Prisma | IMSS-Bienestar llegará a la Zona Media

HOSPITAL EN RIOVERDE.- Tras la visita de los titulares del IMSS y de la Secretaría de Salud, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona anunció que los beneficios del sistema IMSS-Bienestar llegarán a la Zona Media con la construcción de un nuevo hospital en Rioverde, se atenderá a la población de varios municipios y de manera gratuita con servicios de calidad, se cumple así el compromiso de modernizar la infraestructura de salud a favor de los que menos tienen. La obra ya fue autorizada y se espera iniciarla en dos meses con una inversión de 140 millones de pesos.

JUSTICIA PARA GABY.- Ha calado hondo el reclamo de una joven potosina, víctima de violación, cometida en Acapulco por un miembro de familias poderosas que la están revictimizando, lo que ella expone desde sus redes sociales muestra que algo anda muy mal en los altos círculos sociales, donde suponen que la justicia tiene un precio para comprar la impunidad y volver a delinquir, es el momento para desenmascarar a estas familias y expresar todo el apoyo y solidaridad a la víctima.

ATRACTIVO MUNDIAL.- San Luis Potosí tendrá un atractivo Museo Nacional que concentre las bellezas de las Ciudades Mexicanas que son Patrimonio Mundial de la Unesco, pues la Asociación que reúne a los alcaldes de esos municipios aceptaron la propuesta del Alcalde Enrique Galindo, de convertir el Palacio Municipal en este sitio histórico, que no existe en ninguna parte del país ni del mundo.

SLP AVANZA.- El análisis de Armando Ríos Piter, del Grupo Actinver, sobre la economía del estado potosino, ya bajo el gobierno de Ricardo Gallardo Cardona, muestra un panorama muy positivo: el crecimiento en varios sectores, la nueva infraestructura y la inversión se ha detonado con resultados que superan los indicadores que había antes de la pandemia con trabajo, estabilidad y desarrollo, lo que exhibe a quienes, por lucro político y nostalgia por los privilegios perdidos, niegan los avances logrados en el primer tramo del sexenio.

A CUMPLIR.- El titular de la SSPC de la Capital, Juan Antonio Villa, puso las reglas claras a grupos de taxistas que se negaban a retirar el polarizado de sus unidades, el jefe de la Policía Municipal encontró un punto de acuerdo con los inconformes, quienes se comprometieron a cumplir las disposiciones del reglamento de tránsito y enseguida liberaron las vías bloqueadas.

AGUA.- El alcalde Enrique Galindo está listo para presentar a la Comisión del Agua del Congreso del Estado y la ciudadanía el plan emergente para atender la crisis hídrica, que se prevé afectará en los próximos meses a la ciudad. Dijo que ya iniciaron con el estudio técnico para determinar dónde se pueden perforar más pozos, cuáles podrían modernizarse y otras decisiones que se darán a conocer el próximo martes.

EMPLEO SEGURO.- Para satisfacer la demanda de la ciudadanía en materia de servicios municipales, el ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez continua con la contratación de personal para diferentes áreas, pero principalmente las relacionadas con aseo público, parques y jardines, así como alumbrado público.

OPORTUNOS.- Agentes de la Guardia Civil Estatal (GCE) atendieron con éxito el reporte ciudadano sobre un incendio en un taller mecánico y una recicladora, en la colonia Los Aguilares, logrando el rescate de las victimas quienes se encontraban en el interior de estos lugares.

PUENTE SEGURO.- La Secretaría de Seguridad Estatal estará atenta en este puente vacacional, excepto el personal sindicalizado y los consentidos, se garantiza la seguridad de la población con operativos en el Centro Histórico, los balnearios y sitios turísticos y de recreación de las cuatro regiones del territorio potosino.

UN CAOS.- La ciudad se colapsó, estalló, no pudo más, con el bloqueo de taxistas en el distribuidor y la alameda, un accidente en el río Santiago, el cierre en Himno Nacional y obras por todos lados, mientras la autoridad municipal como siempre, ni sus luces.

DESOBLIGADO.- La diputada Liliana Flores acusó a su ex marido el panista Rómulo Garza, ex legislador, ex alcalde de Valles y otra vez aspirante a ese cargo, de no pagarle la pensión a su hijo desde hace años y el tipo todavía se defiende en tribunales para seguir haciéndose el occiso. Imagínese qué tipo de “autoridad” sería.

ROBO DE BATERÍAS.- A través de redes sociales están alertando a quienes frecuentan la sucursal de Banorte en avenida Muñoz, sobre el robo de baterías que hay en el lugar, las cuales se llevan en solo unos minutos, aunque se ha reportado el problema, no hay autoridad que se dé una vuelta en la zona, para tratar de inhibir.

FUGA.- Vecinos del fraccionamiento Santa Mónica en Pozos reportan una fuga de agua potable en la calle Quinta San Silvestre, la cual ya tiene meses sin ser atendida, por lo que hace un llamado a las autoridades para busquen resolver este problema, porque es una lástima que se desperdicie el agua, cuando mucha gente no tiene en su casa.