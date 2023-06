Prisma | Llega otra proveedora automotriz

Flor de un día el no cerrar calles

NUEVA EMPRESA.- Las inversiones continúan llegando a la entidad por la apertura y promoción del gobierno estatal al ofrecer inmejorables condiciones a los capitales extranjeros, y este lunes el gobernador Ricardo Gallardo Cardona fue invitado a la inauguración de la empresa Asiaway, de origen chino y ubicada en el WTC Parque Industrial, y es proveedora del sector automotriz de componentes de aluminio y zinc.

FENAPO AL MUNDO.- Para consolidar a la nueva Fenapo como una de las mejores del país, para la edición de este año se realizará una campaña de promoción a nivel nacional e internacional, con una caravana que visitará Querétaro, Guanajuato, Toluca, Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México, de Estados Unidos se prevé llegar a Los Ángeles, Chicago y algunas ciudades de Texas.

MAL INICIO.- Mal empieza el “nuevo PRI” en San Luis Potosí con una dirigencia que solo tiene el aval de “Alito” Moreno pero no de las bases y mucho menos de los ciudadanos; se impuso a una secretaria general a la que nadie conoce más que sus amigos de la cúpula, regresando a los viejos tiempos donde se simulaba democracia para disfrazar imposiciones y está bien, finalmente los que mandan toman las decisiones que les parecen correctas pero así, el ex partidazo sólo terminará por extinguirse.

COBACH EN VILLA DE REYES.- Para cubrir la demanda creciente de jóvenes de Villa de Reyes que quieren estudiar la preparatoria sin que sea necesario trasladarse a la ciudad capital, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona anunció todo su apoyo para que ese municipio cuente con un Cobach, se espera que el cabildo apruebe la donación del terreno que se requiere e iniciar a la brevedad la construcción del centro educativo.

OTRA MÁS.- El partido Movimiento Ciudadano todavía no supera el gran desgaste que le significó adoptar a un político oportunista para ser su candidato en Ciudad Valles –en la elección pasada con RSP se postuló él, su esposa y sus hijos a diversos cargos- y ahora adopta a otro cartucho quemado como Sebastián Pérez para dirigir el comité municipal de la capital, ex secretario municipal acusado de misógino, ordenar la agresión contra Tere Carrizales y señalado de sin fin de anomalías, pero en fin, así anda la recolecta naranja.

RELACIÓN GOBIERNO-UASLP.- Los que propalan la idea falsa de una relación tensa entre el gobierno y la UASLP, se ven desmentidos con hechos, ya que se firmó entre la Oficialía Mayor y el Centro de Investigación en Ciencias de la Salud y Biomedicina un convenio en beneficio de la burocracia, al acceder a pruebas inmunológicas, de laboratorio, estudios moleculares, genéticos y de alta especialidad; también se sentaron las bases para que el gobierno pague a la UASLP una parte de los recursos con la ejecución de obras, como podrían ser laboratorios y bibliotecas.

PREPOTENTES.- Denunciantes afirman que la consejera alumna de la UPN Priscila Michelle, amenazó a los directivos y maestros para que le dieran calificación aprobatoria, cuando incumplió con más de la mitad de asistencias a sus clases, y además su mamá Annel Cázares, funcionaria de la SEGE amenazó al director con afectar a los maestros que no la pasen porque tiene influencias, ¡Ups!

NO ENTIENDEN.- La gente no entiende y sigue cerrando calles para hacer sus fiestas, a veces hasta poniendo en riesgo a las y los niños que acuden, como ocurrió en la avenida Francisco Martínez De la Vega, a un lado del Domo, en donde de plano pusieron el inflable robándole un espacio al arroyo vehicular, a pesar de que es un área donde pasan hasta camiones y los menores corren el riesgo de ser atropellados, no hubo ninguna autoridad que les llamara la atención.

YA NO SE PODRÁN ECHAR LA PINTA.- Estudiantes de secundaria y prepa de Soledad ya no se podrán ir de pinta a plazas y centros comerciales porque los van a regresar, gracias a que estos lugares ya acordaron integrarse al programa Escuela Segura cuando vean a los chicos en horarios de clase, serán reportados a las escuelas o a la Dirección de Educación, para ser llevados a sus centros educativos.