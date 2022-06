Prisma | Hoy viene a SLP titular de la SEGOB

Por fin realizan operativo en La Pila

TAXIS.- Ahora resulta que no dejarán laborar a los Ubers en tiempo de feria. Muy mal, los taxistas cobran un ojo de la cara, además van con sus copitas encima y hostigan a las damas. Pésima estrategia y se dicen protegidos.

SEP RESPALDO.- Por las gestiones que hizo el gobernador Ricardo Gallardo Cardona ante la titular de la SEP, Delfina Gómez Álvarez, a quien visitó en su oficina en México, se garantizó el pago de maestras y maestros del subsistema de Telesecundarias por lo que resta de este año y se avanzó para que el próximo año sea la Federación la responsable de cubrir la nómina.

FORO.- La diputada Bernarda Reyes Hernández, presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso del Estado, participó en el Foro para el Diseño de las Bases para la Consulta Indígena del Estado de Hidalgo, con el fin de compartir las experiencias y herramientas que se han utilizado durante el proceso de consulta en San Luis Potosí.

VISITA DE ADÁN.- El Ejecutivo Estatal recibirá hoy al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, en el Centro de Convenciones para revisar los avances y necesidades del estado potosino en materia de Infraestructura, Desarrollo y Seguridad Pública que traerá muchos beneficios para San Luis Potosí, asistirán alcaldes, legisladores y empresarios. La relación del gobernador con el gabinete federal se fortalece y se traducirá en más recursos y otros apoyos.

OPERATIVO.- La noche del martes la SSPC realizó un operativo en la prisión de La Pila, tanto en el área de hombres como de mujeres, con la asistencia de la CEDH, y se decomisaron armas “hechizas” y drogas, con estas acciones que se realizaron en orden y sin incidentes, se garantiza el orden y se previenen delitos al interior del penal más importante del estado.

TECNOLOGÍA.- Por instrucciones del mandatario estatal la SSPC renovará el equipo de comunicación, el sistema de video-vigilancia y arcos detectores en todos los centros penitenciarios de la entidad, además de que se contratará a más personal de custodia, a la par de diversas acciones de rehabilitación de espacios e impulso de actividades culturales y deportivas para favorecer la reinserción social de las personas privadas de su libertad.

SOCIEDAD.- Hay que jalarle las orejas a la gente porque andan tirando basura en todas partes. Desde los camiones se ven a las personas sucias que no tienen urbanidad.

SILENCIO.- El Interapas guardó silencio en torno al más reciente arreglo de El Realito y el llenado de sus tanques de almacenamiento; los usuarios siguen esperando que les llegue el agua y lo único que se les dice es que no se desesperen.

NO BASURA.- La dirección de Ecología y Manejo de Residuos reconoce que el 95 por ciento de los puntos de inundación en las ciudad se da por la concentración de basura en alcantarillas; se hace un llamado a la población a no arrojar los desperdicios a la vía pública.

EN CRECIMIENTO.- Soledad es un polo atractivo para nuevas inversiones, ya que cuenta con cerca de 22 mil hectáreas disponibles para su desarrollo, de acuerdo a Luis Fernando Gámez Macías, Procurador Urbano de Movilidad Del Estado. Así que la autoridad municipal, se está preparando para el crecimiento que se viene en la zona norte del municipio, en la cual se están concentrando a las empresas, así como la demanda poblacional de vivienda y servicios.

SIGUE LA DELINCUENCIA.- Nadie pone un alto a la delincuencia en Valle Dorado, ahora fue un motociclista asesinado en la calle de Ópalo, zona que cada día se ha vuelto más peligrosa, pues justo en esta vialidad, ya golpearon a un estudiante, quisieron secuestrar a una joven, hay constantes robos, incluido un Oxxo, sin que la autoridad intervenga.

RECONOCIMIENTO.- La presidenta de la Comisión del Agua del Congreso, diputada Dolores Eliza García Román, reconoció el compromiso de gobierno para el programa de purificadoras con el objetivo de garantizar el suministro de agua en las colonias donde se ha tenido problemas por falta del vital líquido.

POR CIERTO.- Que se va a evaluar el trabajo del gabinete de seguridad y se debe extender a SCT de Leonel Serrato, porque ya no hay camiones, no pasan, van bien llenos, están sucios, van a exceso de velocidad, los taxistas son careros y no limpian las unidades y el titular de la SCT no hace ni les dice algo.