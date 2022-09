Prisma l La Capital Sin Agua

NO LLEGA.- Vecinos de la colonia El Paseo se muestran agradecidos con el alcalde Enrique Galindo, quien personalmente se han comunicado para que les envíe pipas para el abasto, pero dicen los colonos que resulta extraño, “si ya arreglaron el desperfecto de El Realito, ¿por qué no les llega agua?”, por lo pronto siguen sufriendo porque los tinacos los tienen secos y no hay ni para lo más elemental, eso sí, el recibo llega puntualito. ¡Servidos!

SIN COCHES.- A decir de los taxistas beneficiados con las nuevas concesiones, en las agencias no están llegando los vehículos necesarios para satisfacer la demanda, pues los que se producen tienen que ser repartidos entre varios estados, entonces el número de unidades se está viendo disminuido, por lo que aún están a la espera de que les otorguen sus vehículos y puedan comenzar a trabajar.

MÁS VIGILANCIA.- Vecinos de las colonias Himno Nacional y Graciano Sánchez solicitan más vigilancia en la zona, luego de los hechos violentos que dejaron un muerto y dos heridos, en un ataque ocurrido enfrente de una institución educativa ubicada en la zona.

GALLARDO RINDE CUENTAS. - El gobernador Ricardo Gallardo rindió anoche su primer informe de gobierno ante más de 7 mil asistentes en el Centro de Convenciones, expuso resultados en un año de trabajo que superó con creces todo el sexenio anterior tanto en el número de obras, programas y acciones, como en el monto de la inversión ejercida, nunca, ningún gobernador hizo tanto por las cuatro zonas de San Luis Potosí en tan poco tiempo.

INFORME INNOVADOR.- El de Gallardo Cardona no fue un informe como al que estábamos acostumbrados, largos y tediosos, se rompió el esquema y el contenido del informe fue transmitido a través de videos en pantallas gigantes y precedidos de coreografías de danza moderna, lo que le dio dinamismo al evento y cuya transmisión inició cuando el gobernador desde sus redes sociales compartió su traslado en su vehículo acompañado de su esposa Ruth González Silva rumbo al Centro de Convenciones.

LOGROS, CIFRAS.- Al final, Gallardo dio un mensaje político, pero también con cifras contundentes. Sus giras por la entidad arrojan 100 mil kilómetros recorridos, una inversión de 5 mil 500 millones de pesos en salud; 2 mil millones de pesos en programas sociales; 3 mil millones de pesos en seguridad y 5 mil 500 millones en obras de infraestructura; estas cifras son palpables en la Zona Centro, Zona Media, Huasteca y Altiplano.

PROYECTO.- Inversionistas nacionales y extranjeros ponen sus ojos en Soledad de Graciano Sánchez, prueba de ello, es el proyecto de plaza comercial que se ubicaría sobre la carretera Matehuala, casi esquina con Valentín Amador, la cual representará un motor importante en la generación de empleos de calidad para las y los habitantes del municipio.

A DONAR.- Con el objetivo de apoyar con el coste del tratamiento integral de menores que padecen cáncer en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, la dirección de Participación Ciudadana a cargo de María de los Ángeles Pérez Sánchez, continúa con la recepción de tapitas plásticas que posteriormente serán entregadas a las instancias correspondientes para que se pague el tratamiento de un menor.

SIEMPRE NO.- A pesar de que al inicio de la presente administración estatal se habló de la extinción del Fideicomiso para el Desarrollo Económico (Fideco), hoy se decide que estará vigente y así continuará por lo menos durante el próximo ejercicio fiscal 2023, con la nueva tasa de tres por ciento que se ha aplicado ha sido posible captar una mayor cantidad de recursos para potencializar el desarrollo de obra pública y garantizar los programas sociales en la entidad.