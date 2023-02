Prisma | Irlanda fortalecerá lazos con SLP

Ya pasaron escoba por el bulevar

RIESGOS.- La organización de un baile masivo en una de las muchas fincas abandonadas del barrio de El Montecillo que, por fortuna, se desalojó con tiempo, es una alerta que no debe desatenderse. No hay que hacer mucho esfuerzo para imaginar alguna desgracia en uno de esos inmuebles semidestruidos o a Punto de colapsar.

INTERÉS DE IRLANDA.- La embajadora de Irlanda en México, Maeve Von Heynitz, en su encuentro con el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, expuso que el estado potosino tiene un gran potencial para la inversión y hay posibilidades de que empresas de su país decidan invertir aquí por las ventajas competitivas que ofrece el gobierno estatal; también mostró interés por establecer un intercambio cultural y fortalecer los lazos de amistad.

CHAMBA PARA TODOS.- El gobernador Ricardo Gallardo Cardona inició el programa “La Secretaría del Trabajo te da Trabajo” que se convertirá en un modelo nacional de reclutamiento y que, en su primera etapa, busca colocar a 30 mil personas en 500 empresas de distintos giros, se ofrecerá capacitación y no habrá intermediarios, además se activará la “Brigada de la Chamba” que acompañará al mandatario en sus giras para beneficiar a la población de las cuatro regiones del estado con ofertas de empleo.

GOLPES AL CRIMEN.- La Guardia Civil Estatal dio varios golpes a la delincuencia este pasado fin de semana con la detención de 182 presuntos delincuentes, 51 de ellos por el delito de narcomenudeo; se aseguraron cinco mil dosis de drogas, 44 armas de alto poder, miles de cartuchos y 19 vehículos con reporte de robo; y en coordinación con autoridades federales, se rescató a cuatro personas secuestradas.

NUEVAS LATERALES.- Las renovadas vialidades accesorias de la carretera a Matehuala, del Distribuidor Juárez hasta el camino al Aeropuerto Ponciano Arriaga, fueron entregadas anoche por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona en un evento en el que se destacó la calidad de los trabajos, su utilidad y alumbrado porque habrá una mejor y segura movilidad en la zona metropolitana, y se reafirmó que las obras son las que mejor reflejan el espíritu de un gobierno que promueve la transformación para el beneficio colectivo.

YA LE DIERON UNA PASADITA.- Donde ya por fin se pudo ver a cuadrillas de mantenimiento, fue en el Bulevar Españita en el tramo que va de Salvador Nava a Periférico, donde quitaron la maleza y realizaron limpieza, ojalá que el trabajo sea continuo.

TIERRA DE NADIE.- Valle Dorado sigue siendo tierra de nadie, hay asaltos constantes sobre todo por la avenida Topacio y ahora un colegio fue el objetivo de los delincuentes, que intentaron ingresar y aunque no lo lograron por el sistema eléctrico con el que cuentan, si afectaron a la institución, pues no solo descompusieron los candados de seguridad (instalados porque ya habían ingresado a robar hace un par de meses, logrando llevarse todo el equipo de cómputo), sino que provocaron que no se pudiera abrir la puerta de ingreso, teniendo que esperar padres de familia y alumnos, a que llegara un cerrajero.

RESULTADOS.- Mientras la Guardia Municipal ha dado algunos resultados de los que puede presumir, por el lado de la Policía Vial las cosas van de mal en peor. Su titular sigue cerrado a sugerencias y mientras, la ciudad sigue siendo un caos vial.

CARRERA JOVEN.- La Licenciatura en Biología es una carrera relativamente joven en el contexto de la entidad, con aproximadamente 12 años de vida, está ubicada en la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), plantel con una gran tradición en el estudio de la Física. Su plan de estudio abarca de manera profunda aspectos desde lo molecular a ecosistemas, sin descuidar ninguno de los aspectos de la biología moderna; además de proporcionar herramientas que pueden ser útiles a los alumnos en el contexto del mundo laboral y de la investigación.

NECESARIO.- Ante la falta de maestros para diferentes materias en las secundarias, bueno sería que las autoridades levantarán un registro de la totalidad de docentes que se requiere para hacer más eficiente el estudio en este nivel.