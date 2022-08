Prisma | Llegó a Matlapa la Consulta de Pueblos

Preocupan robos violentos de vehículos

EN MATLAPA.- Realizaron en las instalaciones de la Universidad Intercultural de Matlapa, el Primer Foro Regional de Consulta a Pueblos y Comunidades Indígenas y Afrodescendientes, al cual asistieron las diputadas Bernarda Reyes Hernández y Claudia Tristán Alvarado, hombres y mujeres de los pueblos originarios plantearon la necesidad de que se canalice y garantice un presupuesto económico suficiente para fortalecer la educación indígena; que se asignen maestros bilingües en todos los niveles escolares para conservar las lenguas indígenas; y, crear la Dirección de Educación Indígena, Bilingüe e Intercultural.

MEA CULPA.- Morena es el partido mayoritario y presume ser democrático, pero debe asumir las consecuencias de sus actos, si en la elección de este domingo afloraron las viejas prácticas del PRI como el acarreo, la coacción del voto y el uso de recursos públicos y la policía municipal y funcionarios por los alcaldes de ese partido, como fue el caso de Gregorio Cruz de Axtla, no culpen a otros partidos políticos que nada tienen que ver con su incapacidad y vocación natural por el conflicto y el agandalle.

DEMOCRACIA.- Sin argumentos se quedaron muchos simpatizantes del partido Morena, después de las evidentes imágenes y video grabaciones que expusieron las prácticas que aquí se aplicaron durante la elección de este domingo. Y las acusaciones no se dejaron esperar, a tal grado que el mismo dirigente estatal de Morena en San Luis Potosí, Sergio Serrano Soriano, fue acusado de promover violencia durante la jornada electoral. Dicen que busca seguir en el cargo.

Y LA POLICÍA?- Hace unos días, una mujer fue despojada de su camioneta con lujo de violencia, cerca a una reconocida panadería en Balcones del Valle, la afectada fue a comprar un pastel y un momento que debía ser para disfrutarse, se convirtió en terror, pues fue encañonada con una pistola y obligada a bajar de su camioneta, mientras que la autoridad, brilló por su ausencia.

FENAPO SEGURA.- Con la coordinación del secretario de Seguridad Pública, Guzmar Ángel González Castillo, ya está listo el Plan Operativo FENAPO 2022 con la participación de los tres niveles de gobierno y con tecnología de vanguardia porque el C5i2 realizará el escaneo digital de rostros de los visitantes, y con la premisa de que es un evento familiar del 5 al 28 de agosto y se consolidará la recuperación económica.

CIRCUITO POTOSÍ.- Este lunes por la noche el gobernador Ricardo Gallardo Cardona va a inaugurar el Circuito Potosí como una vialidad rápida, segura e iluminada que dará la movilidad que se requiere y que tiene sus conexiones con la mancha urbana y la zona industrial. Este es otro compromiso que cumple el mandatario y demuestra que cuando hay voluntad y decisión sí se pueden hacer obras de beneficio colectivo y se hacen a un lado los pretextos y las excusas.

DESIDIA DEL PASADO.- Hay que recordar que los gobiernos pasados no invirtieron ni un peso para el mantenimiento del periférico sur, hoy Circuito Potosí, y cuando lo intentaron fue para hacer negocios privados y sólo provocaron conflictos legales con comuneros, como ocurrió con el puente que está a la altura de la Fenapo y la obra se detuvo, hasta que llegó esta administración para lograr una solución.

QUE NO LA CONOCIAN.- A quien no dejaban ingresar elementos de la Guardia Civil Estatal a la clausura del festival de danza Lila López, fue a la alcaldesa de Soledad Leonor Noyola, bajo el argumento de que no la conocían y que además iba acompañada por varias personas, las cuales por cierto, la apoyan, pues padece una enfermedad que limita su movilidad, lo bueno es que al final, si le permitieron el paso, mal hubieran hecho de no hacerlo, pues era parte del presidium.

CAMBIOS.- El diputado René Oyarvide presentó un Punto de Acuerdo para cambiar nomenclaturas de las calles y avenidas de los 58 municipios de San Luis Potosí, con el fin de homenajear a personajes que por su trayectoria e historia, realmente hicieron algo por sus lugares de origen.