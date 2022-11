Prisma l ¿ El Guacamayas Guajardo ?

MOLESTIA.- Hay molestia entre locatarios del mercado República, porque sienten que la autoridad municipal ya los olvidó, porque ni siquiera acudió a visitarlos en vueltas que dio al Centro Histórico en los últimos días. Eso sí, acudió a dar un recorrido al mercado Hidalgo.

FIRMEZA EN SEGURIDAD.- El gobernador Ricardo Gallardo Cardona sí trabajó ayer y estuvo presente en la Mesa de Construcción y Seguridad de la Paz, en la que hizo un exhorto a las corporaciones de los tres órdenes de gobierno a reforzar sus acciones, reiteró su apoyo a los municipios para profesionalizar a sus elementos y logren una mejor coordinación; también se destacó el trabajo de la Guardia Civil y el saldo blanco en el operativo de Xantolo, lo mismo se espera con el implementado por el Día de Muertos en los cementerios.

MAYORÍA EN CONGRESO.- Sí rindió frutos la visita al Congreso del Estado del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, para promover la reforma constitucional que extiende la presencia militar en labores de seguridad hasta el 2028, ayer se logró la mayoría calificada con 20 votos del PVEM, Morena, PT, PRI y RSP; los siete que votaron en contra politizaron este tema tan sensible para millones de familias.

DIPUTADO GUACAMAYA.- El diputado panista Rubén Guajardo fue uno de los que votó en contra con un discurso politiquero y omitió que fue su partido cuando estuvo en el poder federal, el que causó este problema que ahora se busca resolver con la reforma; además desbarró al utilizar un reporte hackeado por Guacamaya sobre la cobertura de la Guardia Nacional en SLP que hace pasar como vigente cuando abarca del 2019 a 2021, además de que ignoró mencionar la fuente de sus dichos.

SANCIONES A NAVA.- Diversos sectores se pronunciaron a favor de sancionar las irregularidades cometidas por el exalcalde Xavier Nava Palacios en la licitación de las luminarias para la capital potosina; el pliego de las observaciones de la ASF muestran las graves omisiones y falta de documentos básicos, por lo que no se ve cómo las vaya a solventar, lo mismo sucede con la exdirectora del Cobach, Marianela Villanueva.

OTRA VEZ.- El diputado de Morena Toño Lorca otra vez desesperó a sus compañeros de la Comisión de Vigilancia, porque en un afán protagónico siguiendo lineamientos de la 4T, ni siquiera había hojeado el informe general de auditoría 2021 que entregó la ASE, cuando ya estaba descalificándolo, poniendo en duda la honestidad de los auditores y pidiendo que le hagan su chamba de revisión. Si tantas dudas tiene, que revise las miles de hojas de los informes y luego pida aclaraciones, dijeron sus compañeros.

NO PUEDEN.- En la Comisión de Vigilancia los legisladores Toño Lorca, Bernarda Reyes y Liliana Flores, actúan como si la Auditoría Superior del Estado les perteneciera, como si fueran los jefes y no lo son, se trata de un ente autónomo, independiente, precisamente por eso, para que no sean diputados con intereses propios quienes distorsionen el trabajo, por eso es un ente técnico y nada más. Tampoco pueden modificar el trabajo de auditoría, no tienen esa facultad.

PAN.- En el Partido Acción Nacional, ya no confían en la diputada Bernarda Reyes que ha estado favoreciendo temas de oposición. Se le olvida que se debe a la gente que votó por el partido en mención.

SUCIO.- Después del Xantolo queda la mugre, quedaron chorreadas las calles, mal barridas, los adornos tirados en el suelo, rotos, colgando, generando una mala vista de la ciudad. Eso se les olvidó a las autoridades, prever que todo quedara como estaba.