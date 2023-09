Prisma | Kumbia Kings en la noche de Grito

Inició el proceso electoral 2023-2024

LA NOCHE DEL GRITO.- Para la gran fiesta de las y los mexicanos y realzar la identidad y orgullo nacional, durante el Grito de Independencia, el gobierno estatal invita al evento del próximo viernes 15 de septiembre en la Plaza de Armas, donde al final del evento cívico amenizarán los Kumbia Kings.

OTRA ERA.- San Luis Potosí ha emprendido el viaje hacia un futuro más conectado y eficiente con el lanzamiento del programa "San Luis 2.0, conectando a la Capital del Sí". El Presidente Municipal Enrique Galindo Ceballos presentó este ambicioso proyecto que transforma la ciudad en una comunidad digital avanzada, con una red de fibra óptica, servicios municipales con la aplicación del Ayuntamiento y muchas ventajas a la ciudadanía.

POZOS.- El organismo operador de agua y alcantarillado, Interapas, continúa con trabajos de reparaciones en instalaciones eléctricas de sus pozos; esta semana tocó a los de Rivera, Lomas V y VI, además de revisiones de macromedidores en pozos Saucito, Villantigua y Unidad Deportiva Universitaria.

MOTOCICLISTAS.- Urge que la Policía Vial y de Movilidad capitalina intervenga y contribuya a disminuir los accidentes de motociclistas, de los que diariamente se registra hasta media docena o más. Exigir curso de manejo, y cumplir con los requisitos para la conducción de este tipo de unidades son cosas que deberían preocupar.

MAL TRATO.- Derechohabientes de la Clínica 51 del IMSS que se ubica en la colonia María Cecilia, se quejan del maltrato que reciben de uno de los encargados de la farmacia en el turno vespertino, pues a las personas de las tercera edad las trata con prepotencia y no entiende que es gente que no sabe los protocolos, que no escucha bien y veces ni escribir sabe para poner su nombre en la receta; ojalá se sensibilice a estos servidores que dejan mal parada a la institución.

45 TONELADAS.- Al refrendar su compromiso con la protección y cuidado de los animales, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, encabezó la entrega de 16 toneladas de croquetas a 40 asociaciones civiles, que se reunieron gracias a la solidaridad de las y los potosinos que participaron en las dinámicas de canjear alimento para “lomitos” por boletos para la Fenapo, con lo que ya suman 45 toneladas en dos años de gestión.

DISTINCIÓN.- Como reflejo de la eficiencia y la responsabilidad fiscal del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Banobras entregó un merecido reconocimiento al Alcalde Enrique Galindo Ceballos por su exitosa gestión en el fortalecimiento de las finanzas municipales. Se basa en el incremento de la recaudación de impuesto predial y Traslado de Dominio en más del 40 por ciento en 2023.

TESTAMENTOS.- En apoyo a las familias potosinas para que obtengan tranquilidad y certeza jurídica sobre sus patrimonios, el gobernador, arrancó este jueves el programa “Meses del testamento 2023”, que se ampliará de septiembre a diciembre para lograr un mayor número de beneficiarios con la elaboración de este instrumento legal a un precio accesible.

OBRA CARRETERA.- La Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas informó que la carretera San Martín Chalchicuautla-Tanquián de Escobedo, reporta un 90 por ciento de avance, por lo que en breve se entregará en apoyo a las familias de la Huasteca, acciones que detonan el desarrollo en los municipios que por años fueron abandonados por la herencia maldita.

ARRANCÓ EL PROCESO.- Ayer arrancó en todo el país el proceso electoral federal 2023-2024 y obviamente en San Luis el Instituto Nacional Electoral se declaró listo para iniciar la organización, ya que se elegirá además del presidente de la República, tres senadores y siete diputados federales correspondientes a igual número de distritos; ayer también venció el plazo para el registro de candidatos independientes a la Presidencia de México.

NUEVA FLOTILLA.- Soledad estrenará 40 vehículos nuevos para atender a la gente, los cuales van desde coches que utilizarán en los operativos, hasta pipas para entregar agua, con una inversión de 25 millones de pesos que aseguran, no lastiman las finanzas del municipio.

PELIGROSO.- La falta de rejilla en el paso de la calle Santos Degollado esquina con Mariano Jiménez es un peligro para los vehículos que circulan por la zona, este lugar ya cobró una víctima, luego de que la tarde del miércoles un vehículo terminara con una llanta ponchada luego de que cayera en este lugar.