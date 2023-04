Prisma | Informe de UASLP acorde y realista

Llueven festejos para niñas y niños

REALISTA.- Así fue el tercer informe del rector de la UASLP, Alejandro Javier Zermeño Guerra, quien afirmó que la máxima casa de estudios está preparada para hacerle frente a los nuevos retos y que su misión primordial es dar educación pública de calidad, además llamó a “los maestros que enseñen, a los estudiantes que estudien y que los funcionarios funcionen”.

CONFIRMADO, ENRIQUE IGLESIAS.- No solo se ha confirmado la presentación del cantante ibérico Enrique Iglesias en el Teatro del Pueblo de la Fenapo 2023, también estarán Flans y Pandora que marcaron la década de los ochenta con sus éxitos que serán recordados por sus fans que se mantienen fieles; el cartel artístico sigue conformándose y todo indica que será de un gran nivel y será una garantía para superar el récord de asistencia y la derrama económica de la edición del año pasado.

RELEVO EN SCT.- Con la renuncia por motivos personales de Leonel Serrato Sánchez a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en Palacio de Gobierno trascendió que el encargado de despacho será Araceli Martínez, quien ya puso en curso su renuncia a la dirigencia del PVEM; para que dé continuidad a los programas como Mi Pase y diversas acciones de esta dependencia.

EN LAS COLONIAS.- El gobernador Ricardo Gallardo Cardona llevó los festejos del Día de la Niña y el Niño a las colonias Satélite, María Cecilia y Prados, a los que asistieron miles de infantes que disfrutaron de varios espectáculos y recibieron juguetes; en su mensaje, el mandatario estatal los exhortó a que logren sus sueños pero tienen qué estudiar hasta convertirse en adultos con carreras profesionales, y su gobierno les está dando el apoyo necesario.

DIF EN EL ALTIPLANO.- En los municipios de Catorce, Cedral y Charcas, la presidenta del DIF, Ruth González Silva, encabezó la entrega de dotaciones del Programa de Alimentación Escolar, modalidad caliente, además de verdura y fruta, para mejorar la nutrición de las niñas y niños estudiantes de la región; en las próximas semanas este apoyo social llegará también a las otras regiones de la entidad.

ARREGLAR.- No estaría nada mal arreglar los botes de basura que están instalados por toda la ciudad porque la gran mayoría se ven inservibles además de sucios y rotos.

EXCUSAS.- Sin imaginación, vaya, ni siquiera con un pretexto creíble, la dirigente del PAN Verónica Rodríguez salió rápidamente a responderle a quienes están exigiendo su renuncia por los alcaldes y líderes que se han ido del partido por su culpa, falta de liderazgo y de empatía, solamente para echarle la culpa al PVEM de “ofrecerles dinero y candidaturas”. Sonó a “me dejaron por pobre”.

LO QUE CAIGA.- Una de las razones por las que la militancia está molesta, es por la preferencia a personajes ya quemados como Octavio Pedroza, que ahora quiere ser candidato a lo que sea en el 2024 -otra vez- y anda pegado a Xavier Azuara; está dispuesto a agarrar aunque sea una regiduría, pues ya fue mucho tiempo fuera de la nómina, y eso, dicen los clásicos, es vivir en el error.

PESTILENCIAS.- Vecinos de Los Agaves ya no aguantan los malos olores que genera la fuga de aguas negras que tienen en sus calles, que les está causando enfermedades y que a los niños les impide salir para ir a la escuela, incluso para jugar, por lo que esperan que sus ruegos sean escuchados.

SUPERARON EXPECTATIVAS.- En materia de recaudación, en Soledad de Graciano Sánchez superaron las expectativas con el pago de impuestos en el primer trimestre del año, por lo que ahora tendrán mas recursos para la realización de obras, lo único malo es que no dijeron el monto que lograron reunir.

SEÑALAN.- El diputado panista Juan Francisco Aguilar Hernández, no asistió a acompañar al menor que lo representó esta semana en el Congreso del Estado como parte del Parlamento Infantil 2023 –porque está recién operado-, pero nos cuentan que no invitó a su suplente para realizar esta actividad y quién atendió al menor fue su asesor. Este hecho fue muy mal visto por el resto de los legisladores porque dejó ver que cualquier hijo de vecina se puede sentar en la curul y no es así