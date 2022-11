Prisma | Lenta la remodelación del mercado

Recórcholis, taxistas ponen retenes

RETRASO.- Los locatarios del céntrico mercado Miguel Hidalgo ya comenzaron a quejarse por el retraso de obras de rehabilitación del inmueble, en especial de los sanitarios. En Obras Públicas del Ayuntamiento no les dan explicación, por lo que ya se dedican a investigar por qué, dicen, que parece que se trata de una falta de recursos.

ESCUELA NUEVA.- En su gira por Ciudad Fernández, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona entregó renovada la escuela primaria Álvaro Obregón de la comunidad de Morillos, como parte del programa de reconstrucción de espacios educativos que se mejoran, amplían y dignifican tras años de abandono. En esta primaria se invirtieron casi ocho millones de pesos.

JALÓN DE OREJAS.- El mandatario estatal encabezó la Mesa de Construcción de la Paz y anunció que los ayuntamientos de Ciudad Fernández y Rioverde, cuyos alcaldes han mostrado poca cooperación en materia de seguridad, se tendrán que conectar sin excusas con el gobierno estatal en las operaciones de sus Centros de Evaluación, Control y Confianza (C3) y de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4); además las policías de ambos municipios serán sometidos a los exámenes de control y confianza.

DERECHOS GARANTIZADOS.- El gobierno estatal ha tomado las medidas necesarias para que la marcha del 25N de este viernes se realice con todas las garantías para las mujeres participantes y público en general, además de que se salvaguardarán los edificios públicos para evitar daños; las autoridades refrendan así la vigencia de los derechos de libre manifestación.

DAÑOS IRREPARABLES.- Los camiones de valores, de botanas, de refrescos, de cerveza, de paquetería, vehículos particulares, todos, usan las banquetas del primer cuadro de la ciudad como estacionamiento temporal, dañándolas severamente y además, al circular en las calles de adoquín, generan baches y todo, ante la permisividad de Tránsito Municipal. ¿Por qué les permiten circular en esa zona y estacionarse donde causan daños que nunca son reparados?

MÁS APOYOS DEL DIF.- La presidenta del Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Ruth González Silva, encabezó la entrega de dispositivos de movilidad y ayudas técnicas para usuarias y usuarios del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE); se benefició a niñas, niños, hombres, mujeres y adultos mayores de diversos municipios; este tipo de ayudas favorece que el sector con capacidades diferentes tenga mejores condiciones de vida.

IMPUNIDAD.- Hay grupos de taxistas, no todos por supuesto, que ya le tomaron la medida a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y hacen “retenes” ilegales frente a sus oficinas para detener a vehículos que dan servicio a través de plataforma como Mare y Uber, como si ellos fueran autoridad; qué lamentable que sigamos viviendo situaciones de esta naturaleza cuando lo que debe prevalecer es el estado de derecho.

PIROTECNIA PROHIBIDA.- Como en Soledad de Graciano Sánchez está prohibida la venta de fuegos artificiales, la Coordinación de Protección Civil Municipal, encabezará la reunión del Consejo Municipal que se realizará en la mitad de diciembre, para planear las estrategias que se seguirán en el operativo para evitar la venta de pirotecnia en el municipio.

NO FUNCIONA EL SEMÁFORO.- Como si fuera poco el tráfico que se hace en la Zona industrial durante las horas pico, hay semáforos que no funcionan, como el ubicado en el Eje 130 y la carretera 57, lo que pone en peligro a quienes transitan por la zona, pues no hay orden en la vialidad.

FERIA DE VIVIENDA.- Pese a que la autoridad municipal juró y perjuró que las plazas públicas ya no se utilizarían para eventos comerciales, resulta que este fin de semana está programada una “Feria de la Vivienda” en una plaza del Centro Histórico cuyos organizadores, inicialmente, la habían planeado (y anunciado) en uno de los salones de reconocido hotel de esta capital potosina. ¿Y la supuesta recuperación de espacios?