Prisma | Gobierno celebró 1 de las 70 posadas

Mal necesario, bacheo en el bulevar

ATRACOS.- Apenas comenzó el mes de diciembre, y los asaltos con botín cuantioso no se dejaron esperar, lo que ojalá sirva para que los despistados jefes policiacos ordenen reforzar la vigilancia, pero ahora sí de a de veras, no solamente para que sus elementos posen para la foto. Tampoco se debe descuidar la presencia policiaca en otros sectores, como ocurre no solamente en la capital sino en otros municipios.

RGC INICIA POSADAS.- El gobernador Ricardo Gallardo Cardona encabezó anoche la primera posada en el municipio de Santa María del Río con muy buen ambiente al ritmo de la banda Zenda Norteña; hubo una excelente respuesta de la gente que recibió diversos regalos y llenó el lugar; el viernes estará en Charcas y el sábado en Infonavit-Morales y La Garita de esta ciudad; se calcula que serán 70 las posadas a realizarse en las cuatro zonas del estado.

FEMINICIDAS A LA SOMBRA.- Por el buen trabajo de la Fiscalía General del Estado ya está tras las rejas Alfonso “N”, presunto feminicida de Marion y por lo menos será acusado de otros dos casos más, poniendo fin a una larga carrera delictiva de este sujeto que operaba en la Zona Media y antes en otros lugares; también se destaca la detención de otro presunto feminicida y cuya víctima fue su expareja en hechos ocurridos en la delegación de La Pila.

OBRAS EN MUNICIPIOS.- Muy fructífera resultó la gira del gobernador Ricardo Gallardo Cardona por el Altiplano, desde ayer abrió una tortillería con precio subsidiado en Moctezuma que ayudará a la economía doméstica; también inauguró el camino de Charco Cercado en Guadalcázar, una obra que era necesaria desde hace décadas; y en Villa de Guadalupe dio inicio a la perforación de un pozo que dará servicio a muchas familias de este municipio.

A TRABAJAR.- Alrededor de mil policías estatales que servían de escoltas, nanas, recaderos y maleteros de exfuncionarios de la “herencia maldita”, están siendo reincorporados a tareas operativas en las calles donde sí son necesarios y se pongan a trabajar de acuerdo a los lineamientos que marca el gobierno estatal.

ISSSTE.- Algo anda muy mal, porque nos cuentan que en la huasteca potosina, derechohabientes tomaron las instalaciones del ISSSTE debido a la falta de atención médica.

ROBOS.- Nos dicen vecinos del Centro Histórico que hay un robadero en las viviendas y nadie hace algo al respecto.

PAQUETE ECONÓMICO.- Al continuar el análisis del paquete económico para San Luis Potosí, en el ejercicio fiscal 2023, las y los integrantes de la Comisión de Hacienda del Estado del Poder Legislativo, sostuvieron una reunión de trabajo con el C.P. Omar Valadez Macías, Director General de Egresos de la Secretaría de Finanzas, para revisar la iniciativa de presupuesto de egresos. Se indicó que el presupuesto a ejercer para el próximo año es por un monto de 60 mil 998.2 millones de pesos, que refleja un crecimiento del 15 por ciento en relación con el año 2022.

LA USAN DE CALLE.- Una banqueta ubicada en la lateral de la Carretera Rioverde, entre el Periférico y José de Gálvez, exactamente frente a una gasolinera, es usada como parte del arroyo vehicular por motos y hasta coches, sin que nadie les diga algo.

VALE EL SACRIFICIO.- Los trabajos de bacheo que se realizan en el bulevar del Río Santiago generan un cuello de botella, que aunque complican la vialidad, son necesarios.

INVITACIÓN.- La dirección de Servicios Municipales, con motivo de las celebraciones de la temporada navideña, invita a las actividades en las partes más icónicas de la Capital, a partir de este viernes 2 de diciembre, en las que se espera la participación del personal municipal y las y los ciudadanos potosinos.

ANÁLISIS.- La Comisión de Hacienda del Estado presidida por el diputado Roberto Ulises Mendoza realiza un análisis a fondo del Paquete Económico para el 2023, junto con funcionarios de la Secretaría de Finanzas trabajan para dejar lista una Ley de Ingresos (que no contempla nuevos impuestos ni incrementos a los ya existentes) y del Presupuesto de Egresos para atender las prioridades más sentidas de la ciudadanía, el paquete estará listo para votación el próximo 15 de diciembre.