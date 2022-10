Prisma l Le sacan pensión a diputada

ADÁN AUGUSTO EN SLP.- Este miércoles se prevé la visita del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, quien recorre todo el país para dialogar con los congresos estatales sobre la conveniencia de votar a favor de la reforma constitucional en materia de seguridad para restablecer la seguridad y la paz en el país con la presencia del Ejército en las calles hasta el 2028.

MAMÁ DE KARLA PONTIGO.- Por decisión de la SCJN el caso de Karla Pontigo, ocurrido en el sexenio del doctor Toranzo, está en manos de la FGR y es la responsable de realizar una nueva investigación con perspectiva de género, es decir, considerarlo un feminicidio. El gobierno estatal está atento a peticiones de la madre de la víctima, María Esperanza Lucciotto, y a los colectivos que la representan para darles cauce a instancias federales; y trascendió que el gobierno anterior, en julio del 2021, dio de alta a la señora Lucciotto como trabajadora de la Secretaría de Cultura, a manera de reparación del daño sufrido.

A PAGAR DIPUTADA.- El Juzgado Segundo Familiar con sede en Ciudad Valles habría ordenado a la diputada Lilliana Guadalupe Flores Almazán entregarle el 20 por ciento de su salario a su madre, Francisca Almazán quien la demandó por pensión alimenticia. El juzgado determinó girar instrucciones al Congreso del Estado para que descuente directamente el dinero de la dieta de la legisladora.

No se conoce a fondo el motivo de la demanda por lo que será temas en los próximos días investigar qué está ocurriendo al tratarse de una figura pública. Máxime que aspira a la presidencia municipal de Tamuín, aunque según dicen los que saben lo hizo por estrategia debido a que enfrenta el proceso de divorcio y no quiere que su ex quiera beneficiarse de su actual cargo.

SIN FIESTAS.- Que en el Parque Tangamanga ll se acabaron los privilegios, dijo el gobernador Ricardo Gallardo Cardona al revelar que fueron soldadas las puertas de la finca que se encuentra al interior del Parque y que es propiedad del exsecretario general de Gobierno José Guadalupe Durón Santillán que en su momento se vio implicado, siendo abogado patrono de la familia Abud Dip, por supuestamente negarse a devolver un predio de cuatro hectáreas denominado “El Chavalín”, en el Fraccionamiento “Residencial La Vista” en la zona poniente de la capital potosina. ¿Se defenderá jurídicamente el licenciado Durón?

EJEMPLO.- Cabe mencionar que, contrario al abuso en que incurren algunos priístas como el de la capital y Rioverde que son de los alcaldes mejor pagados de todo el estado, la alcaldesa de Soledad de Graciano Sánchez Leonor Noyola gana 30 mil pesos mensuales y eso que dirige el segundo municipio en importancia, lo que demuestra que se puede anteponer el trabajo y la dedicación, a los salarios escandalosos.

LISTA COSECHA DE CEMPASÚCHIL.- Más de cien productores de Soledad, llevarán las flores a los altares no sólo de San Luis Potosí, sino de otros estados como Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, gracias a las lluvias que se registraron hace unas semanas en territorio potosino, que permitieron que no hubiera afectaciones.

BUSCAN ESTABILIDAD LABORAL.- Para que los soledenses tengan estabilidad salarial y mejores prestaciones, Félix Herrera, Director de Fomento Económico, se ha dado a la tarea de acercar a los buscadores de empleo al programa “Verde Ciudadano”, por lo que en los últimos meses ha llevado a más de 30 compañías para que oferten las vacantes laborales.

PIGNORANTES.- Aunque a la gerencia de la sucursal del Monte de Piedad en la capital potosina parece no interesarle mucho, urge que su personal sea capacitado en atención al público y en derechos humanos o, de plano, los remuevan a áreas donde no tengan trato con los pignorantes, desde una ventanilla. Ya son muchas las quejas que han sido elevadas, pero siguen con sus maltratos.

MEXQUITIC DE CARMONA.- En la cabecera municipal de Mexquitic de Carmona se realizará esta mañana la Mesa de Construcción de la Paz encabezada por el gobernador Ricardo Gallardo, como parte de su política de descentralización e involucrar a los ayuntamientos para que asuman un mayor compromiso en las labores de seguridad y no dejar todo el trabajo a las autoridades estatales y federales.