión a la Policía Municipal de Soledad porque no existe un día que no se les vea haciendo de las suyas, andan deteniendo a muchos y sin sentido, sobre todo en la Carretera Rioverde.

COLADERAS.- En Soledad de Graciano Sánchez han aparecido varias coladeras desde donde brota el agua y ninguna autoridad acude a resolver el problema de aguas negras que está gestándose en el drenaje.

POR CIERTO.- En la unidad habitacional Pavón el agua que llega a las llaves se contaminó y mientras se arregla el problema, les prometieron agua de pipa, pero nada más no llega y la oficina de Soledad tiene una línea y no contestan, los vecinos de Plaza del Ciclón lanzan un SOS porque ya no aguantan estar sin el vital líquido, y luego con criaturas, ¡más difícil la cuestión!

PROPUESTA.- El diputado José Antonio Lorca Valle, impulsa una iniciativa que propone adicionar artículo 152 BIS a la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí; y adicionar tercer párrafo al artículo 483 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de San Luis Potosí.

OBJETIVO.- La propuesta es con el objetivo de fortalecer en las leyes, el mecanismo de municipalización y entrega de la infraestructura del servicio de agua potable y alcantarillado al ayuntamiento.

EN EL OLVIDO.- El tema del cobro en los estacionamientos de las plazas comerciales, tal parece que quedó en la historia, porque cobran lo que quieren y ponen las políticas que quieren sin que alguna autoridad los regule, es más en el tiempo de tolerancia, todos tienen minutos diferentes, ¡vaya que es todo un caos!, porque al final sale perdiendo quien va a comprar, es el colmo.

SOS.- Sería bueno que los elementos de seguridad vial de Soledad de Graciano Sánchez metan en cintura a tanto correlón en vehículos sobre la carretera Rioverde, porque la verdad no es de un día específico, todos los días es pista de carreras para algunos conductores.