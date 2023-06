Prisma | Llegan desayunos a 36 mil niños y niñas

Inauguran moderno bulevar en Rioverde

DESAYUNOS CALIENTES.- El programa de “Desayunos Escolares”, en su modalidad caliente que impulsa la presidenta del DIF, Ruth González Silva, se extendió a escuelas de Ciudad Fernández, Santa Catarina, Ciudad Valles, Ébano, Aquismón y Tamazunchale, en beneficio de 36 mil niñas, niños y adolescentes que recibirán una dotación de 15 productos no perecederos, además de hortalizas y frutas para lograr una dieta nutritiva.

RGC EN RIOVERDE.- Este jueves el gobernador Ricardo Gallardo Cardona realizará una gira en la Zona Media para inaugurar el bulevar San Ciro de Acosta, en Rioverde iniciará la colocación de un nuevo alumbrado con lámparas led en toda la cabecera municipal y también pondrá en marcha la construcción de un parque lineal, acciones que van a favorecer los niveles de bienestar de la población.

RIVAS GUILLÉN.- El gobernador Ricardo Gallardo Cardona dio el banderazo de las obras de pavimentación y de redes de agua y drenaje en toda la colonia Genovevo Rivas Guillén Quinto Plano de Soledad, con una inversión de 36 millones de pesos. Los vecinos se veían muy contentos porque se acabarán los terregales y las inundaciones que han padecido durante muchos años; el mandatario se los había prometido cuando el año pasado encapsuló el canal de aguas negras.

DE TODO CRITICAN.- En el discurso en este evento, el mandatario estatal también cuestionó a aquellos que todo critican, sobre todo cuando se trata de obras, asegurando que “entre más hacemos, más friegan” sin embargo aseguró que lo que le importa, son los beneficios que dejan a la gente, que incluso benefician su calidad de vida.

BAJA NARCOMENUDEO.- Los resultados de la Guardia Civil en un año en el combate al narcomenudeo son palpables y se pueden verificar con la detención de más de 8 mil personas, el aseguramiento de más de 252 kilos de drogas y de 346 armas de fuego, lo cual debe valorarse porque este delito no se combatió en el gobierno pasado y algunos malinterpretan las estadísticas para hacer creer que este ilícito ha crecido en porcentajes totalmente fuera de la realidad.

SE CUMPLIÓ.- El Congreso del Estado cumplió con la encomienda de realizar la Consulta a Personas con Discapacidad para dar respuesta a las acciones de inconstitucionalidad dictadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se tuvo una gran participación de hombres, mujeres y sobre todo de niños, niñas y jóvenes de las cuatro zonas del estado, participaron más de cinco mil personas, fue una acción en la involucraron las y los diputados de la LXIII Legislatura, encabezados por la diputada Cinthia Verónica Segovia Colunga presidenta de la Directiva y de la diputada Liliana Guadalupe Flores Almazán presidenta de la Junta de Coordinación Política que en verdad se involucraron en esta tarea.

REFORMA.- En reunión de trabajo de la Comisión de Justicia del Congreso de Estado, se aprobó el dictamen que propone adicionar párrafo al artículo 283 del Código Penal del Estado, que establece que, tratándose del delito de feminicidio no serán aplicables las excluyentes de responsabilidad en encubrimiento, cuando este sea cometido por cónyuge, concubina, concubinario, ascendientes o descendientes consanguíneos del delincuente o colaterales hasta el segundo grado.

ESTADISTICAS.- En el Estado de San Luis Potosí, los municipios mayormente afectados por la violencia de género extrema, durante estos seis años, son: San Luis Potosí con 23 casos, Soledad de Graciano Sánchez con 13 y Rioverde con 8. La iniciativa fue presentada por las diputadas Martha Patricia Aradillas Aradillas, Nadia Esmeralda Ochoa Limón, Dolores Eliza García Román y Cinthia Verónica Segovia Colunga y los diputados; José Luis Fernández Martínez, Edgar Alejandro Anaya Escobedo, Eloy Franklyn Sarabia, Roberto Ulises Mendoza Padrón, René Oyarvide Ibarra y Salvador Isais Rodríguez.

LEER.- Que enseñen a leer a los asesores, ayer el asesor Carlos Salazar estuvo sesionando en el edificio de Vallejo y ni siquiera podía leer el texto que se supone que él mismo escribió para la diputada Gabriela Martínez, ¡ups!

TRABAJO.- No es nada nuevo que las personas no quieran trabajar en el campo, como lo dijo el INEGI, que desde hace décadas ha insistido en que la población mexicana ya no se quiere dedicar a la labor del campo.