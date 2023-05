Prisma | Llenos de baches en la Popular

Urge policía vial en La Alameda

ARREGLOS.- Vecinos de la colonia Popular y Ferrocarrilera aprovecharon la presencia de autoridades municipales la noche del miércoles, para solicitar se atienda su solicitud de arreglo de calles del sector, como es Durango, Chihuahua y otras por donde circulan líneas de transporte urbano, que están llenas de baches que dificultan la circulación vehicular.

TRES ESCUELAS.- El gobernador Ricardo Gallardo Cardona continúa con la renovación de la infraestructura educativa de colonias de Soledad de Graciano Sánchez, como la palanca del cambio y la movilidad social, al dar el banderazo de construcción de la escuela primaria Jesús Ramón Álvarez y de los jardines de niños María Evangelina Inés de Ávila y Mercedes Campa con un inversión global de 13.7 millones de pesos.

TRÁNSITO.- Ni a la hora de mayor tráfico hay tránsitos en la Alameda Central y los automovilistas hacen lo que quieren, ante el riesgo de generar algún accidente, ¡a ponerse las pilas todo mundo!

TORTILLA SUBSIDIADA.- Para ampliar el programa de tortilla subsidiada a favor de familias de escasos recursos que ya se aplica en varios municipios, la Sedesore busca un acuerdo con los productores para establecer un esquema de bonos para que más familias de los municipios de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez puedan adquirir tortillas a mitad de precio, ya se sentaron las bases para concretar este acuerdo.

DIF LLEVA ALEGRÍA.- La presidenta del DIF, Ruth González Silva, acudió a la sección femenil del Centro de Reinserción Social La Pila, para cumplir un sueño más, con el festejo del cumpleaños de uno de los menores que se encuentran bajo la tutela de una madre privada de la libertad. Con este gesto de la funcionaria honoraria, hubo momentos muy emotivos en la fiesta con payaso, botargas, juegos, regalos y piñata.

BUENOS RESULTADOS.- La propuesta que hizo la diputada Liliana Guadalupe Flores Almazán para que el Congreso del Estado creara la Comisión de Fomento al Turismo ha dado excelentes resultados. Hoy el Poder Legislativo tiene una mejor comunicación e interacción con los empresarios y prestadores del sector del turismo en el estado, con quienes se trabaja de forma coordinada para sacar adelante reformas a la Ley de Turismo del Estado y poder fortalecer a un sector que tiene un alto potencial de crecimiento en San Luis Potosí.

REUNIÓN CON EL SNTE.- De acuerdo con las instrucciones del gobernador Ricardo Gallardo Cardona de lograr acuerdos y avances para fortalecer a Pensiones Civiles del Estado, el director Luis Arturo Coronado Puente se reunió con los dirigentes de la sección 26 del SNTE para atender sus peticiones y encontrar soluciones a favor del sector magisterial.

ABANDERAMIENTO.- Este jueves en el patio del Edificio Central se llevó a cabo la ceremonia de abanderamiento de la delegación deportiva de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí que participará en la Universiada Nacional 2023 que se realizará en Sonora del 29 de mayo al 15 de junio. El rector de la UASLP, Dr. Alejandro Zermeño Guerra, encabezó el evento.

OLORES.- Vecinos de la colonia El Mezquital, en el norte de la ciudad, reportan una fuga de aguas negras en la calle Ponciano Arriaga, por lo que solicitan la intervención de las autoridades, debido a que los olores que emanan ya son insoportables.

NO ENTIENDEN.- La gente no entiende que debe de esperar a que pase el camión de la basura y no dejarla en la calle, ya que solo se generan focos de infección, como ocurre en la Higuera en Soledad, en donde tienen el exterior del área recreativa hecha un muladar, a pesar de que regularmente se hace la limpieza en la zona.

FIRMARÁN CONVENIO.- El ayuntamiento de Soledad va a firmar convenio con el Cuerpo de Bomberos Metropolitanos de San Luis Potosí, el cual tiene como objetivo apoyarlos ante la precaria situación económica que enfrentan y que es necesario resarcir, falta saber de cuánto será el apoyo.

PANISTAS ENCABEZAN.- La última medición de Massive Caller en preferencias en la capital marcan al PAN liderando con 23 por ciento, seguido de Morena con 21.9 por ciento, el PVEM con 12.1 por ciento y el PRI con 8.1 por ciento, será que la activación panista ya está poniendo a sudar a la 4T en la capital.